HABER

Ağlama Duvarı'nda çırılçıplak!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Luxor'daki Karnak Tapınağı'nda çıplak poz verdiği için Mısır'da gözaltına alınan Marisa Papen, bu kez Yahudiler için kutsal sayılan Ağlama Duvarı'nda poz verdi.

3 gün boyunca Tel Aviv ve Kudüs'te çıplak pozlar veren 26 yaşındaki model, dini ve siyasi sınırları zorlamak için bunu yaptığını söyledi.

Marisa Papen olay yarattı

1 / 22

Daha önce Luxor'daki Karnak Tapınağı'nda çıplak poz verdiği gerekçesiyle Mısır'da gözaltına alınan Belçikalı model Marisa Papen, bu kez de Yahudiler için kutsal sayılan "Ağlama Duvarı"nda çıplak olarak objektiflerin karşısına geçti.
2 / 22

Papen, İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümü kutlamaları sırasında, Ağlama Duvarı'nın yakınında fotoğrafçı Mathias Lambrecht için soyundu.
3 / 22

3 gün boyunca Tel Aviv ve Kudüs'te çıplak pozlar veren 26 yaşındaki model, "din ve siyaset sınırlarını olabildiğince zorlamak istediğini" söylüyor.
4 / 22

Papen'in, Yahudilerin kutsal mekanında çıplak poz vermesinin nasıl bir etki yaratacağı konusunda hiçbir fikri yok.
5 / 22

Belçikalı model, "İnsanları provoke edeceğimizin farkındayım ama kötü bir niyetimiz yoktu. Kudüs, kültürlerin karıştığı bir şehir. Herkesin istediği şeye inanabileceğini ifade etmek istedik" diyor.
6 / 22

Marisa Papen'in çıplak fotoğrafları, fotoğraf sanatçısı Mathias Lamrecht'in "Kurtuluş Yolu" adını verdiği sergide izleyicilerle buluşacak.
7 / 22

Lambrecht serginin, "bireysel özgürlüğün herşeyin üzerinde olduğu" mesajını verdiğini belirterek, Papen'in verdiği pozların bu mesajı en iyi şekilde yansıttığını söylüyor.
8 / 22

Sergi, Hollanda'nın Knokke kentindeki Frank Rose Galeri'de Eylül sonuna kadar görülebilecek.
9 / 22

Marisa Papen, Nisan 2017'de fotoğrafçı Jesse Walker'e, Luxor'daki Karnak Tapınağı'nda çıplak poz verdiği gerekçesiyle Mısır polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Belçikalı model, bir gece nezarette tutulduktan sonra, mahkemede "çıplak olmadığını ten rengi iç çamaşırı ile dans ettiğini" söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı.
10 / 22

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22

22 / 22

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağlama duvarı çıplak

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı

Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı

Tarihi gün! Artık serbest...

Tarihi gün! Artık serbest...

Bu köyde oy verme işlemi 32 dakika sürdü!

Bu köyde oy verme işlemi 32 dakika sürdü!

Oy kullanan siyasilerden mesajlar

Oy kullanan siyasilerden mesajlar

Stephen Hawking'in en büyük korkusu!

Stephen Hawking'in en büyük korkusu!

Çeşme'de tatile sandık molası

Çeşme'de tatile sandık molası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.