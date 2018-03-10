Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı

Tahliye edilen Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Silivri Cezaevi'nden çıktı. İkiliyi büyük bir kalabalık karşıladı.

Cumhuriyet Gazetesi davasında Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın tahliyesine karar verildi.

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Şık ile Sabuncu saat 00.30’da cezaevinden çıkarken kalabalık bir grup tarafından karşılandı.