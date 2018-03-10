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Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.03.2018 02:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi.

Tahliye edilen Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Silivri Cezaevi'nden çıktı. İkiliyi büyük bir kalabalık karşıladı.

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesinin ardından ilk fotoğraflar

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Cumhuriyet Gazetesi davasında Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın tahliyesine karar verildi.
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Şık ile Sabuncu saat 00.30’da cezaevinden çıkarken kalabalık bir grup tarafından karşılandı.
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Buluşma anı

Buluşma anı
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı. (Fotoğraf: AFP / OZAN KÖSE)
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Murat Sabuncu 495, Ahmet Şık 434 gündür tutukluydu.
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İşte Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın tahliyesinin ardından ilk fotoğraflar...
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Ahmet Şık yonca şık kavuşma anı Murat Sabuncu tahliye

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Haydi hayırlısı.Bundan sonra yaramazlık yapmaz inşallah.Geçmiş bilgilerini okudum da,kendisinde de var biraz hata payı,her konuda yazmak,yorum yapmak zorunda değil...
bir gün bu günler için kaptanın seyir defterinde şunlar yazacak"kara göründüüüü..."
Artık yaramazlık yapma.devletine bağlı sadık ol.
vatan hainleri her zaman haindir
ırkçı faşist akTRROLAR üzülmüştür
Ataturk'cu dusunceyi sonuna kadar savunurum, her ne kadar CHP'yi bircok konuda elestirsemde Ataturk'cu dusunceye en yakin oldugu icin oyum her zaman CHP'ye; ama esefle kinadigum anlayamadigim bir sey var sol goruslu kesimin, hapisten cikmissin herkesin icinde esinde olsa dudaktan opebiliyor sunuz ? bunun masumiyetle filan alakasi yok, elbetde seksual bir anlam tasimiyor masum bir opucuk ama bunu toplum icinde nasil yapabiliyorsunuz. Aile ve aile bireyleri kutsaldir, nasilki herkes icinde tartisamazsin herkes icindede opemezsin kardesim. bunun adi laiklik filan degil
hain icerdede disarda da haindir.
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