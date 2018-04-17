Ağrı kesici içti, eşcinsel oldu

İlacı almaya başladıktan sonra kadınların üzerindeki etkisinin hızla kaybolduğunu söyleyen Scott, aynı şekilde erkeklere karşı ilgisinin arttığını söyledi.

İçtiği ağrı kesici onu eşcinsele dönüştürdü

1 / 36 6 aydır beraber olduğu kız arkadaşından ayrılarak erkeklerle zaman geçirmeye başlayan Scott, 'Kadınlara olan libidomu kaybettim. Erkekler dikkatimi çekiyordu. Ben önceden hiç erkeklerle ilgilenmiyordum. gençken biraz merak etmiştim ama sonradan ilgimi çekmediklerini anlamıştım. İlacı kullandıktan sonra bana ne olduğunu bilmiyorum. Kız arkadaşımla buluştum. Ona erkekleri sevdiğimi, onunla olamayacağımı söyledim. Bunu açık sözlülükle açıkladığımda bana olan tavrını tahmin etmişsinizdir.' dedi.

2 / 36 Scott Pudy'nin kendisini etkilediğini söylediği ilaç epilepsi, beyin ile ilişkili ağrı ve yaygın anksiyete bozukluklarında kullanılıyor. Belgelenen yan etkileri arasında da libido kaybı ve ruh hali değişimleri sayılıyor. İnsanların bunu bilmesi gerektiğini düşünen Scott, hastalanan kişilere bu ilaç verildiğinde yan etkilerinin ne olduğunu bilerek almalarını istiyor ve yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor

3 / 36 'Ne olduğunu fark etmem biraz zaman aldı. Birkaç hafta ilacı almayı bıraktım ve erkeklere olan ilgim azaldı. Fakat ilacı alırken kendimi çok iyi hissediyordum. O ilacı almaya devam etmek istiyorum. Çünkü ilacı kullandığımda yaşadığım cinsel deneyimler beni çok mutlu etti.'

4 / 36 'İlacı kullandığım süreçte sosyal medya hesabımdan eşcinsel olduğumu ve sevgilim olmadığını yazdım. Kısa süre sonra biriyle tanıştım. Bir kaç hafta sonra onunla tanışmaya gideceğim. Onu çok özledim ve tek istediğim şey bir an önce onunla olmak.'

5 / 36 YAŞADIĞI HASTALIK YÜZÜNDEN SEKS BAĞIMLISI OLDU! Garza'nın porno bağımlılığı, Los Angeles bölgesinde ergenliğe geçiş süreciyle başladı. Skolyoz hastalığı nedeniyle sırtında parmak takımı kullandığı ve bu nedenle yaşıtıları tarafından zorbalıkla karşılaştığını anlatan genç kadın, içine kapandığını ve her şeyin ebeveynleri uyuduktan sonra sinema kanallarında başlayan soft erotik filmleri izlemesiyle başladığını söyülyor.

6 / 36 Porno bağımlılığının internet erişiminin artmasıyla hayatında daha baskın bir hal almaya başladığın söyleyen Garza, bilgisayarından sanki radyo dinliyormuş gibi sürekli porno izlemeye başladığını anlattı.

7 / 36 Genç kadın için porno bağımlılığı bir süre sonra seks bağımlılığına oradan da seks partilerine dönüşen bir hal almaya başladı.

8 / 36 Genç kadının yaşadığı bu döngü sağlıklı bir ilişkiye sahip olmasını da engelliyordu. Başlarda iyi başlayan bir çok ilişkisi ya bağımlılığının ortaya çıkmasıyla ya da genç kadının partnerini aldatmasıyla son buluyordu.

9 / 36 Arkadaş çevresinden de bağımlılığı saklamayan Garza hayatında her şeyi normalleştirdiğini ve böyle devam edeceğini düşünüyordu. Ta ki şuanki eşiyle tanışıncaya kadar.

10 / 36 39 yaşında eşi durumunu anlayınca onun bir cinsel terapiste gitmesi bu durumdan kurtulabileceğine inanmasını sağladı. Genç kadın eşine olan aşkıyla terapi almayı kabul etti.

11 / 36 Terapiyle birlikte yoga yapmaya da başlayan genç kadın ve eşi cinselliğin aşırı derece göz önünde, pornonun yaygın ve erişebilir olduğu Los Angeles'ten taşınma kararı aldılar.

12 / 36 Bali'ye taşınan çift için hayat şartları gittikçe daha normalleşti. Garza porno ve seks bağımlılığından kurtuldu.

13 / 36 Geçmişte yaşadığı deneyimlerden utanç duyduğunu ancak o günlere saplantılı yaşamaktan kurtulduğunu anlatan genç kadın, benzer bağımlılıklar yaşayanlara şunu tavsiye etti:

14 / 36 "Yanlış yaptığınız şeyleri değiştirmek için acele etmemize ya da çok fazla düşünmemize gerek yok - ileride gerçekleşecek parlak geleceğin parıltısını görün."

15 / 36 Hayatlarına Bali'de yeniden başlayan Garza ve eşi bir çocuk sahibi bile oldu.

16 / 36 Genç kadın yaşadığı seks ve porno bağımlılığını süreçleri ve sonuçlarını "Getting Off" adlı bir kitapta topladı. Kitap ABD'de en çok satanlar listesine girdi.

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25 / 36 YAPTIRDIĞI ESTETİKLER BAŞINA BELA OLDU! SÜREKLİ AMELİYAT OLUYOR Kusursuz bir vücuda sahip olmak için bir dizi estetik ameliyatı olan Hırvat tasarımcı Neven Ciganovic, hastalığa yakalandı. Hırvat tasarımcı sürekli erekte oluyor...

26 / 36 Hırvat tasarımcı Neven Ciganovic, kusursuz bir vücuda sahip olmak için bir dizi estetik ameliyat geçirdi. Burnunu, dudaklarını ve vücudunun birçok noktasını düzelttiren 45 yaşındaki adam anesteziye reaksiyon gösterince priapizm hastası oldu. Ciganovic, acı verici bir şekilde sürekli erekte oluyor.

27 / 36 Hem daha yakışıklı olmak hem de kusursuz bir vücuda sahip olmak isteyen Hırvat modacı ve tasarımcı Neven Ciganovic, hayatı boyunca estetik ameliyat oldu.

28 / 36 Hayatı oyunca en az 12 ameliyat olan 45 yaşındaki adam en son operasyonun ardından acı verici bir hastalığa yakalandı.

29 / 36 Ciganovic’in vücudu anesteziye reaksiyon gösterince priapizm hastası oldu. Kendisini sürekli olarak erekte halde bulan Ciganovic, bu durumdan çok rahatsız olduğunu söyledi

30 / 36 Burun estetiği operasyonu sırasında yaşanan olayın ardından sürekli erekte halde olduğunu söyleyen Ciganovic, “Cinsel arzuyla alakası yok ve çok uzun süre boyunca erekte kaldığım için canım çok yanıyor” dedi.

31 / 36 Tedavi olmaması durumunda kalıcı hasar verebilen bu rahatsızlık iktidarsızlığa sebep olabiliyor.

32 / 36 Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki bir hastanede kalan Ciganovic, “Bana ağrı kesici vermediler ama operasyonumun başarılı geçtiğini söylediler. Ereksiyon durumunun ortadan kalkması bekleniyor ama birkaç ay daha tedavi altında olacağım” dedi.

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