Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de

Son Güncelleme 1 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 29.12.2017 14:06 |1 saat önce

Antalya’da eğitimlerini tamamlayan Afganistan Ulusal Ordusu üyesi 75 kadın subay, törenle belgelerini aldı. Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral, ''Kadın personelimizi yurt dışına, başka ülkelere gönderemiyoruz. Güvenimiz size tam olduğu için kadın askerlerimizi buraya gönderdik. Afganistan’dan gelen kadınların aileleri, Türkiye’ye güvendiği için rahat getiriyoruz. ’Türkiye’ deyince aileler, kabul etti; genç kızlarımızın gelmesi kolay oldu'' dedi.

Dünya ordularından kadın askerler

1 / 102 ürkiye ve Afganistan arasındaki ikili ilişkiler kapsamında Afganistan Ulusal Ordusu üyesi 75 kadın subaya, Antalya 3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 9 hafta süren eğitim verildi. Türk Silah Kuvvetleri’nden (TSK) 28 eğitmen ile Afganistan Ulusal Ordusu’ndan 2 idari subay, Afgan subaylara personel yönetimi ve insan kaynakları, maliye ve lojistik (ulaştırma, ikmal ve bakım) konularında eğitim verdi.

2 / 102 eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın subaylara, 3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Mohammad Asheq Gharib ile Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın katıldığı törende belgeleri verildi. Eğitimde farklı alanlarda dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

3 / 102 'ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM' Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından konuşan 3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Savran, Afganistan ile Türkiye ilişkilerinin çok eskiye dayandığını söyledi.

4 / 102 Askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için bu çalışmaların yapıldığını belirten Savran, "Bugün mezun edeceğimiz Afgan personel, ilk defa ailelerinden ayrılarak, farklı bir ülkede icra edilen eğitim programına katıldı. Kendinizi evinizde hissetmeniz için samimi bir ortam oluşturulmaya çalışıldı. Güzel anılarla ayrılacağınızı düşünüyoruz. İki ülke arasında var olan tarihten gelen dostluğun daha da geliştirildiğini düşünüyorum. Askeri iş birliğinin ve müşterek çalışma birliğinin artarak, gelişeceğini ümit ediyorum" dedi.

5 / 102 'KADIN ASKERLERİ SADECE TÜRKİYE’YE GÖNDERİYORUZ' Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Gharib, eğitim için katkı sunanlara teşekkür etti.

6 / 102 TSK’nın, kendilerine büyük destek verdiğini kaydeden Gharib, "Bizim eğitimin yanında güvenilir ülkeye ihtiyacımız var. Kadın personelimizi yurt dışına, başka ülkelere gönderemiyoruz. Güvenimiz size tam olduğu için kadın askerlerimizi buraya gönderdik. Afganistan’dan gelen kadınların aileleri, Türkiye’ye güvendiği için rahat getiriyoruz. ’Türkiye’ deyince aileler, kabul etti; genç kızlarımızın gelmesi kolay oldu. Türkiye, ikinci ülkemiz" diye konuştu.

7 / 102 'KADINLARIMIZ TERÖRİZMLE SAVAŞIYOR' Ortak bağlar fazla olduğu için her zaman Türkiye’yi tercih ettiklerini dile getiren Gharib, şunları söyledi:

8 / 102 "Biz, yardım için size el uzattık; elimizi tutun lütfen. Haksız savaşla karşı karşıyayız. 25’ten fazla grupla savaşta karşı karşıyayız. Bizim gençlerimiz, özellikle kadınlarımız, dünyada terörizmle savaşıyor. Sizden ricamız, çevremizde bu terör örgütlerine destek verenleri baskı altında tutun ki onlar, terörizme destek vermesinler ve bu savaşa son versinler. Bu durumdan onların da zararı var. Bu savaşta biz, size el uzatıyoruz; siz de elimizi tutun. Çok yaşasın bizim 100 seneden fazla dostluğumuz, kardeşliğimiz."

9 / 102 Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

10 / 102 İşte o törenden bazı kareler...

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21 / 102 ARZU ASTSUBAY KOMANDO BRÖVESİ ALMAK İÇİ ZORLU EĞİTİMDE Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na katılan ilk kadın kursiyer olan 23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçerek komutanlık tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

22 / 102 KOMUTANLIK TARİHİNDE BİR İLK Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor.

