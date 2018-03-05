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Oscar'ın en şık ismi sizce kim?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 90. Oscar Ödül Töreni yine tüm dünya tarafından ilgiyle takip edildi.

Dünyaca ünlü isimlerin de şıklık yarışına girdiği gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Adriana Lima'nın giydiği içini gösteren kıyafet, iddiasıyla geceye damga vuranlar arasındaydı.

Kırmızı halıda şıklık yarışı

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Bu yıl 90'ıncı kez düzenlenen Oscar töreni, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılıyor. Törenden önceki kırmızı halı geçişinde ünlüler şıklık yarışı sergiledi.
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Bu yıl Altın Küre başta olmak üzere bütün önemli ödül törenlerine damgasını vuran "cinsiyet ayrımcılığına ve tacizlere tepki olarak siyah giyme modası" görünüşe göre Oscar töreninde geçerli değil.
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Yıldızlar rengârenk ve iddialı giysileriyle kırmızı halıya çıkmaya başladı. İşte gecenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
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Nicole Kidman

Nicole Kidman
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Adriana Lima

Adriana Lima
Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Adriana Lima, Oscar ödüllerine içini gösteren kıyafetle katıldı. Adriana'nın aldığı kilolar da dikkatlerden kaçmadı.
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Ünlü manken Adriana Lima, gecede kıyafetiyle en dikkat çeken isimlerden biri oldu.
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DERİN GÖĞÜS DEKOLTE TERCİH ETTİ

DERİN GÖĞÜS DEKOLTE TERCİH ETTİ
Transparan elbisesini derin göğüs ve bacak dekoltesiyle tamamlayan Adriana Lima Lima, iddialı kıyafetiyle geceye damga vurdu.
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İşte Adriana Lima'nın kıyafet
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Jenna Dewan Tatum

Jenna Dewan Tatum
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Margot Robbie

Margot Robbie
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Camila Alves ve Matthew MacConaughey

Camila Alves ve Matthew MacConaughey
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Greta Gerwig

Greta Gerwig
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Samara Weaving

Samara Weaving
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Heidi Klum

Heidi Klum
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Bianca Blanco

Bianca Blanco
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Salma Hayek

Salma Hayek
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Salma Hayek ve kocası Françoise Henri Pinault

Salma Hayek ve kocası Françoise Henri Pinault
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Catt Sadler

Catt Sadler
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Regina Hall

Regina Hall
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Maria Menounos

Maria Menounos
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Wendi McLendon-Covey

Wendi McLendon-Covey
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Nancy O'Dell

Nancy O'Dell
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Giuliana Rancic

Giuliana Rancic
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Sofia Carson

Sofia Carson
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Rita Hayek

Rita Hayek
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Allison Janney - Frances McDormand

Allison Janney - Frances McDormand
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Sara Haines

Sara Haines
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Mirai Nagasu

Mirai Nagasu
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Dany Glover ve eşi

Dany Glover ve eşi
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Chris Overton

Chris Overton
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Zoey Deutch

Zoey Deutch
43 / 109

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Allison Wililams

Allison Wililams
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Katharine McPhee

Katharine McPhee
47 / 109

Paz Vega

Paz Vega
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Skier Lindsey

Skier Lindsey
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Nazanin Mendi ve Miguel

Nazanin Mendi ve Miguel
52 / 109

Fatma El Remaihi

Fatma El Remaihi
53 / 109

Allison Janney

Allison Janney
54 / 109

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Abbie Cornish

Abbie Cornish
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Betty Gabriel

Betty Gabriel
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Patrick Stewart ve eşi

Patrick Stewart ve eşi
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Çift, cinsiyet ayrımcılığı ve tacizlere protesto olarak başlatılan Time's Up hareketine yakalarına taktıkları bu rozetle destek oldu.
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Janet Mock

Janet Mock
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Ashley Judd

Ashley Judd
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Ashley Judd ve Mira Sorvino

Ashley Judd ve Mira Sorvino
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Mira Sorvino

Mira Sorvino
65 / 109

Sam Rockwell ve Leslie Bibb

Sam Rockwell ve Leslie Bibb
66 / 109

Kelly Ripa ve kocası Mark Consuelos

Kelly Ripa ve kocası Mark Consuelos
67 / 109

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Alexandra Borbely

Alexandra Borbely
69 / 109

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Jane Fonda

Jane Fonda
71 / 109

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Rita Moreno

Rita Moreno
73 / 109

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Eiza Gonzales

Eiza Gonzales
75 / 109

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Tenisçi Gabrina Maguruza

Tenisçi Gabrina Maguruza
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Agnes Varda

Agnes Varda
78 / 109

Gina Rodriguez ve Joe Locicero

Gina Rodriguez ve Joe Locicero
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81 / 109

Helen Mirren

Helen Mirren
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Mary J. Blige

Mary J. Blige
84 / 109

85 / 109

Elizabeth Moss

Elizabeth Moss
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Anne Erin Clarke

Anne Erin Clarke
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Laura Dern

Laura Dern
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Andra Day

Andra Day
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92 / 109

Emily Blunt

Emily Blunt
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Emma Stone

Emma Stone
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Gary Oldman

Gary Oldman
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Gal Godat

Gal Godat
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Sally Hawkins

Sally Hawkins
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Jennifer Garner

Jennifer Garner
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Lupita N'yongo

Lupita N'yongo
104 / 109

Saoirse Ronan

Saoirse Ronan
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Timothee Chalamet

Timothee Chalamet
Ünlü isim törene annesiyle geldi.
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Meryl Streep

Meryl Streep
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adriana'ya çuval giydirsen yakışır
kimin mahrem yeri en açıksa o daha güzel
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