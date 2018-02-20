Afrika'nın kadın savaşçıları

İzleyenler filmde ön plana çıkan kadın savaşçıların 'Dahomey Amazonları' olarak bilinen kadınlardan oluşan orduya dayandığını düşünüyor.

Ön cephede savaşan tek kadın tabur: 'Dahomey Amazonları'

1 / 37 Peki tarihin en çok korkulan kadınları olarak akıllara kazınan 'Dahomey Amazonları' kimdir?

2 / 37 Dahomey Amazonları modern savaş tarihinin ön cephede çarpıştığı belgelenen tek kadın taburu. Sahra Altı Afikası'na gelen Avrupalı sömürgecileri tir tir titreten kadın savaşçılar, 'Dahomey Amazonları' olarak anılıyordu. Ama onlar kendilerine 'N'Nonmion' diyordu.

3 / 37 Kralları için en kanlı cephelerde çarpışan bu kadınlar, zamanla Dahomey Krallığı'nın (günümüz Benin Cumhuriyeti) elit bir savaş gücü haline geldi.

4 / 37 Aynı zamanda yeminli birer bakire olan bu kadınlar hızlı kafa kesişleriyle nam salmışlar.

5 / 37 Bu kadınları mitolojik bir öyküden ibaret sanma yanılgısına düşmeyin. Hayatta kalan son Dahomey Amazonu 1979 yılında 100 yaşında hayatını kaybetti.

6 / 37 En etkili oldukları yıllarda Dahomey ordusunun üçte biri onlardan oluşuyordu. Bu da 6 bine tekabül ediyordu. Erkek askerlerden daha etkili ve cesur birer savaşçı oldukları da söylenenler arasında.

7 / 37 İzleri 17. yy'a kadar sürülebilen Dahomey Amazonları, başta yetenekleriyle kralı etkileyebilen birer fil avcısıymış. Başka bir teoriye göreyse hava karardıktan sonra kralın yanında bir tek onların kalmasına izin verildiği için kısa sürede kralı korumaları haline dönüşmüşler.

8 / 37 Hangi teorinin doğru olduğu tam olarak bilinmese de kabiledeki en sağlıklı, güçlü ve cesur kadınlar arasından seçilen bu Amazonlar zamanla tüm Afrika’ya korku salan birer ölüm makinesine dönüştüler.

9 / 37 Bu savaşçılar 19’uncu yüzyılda misket tüfeği ve palayla kuşanıyorlardı. Sekiz yaşındayken orduya alınıp ellerine silah veriliyordu. Bazıları gönüllü kaydoluyorlar, bazıları da kocalarının baskılarına boyun eğmedikleri için iyi birer eş olmamakla itham edilerek bizzat kocaları tarafından orduya yazdırılıyorlardı.

10 / 37 Güçlü, hızlı, acımasız ve acıya dayanıklı olmak için eğitiliyorlardı. Bu sırada sivri dikenli akasya dallarıyla kaplı duvarlardan atlama, 10 gün boyunca ormanda tedariksiz yaşama gibi eğitimler alıyorlardı.

11 / 37 Yanlarında sadece pala taşımalarına izin veriliyordu. En cesurları akasya dikenlerinden yapılan bir kemerle ödüllendiriliyor ve bunu gururla taşıyorlardı. Kralları tarafından geri çekilme emri verilmedikçe savaş alanından ayrılmıyorlardı. Yenilmeyi kabul dahi etmiyor, çoğu zaman savaş alanında son kalanlar onlar oluyorlardı.

12 / 37 N’Nonmiton kadınlarının görev süreleri boyunca evlenip çocuk sahibi olmalarına izin verilmiyordu. Bunun için krala bekâret yemini de ediyorlardı. Kral bile onların bu yeminini bozmaya cesaret edemezdi, hele ki kral değilseniz bu ölümünüz demekti.

13 / 37 1863 yazında İngiliz kâşif Richard Burton hükûmet görevi sebebiyle Dahomeylerin vatanına vardığında amacı oradakilerle barış yapmaktı. Dahomeyler savaşçı bir ulustu. Afrika’daki köle ticaretini yakaladıkları düşmanlarını satarak kendi lehlerine çevirmişlerdi. Ama Burton’ı asıl şaşırtan bu ulusun savaşçı kadınlarıydı. Onları erkeklerden ayıran tek özelliklerinin göğüsleri olduğunu yazmıştı.

14 / 37 Bu kadınlar ordunun geri kalanıyla paralel bir yapıda örgütleniyordu. Seçilmiş bir azınlık kralın korumalığı görevini yapıyordu. Her birinin kadın bir komutanı da vardı. Burton bu orduya “Kara Sparta” adını takmıştı.

15 / 37 Dahomey’i ziyaret eden bir Fransız delegasyonu ise 1880’de 16 yaşlarında genç bir Amazon’un eğitimine tanıklık etmişti. Kayıtlar üç vuruşta kafayı gövdeden tamamen kopardığını söylüyor. Ardından kılıcından akan kanı içtiğini de. O dönemde savaşçıların öldürdükleri düşmanlarının kafasını ya da genital bölgesini keserek eve dönmeleri gelenekten sayılıyordu.

16 / 37 Kralın yaşam alanı dahilinde olmak zorunda dahi olsa zengin ve bağımsız kadınlar olabilme imkânına sahiptiler. İstemedikleri kadar tütün ve içki ellerinin altındaydı. Köle de edinebiliyorlardı.

17 / 37 1890’larda Fransız sömürgesi genişlemeye başlayıp Damohey’in insanlarını kontrolü altına aldığında dahi bu kadınlar birer korku unsuru olmaya devam ettiler.

18 / 37 Dahomey kadınlarıyla yatağa giren Fransız askerleri sabah boğazları kesik bir şekilde bulunuyorlardı.

19 / 37 Fransız-Dahomey Krallığı savaşında kadın rakiplerinin güçlerini hafife alan birçok Fransız askeri açık birer hedef haline geldiler.

20 / 37 Amazonların çoğu iki güç arasında yaşanan 23 savaşın neticesinde hayatlarını kaybettiler.

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22 / 37 II. Fransız-Dahomey Krallığı savaşında ise Fransızlar ancak makineli tüfekle donatılmış yabancı birlikler yardımlarına koşunca galip gelebildiler.

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24 / 37 Black Panther'in Dahomey Amazonları'nın soyundan geldikleri düşünülen savaşçıları...

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