23 / 102 ÖZEL KUVVETLER'DE GÖREV YAPMAK İSTİYOR Zorluluk derecesi nedeniyle gönüllülük esasına göre başvuruların alındığı ve yalnız astsubay ve subaylara açık olan kursu genellikle erkek komando adayları tercih ediyor. Yılda sadece bir kez düzenlenen kursa bu yıl 23 yaşındaki astsubay Arzu Oğuz da katılıyor.

24 / 102 ARZU, EMEKLİ ASTSUBAY BABASINDAN ALDIĞI BAYRAĞI TAŞIMAK İSTİYOR "Kurs senin için gereksiz" diyenlere rağmen ailesinin desteğiyle Komando İhtisas Kursu'na başvuran, ilk aşama olan fiziki ve psikolojik testlerden de başarıyla geçen Oğuz, komando olmaktaki kararlılığını ihtisas kursunun daha fazla cesaret, dayanıklılık gerektiren ana safhalarına katılmaya hak kazanarak gösterdi.

25 / 102 YAPAMAZSIN DİYELERE CEVAP NİTELİĞİNDE Torosların en yüksek zirvesindeki Davraz Dağı'nda şubat ve mart aylarında "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı"nı da başarıyla tamamlayan Oğuz, şimdi kursun en zorlu safhası olan Kara Komando Harekatı'na katılıyor.

26 / 102 İŞTE ARZU ASTSUBAY'IN ZORLU KOMANDO EĞİTİMİNDEN KARELER Erkek adaylar gibi sırtındaki 40 kilogramlık malzemeyle safhanın gerçekleştiği bölgelerde yüzlerce kilometrelik yol yürüyen, sarp arazilerden, derin kanyonlardan geçen, bazen çamurun bazense boynuna kadar gelen suyun içinde kararlılığını koruyarak hedefine ilerleyen Arzu Oğuz'un en büyük hedefi, kursu tamamlayan ilk kadın olarak komando brövesi almak.

27 / 102 Oğuz, bröveyi "su üstü komando harekatı" ve "hava indirme harekatı" , "mayın/EYP müdahale ve acele tahrip teknikleri" ve "meskun mahallerde teröristle mücadele harekatı"na katılarak kazanacak.

28 / 102 Astsubay Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının astsubay olması dolayısıyla askerliğin gururunu küçük yaşta tattığını söyledi.

29 / 102 Emekli olan babasından aldığı bayrağı taşımak için asker olduğunu belirten Oğuz, hırslı birisi olduğunu, zor olanı başarmak için Komando İhtisas Kursu'na başvurduğunu anlattı.

30 / 102 Kursun zorluğunu lehine çevirmek için elinden geleni yaptığını belirten Oğuz, şöyle devam etti: "Kadın olmamı fiziki ve psikolojik zayıflık görenler oldu. Sonrasında muharip sınıf olmamam sebebiyle bu kursu benim için gereksiz görenler oldu. Bence burada önemli olan kişinin kendi gücünü bilmesi ve yapabileceklerinin farkında olmasıdır. Ben kadın da olsam muharip sınıfta olmasam da kendimde bu gücü buldum. Bu kurs süresince edindiğim yeterlilikleri zamanı geldiğince kullanabilmenin gururunu yaşayacak olmak en önemlisi bence."

31 / 102 Kursun zor olduğunu ancak zorlanarak güç kazandıklarını vurgulayan Oğuz, şöyle konuştu:

32 / 102 "Fiziksel olarak bittiğimiz anlar, vücudumuzun kaldıramadığı zamanlar oluyor. Fakat bizler de bu sürecin sonunda aslında bedenlerimizin ne kadar güçlü olduğunun farkına varıyoruz. Bazen psikolojik olarak bir çöküşün içinde olabiliyoruz ki eğer o çöküşten kurtaramazsak kendimizi kursa devam edemeyiz. Ben biliyorum ki buradaki her bir eğitim bizim bedenimizde ve psikolojimizde yeni şeyler inşa ediyor. Komando olmak tam tükendim dediğin noktada yeniden başlamakmış. Bunu babamdan ve buradaki komutanlarımızdan sürekli duyardım. Bunun ne ifade ettiğini yaşayarak öğrendim. İyi ki katılmışım."

33 / 102 Başarılı ve nitelikli bir astsubay olmak istediğine dikkati çeken Oğuz, "Kadın olmam dolayısıyla Özel Kuvvetler timlerinde çalışamayacağımı biliyorum ancak Özel Kuvvetler bünyesinde herhangi bir kadroda görev yapmak istiyorum. Bu nedenle Komando İhtisas Kursunu tamamlayarak hayalime bir adım daha yaklaşacağımı düşünüyorum." dedi.

34 / 102 Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na katılan ilk kadın kursiyer olan 23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçerek komutanlık tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

35 / 102 Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na katılan ilk kadın kursiyer olan 23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçerek komutanlık tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

36 / 102 Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na katılan ilk kadın kursiyer olan 23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçerek komutanlık tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

37 / 102 Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na katılan ilk kadın kursiyer olan 23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçerek komutanlık tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

38 / 102 Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na katılan ilk kadın kursiyer olan 23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçerek komutanlık tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

39 / 102 Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na katılan ilk kadın kursiyer olan 23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçerek komutanlık tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

40 / 102 Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na katılan ilk kadın kursiyer olan 23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçerek komutanlık tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

41 / 102 İŞTE TSK'NIN KADIN ASKERLERİ Jandarma, şiddet mağduru kadınların korunması ve sorunlarını kolluk güçleri ile rahatça paylaşması için asayiş timlerindeki eğitimli kadın astsubay sayısını artırıyor

42 / 102 İlk kez 2003 yılında sözleşmeli kadın astsubay istihdamına başlayan Jandarma teşkilatı, halen görevlerine devam eden 376 kadın astsubayın yanı sıra bu yıl üniversite mezunu 40 kadın astsubayı daha bünyesine kattı.

43 / 102 Şiddet mağduru kadınların, jandarma karakollarında bayan personelle karşılaştıklarında güven kazandıklarını ve daha rahat hareket ettiklerini ifade eden Jandarma Astsubay Çavuş Selma İdis, bu sayede aile içinde yaşanan sorunları kolayca dile getirebildiklerini anlattı.

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59 / 102 DÜNYA ORDULARININ KADIN ASKERLERİ Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük ziyarette bulunacağı Muğla'da görüntülenen Jandarma...

60 / 102 Denetim yapan jandarmalar arasında bulunan Astsubay Çavuş komutan görenlerin büyük beğenisini topladı. Ojeleri ve makyajı ile görevini yapan kadın komutan titizlikle kimlik ve araç kontrolünde bulundu.

61 / 102 Erdoğan'ın kente gelmesinden önce polis ve jandarma, kent merkeziyle girişlerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

62 / 102 Toplu açılış töreni için hazırlanan Cumhuriyet Meydanı'na girişte arama noktaları oluşturuldu, vatandaşların tek tek üzeri arandı.

63 / 102 Törene katılan vatandaşlara, Türk ve Ak Parti bayrakları dağıtıldı. Yüksek binaların çatılarına da keskin nişancılar yerleştirildi.

64 / 102 Bu arada Muğla'daki miting meydanına girişte de yoğun güvenlik önlemleri uygulandı.

65 / 102 Gazetecilerin fotoğraf makinaları, objektifleri tek tek açıldı.

66 / 102 Koruma görevlileri bununla da yetinmeyip makinalarla fotoğraf çektikten sonra gazetecilerin meydana girmesine izin verdi.

67 / 102 Kadın askerler, normal yaşantılarında giyimlerinde modayı göz önünde bulunduruyor dahi olsa, üniformalar söz konusu olduğunda daima katı kurallar geçerli.

68 / 102 Ancak Almanya Silahlı Kuvvetleri, personel sayısının yüzde 11'ini oluşturan kadın askerlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni üniformalar geliştirecek.

69 / 102 Focus dergisinin aktardığına göre, Bundeswehr Teçhizat, Bilgi Teknolojisi ve Hizmet içi Federal Ofisi (BAAINBW) kadın askerleri için modern çizgiler ve malzemelerin kullanılacağı ceket, pantolon ve ceketler tahsis etmeyi planlıyor.

70 / 102 Üniforma setinde ayrıca daha rahat olacağı belirtilen personel kıyafetlerinin yanı sıra el çantaları, siyah sütyenler, maksimum 4.5 santim topuklu ayakkabılar ve hamileler için hamilelik giysileri yer alacak.

