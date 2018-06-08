Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Adı açıklanmayan çiftin hazineyi köpeğini gezdirirken tesadüf eseri bulduğu söylendi. İşte detaylar...

10 milyon dolarlık hazine buldu

1 / 24 Kaliforniyalı bir çift, evlerinin bahçesindeki ağacın dibinde çok sayıda altın madeni parayı içeren bir gömü buldu. Gömünün değerinin 10 milyon doları aşabileceği tahmin ediliyor.

2 / 24 1247 altın madeni paranın, 1847-1894 yılları arasına ait olduğu, hiç kullanılmadığı ve yepyeni göründüğü bildirildi.

3 / 24 Adları açıklanmayan çiftin, gömüyü Nisan ayında köpeklerini gezdirirken bulduğu belirtiliyor.

4 / 24 Uzmanlar, gömünün Amerikan tarihinin en büyük toprak altı hazine keşfi olduğunu söylüyor.

5 / 24 Aileye danışmanlık yapan eski para uzmanlarından David McCarthy, 'Geçmişte, çok değerli binlerce altın madeni paranın bulunduğu batık gemi enkazlarını biliyoruz. Ama bu türde bir gömülü hazineyi duymadık' dedi.

6 / 24 Madeni paraların paslı bir tenekenin içinde saklı halde bulunduğu bildiriliyor. McCarthy, paraların yepyeni durumda bulunmasının da kendisi için şaşırtıcı olduğunu kaydetti.

7 / 24 Şanslı çiftin California'nın 'altın ülkesi' olarak bilinen ve altın avcılarının 19. yüzyıldaki altına hücum furyası sırasında giderek yerleştikleri bölgede yaşadıkları belirtiliyor.

8 / 24 Madeni paraların bulunduğu bu alan Saddle Ridge olarak biliniyor.

9 / 24 Hazineyi toprak altına kimin gömdüğü bilinmiyor.

10 / 24 Madeni para uzmanı David Hall, madeni paralarla ilgili değerlemenin 27 bin dolar olarak tahmin edildiğini, ancak hazinenin bazı parçalarının tek başlarına 1 milyon doları bulabileceği belirtiliyor.

11 / 24 Çiftin madeni paraları Amazon.com üzerinden satmayı planladıkları da gelen haberler arasında.

12 / 24 İŞSİZ ADAM HAZİNE BULDU 18 yıldır hobby olarak define arayan işsiz İngiliz, metal dedektörüyle müthiş bir Anglosakson hazinesi buldu.

13 / 24 55 yaşındaki Terry Herbert, Staffordshire bölgesinde bir arkadaşının arazisinde metal dedektörüyle define ararken, 7. yüzyıldan kalma yaklaşık 1500 parçadan oluşan bir hazine keşfetti. Keşfi 'piyangoda kazanmaktan daha zevkli' bulan işsiz İngiliz'in gün ışığına çıkardığı hazinenin, arkeolojik bakımdan Tutankamon'un mezarı kadar önemli bir keşif olduğu belirtildi.

14 / 24 Hazine, 5 kilo ağırlığında 650 altın ve 1.3 kilo ağırlığında 530 gümüş parça ve çok sayıda değerli taştan oluşuyor.

15 / 24 British Museum yetkilileri, 1.1 milyon euro değer biçilen hazine parçalarını inceleme çalışmalarının bir yılı bulacağını düşünüyor. Hazineyi bulan adam ve arazi sahibi hazineden paylarına düşeni alacak.

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