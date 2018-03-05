Oscar'ın en şık ismi sizce kim?

Dünyaca ünlü isimlerin de şıklık yarışına girdiği gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Adriana Lima'nın giydiği içini gösteren kıyafet, iddiasıyla geceye damga vuranlar arasındaydı.
Kırmızı halıda şıklık yarışı
1 / 109
Bu yıl 90'ıncı kez düzenlenen Oscar töreni, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılıyor. Törenden önceki kırmızı halı geçişinde ünlüler şıklık yarışı sergiledi.
2 / 109
Bu yıl Altın Küre başta olmak üzere bütün önemli ödül törenlerine damgasını vuran "cinsiyet ayrımcılığına ve tacizlere tepki olarak siyah giyme modası" görünüşe göre Oscar töreninde geçerli değil.
3 / 109
Yıldızlar rengârenk ve iddialı giysileriyle kırmızı halıya çıkmaya başladı. İşte gecenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
6 / 109
Adriana Lima
Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Adriana Lima, Oscar ödüllerine içini gösteren kıyafetle katıldı. Adriana'nın aldığı kilolar da dikkatlerden kaçmadı.
7 / 109
Ünlü manken Adriana Lima, gecede kıyafetiyle en dikkat çeken isimlerden biri oldu.
8 / 109
DERİN GÖĞÜS DEKOLTE TERCİH ETTİ
Transparan elbisesini derin göğüs ve bacak dekoltesiyle tamamlayan Adriana Lima Lima, iddialı kıyafetiyle geceye damga vurdu.
9 / 109
İşte Adriana Lima'nın kıyafet
10 / 109
Jenna Dewan Tatum
14 / 109
Camila Alves ve Matthew MacConaughey
24 / 109
Salma Hayek ve kocası Françoise Henri Pinault
29 / 109
Wendi McLendon-Covey
37 / 109
Allison Janney - Frances McDormand
40 / 109
Dany Glover ve eşi
44 / 109
Allison Wililams
46 / 109
Katharine McPhee
51 / 109
Nazanin Mendi ve Miguel
52 / 109
Fatma El Remaihi
58 / 109
Patrick Stewart ve eşi
59 / 109
Çift, cinsiyet ayrımcılığı ve tacizlere protesto olarak başlatılan Time's Up hareketine yakalarına taktıkları bu rozetle destek oldu.
63 / 109
Ashley Judd ve Mira Sorvino
65 / 109
Sam Rockwell ve Leslie Bibb
66 / 109
Kelly Ripa ve kocası Mark Consuelos
68 / 109
Alexandra Borbely
76 / 109
Tenisçi Gabrina Maguruza
78 / 109
Gina Rodriguez ve Joe Locicero
86 / 109
Anne Erin Clarke
102 / 109
Jennifer Garner
106 / 109
Timothee Chalamet
Ünlü isim törene annesiyle geldi.
Okuyucu Yorumları 2 yorum