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72 / 102 İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın isyancılara karşı kurduğu milis gücü içinde kadınlara da yer verdiğini belirtiyor. Suriye güvenlik güçleri saflarında Lübnanlı ve Iraklı Şii milislerin de yer aldığı belirtiliyor.

73 / 102 Yeni milis gücü - İsyancılara karşı oluşturulan "Ulusal Savunma Gücü” adlı milis gücü içindeki kadınlardan, "Esad'ın dişi aslanları" diye bahsediliyor.

74 / 102 Kadın muhafızların Humus ve Şam'da rejim yanlılarının yaşadığı bölgelerde devriye gezdiği belirtiliyor.

75 / 102 Suriye uzmanı Emile Hokayem, "Esad'ın halktan militan olmasını istediğini” ifade ediyor. Uzman, yeni kişilere sadece operasyonları sürdürmek için değil, kendi toplumuna moral aşılamak için de ihtiyaç duyduğunu anlatıyor.

76 / 102 Bir muhalif ise İslamcı çizgideki Özgür Suriye Ordusu'nun kadın cesetlerini göstermesini yanlış bulmakla birlikte, "silahlı kadınların da hedef olduğunu” söylüyor.

77 / 102 Times gazetesi, Suriye güvenlik güçlerinin saflarında Iraklı ve Lübnanlı Şii militanların da yer almaya başladığını haber veriyor. Ayrıca, İran Devrim Muhafızları'nın Suriye güvenlik güçlerine eğitim ve ekipman desteği verdiğini açıkladığı hatırlatılıyor.

78 / 102 Gazetedeki başka bir haberdeyse, Türkiye sınırındaki Rasulayn'nda Kürt milislerle Özgür Suriye Ordusu arasında bir haftadır devam eden çatışmaların endişe uyandırdığı belirtiliyor.

79 / 102 Martin Fletcher imzalı haberde, Kamışlı bölgesindeki petrol tesisleri üzerinde hak iddia eden iki Arap aşiretinin ve muhtemelen Türkiye'nin İslamcı militanları desteklediği aktarılıyor.

80 / 102 Çatışmalarda şimdiye kadar 50 kişinin hayatını kaybettiği, Rasulayn'ın etrafındaki bütün yolların tutulduğu ve Suriye hükümet güçlerinin aylar önce bölgeden çekildiği de haberde verilen ayrıntılar arasında.

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83 / 102 Uluslararası Haber Ajansı Reuters, dünyanın çeşitli ordularında görev yapan kadın askerlerin fotoğraflarını dünyayla paylaştı.

84 / 102 Kadınların 2 yıl zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de askerler eğitim görüyor.

85 / 102 Kongo'da görev yapan kadın asker, küçük bebeğini de sırtında taşıyor.

86 / 102 Filistin'de güvenlik güçlerine katılan kadın askerler..

87 / 102 Kolombiya'nın başkenti Bagota'da bulunan askeri okulda atış talimi yapılıyor.

88 / 102 Lübnan'da BM Barış Gücü'ne bağlı olarak devriye gezen İspanyol askerler

89 / 102 Yemen'de terörizme karşı mücadele eden kadın asker, erkek meslektaşlarıyla bir araçta oturuyor.

90 / 102 Amerikalı asker Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ilköğretim okulunda nöbet tutuyor.

91 / 102 İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yayınlanan bu fotoğrafta İsrailli kadın askerler, kamuflaj ve hayatta kalma dersi alıyor.

92 / 102 Venezuela'da askeri okul öğrencileri

93 / 102 Romanya'nın başkenti Bükreş'te askerler 'Ulusal Gün' için kutlamalara hazırlanıyor.

94 / 102 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askeri üste eğitim gören bir kadın asker...

95 / 102 Amerikalı asker ailesiyle görüşüyor.

96 / 102 Amerikalı kadın asker Irak'ın başkenti Bağdat'da bulunan bir alışveriş merkezinde devriye geziyor.

97 / 102 Türkiye ziyaretinden sonra Bağdat'a geçen Amerika Başkanı Barack Obama, Irak'ta görev yapan Amerikan askerleriyle bir araya geldi.

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99 / 102 Kuzey Koreli kadın asker Çin sınırına yakın bir bölgede nöbet tutuyor.

100 / 102 Afganistan'da görev yapan Amerikalı askerler dinleniyor.

101 / 102 Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kadın askerler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde askeri geçiş yapıyor.