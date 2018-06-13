AK Parti’den çocuklara bayram hediyesi

16 yıllık AK Parti döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yapılan eserlerden çocuklar için boyama kitabı hazırlandı.
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
Kağıthane'de korkutan yangın!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Bir interseks bireyin çığlığı: Kendimi öldürmek istedim
İsrail'e gitmişti! O Türk vatandaşından haber yok!
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum