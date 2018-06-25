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Ak Parti'li ve MHP'liler seçim sonuçlarını böyle kutladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 07:44 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde sandıkların açılmaya başlamasından kısa süre sonra sokaklara çıkan Ak Parti'li ve MHP'li vatandaşlar seçim sonuçlarını kutlamaya başladı.

Sonuçlar geldikçe kalabalıkların arttığı sokaklarda bakın nasıl manzaralar ortaya çıktı...

Seçim zaferini böyle kutladılar

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Tüm yurtta AK Partililer ve MHP'liler gelen sonuçları doyasıya kutladı.
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Vatandaşlar seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla sokaklara akın etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri asıldı.
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Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti bayrakları ve MHP bayrakları ile alanlara akın edenler seçim coşkusu yaşadı.
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Uzun araç kuyrukları oluşunca trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
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Araç konvoyları tüm yurtta korna ve klakson çalarak kutlamaları sürdürüyor.
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Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte AK Partililer sokaklara akın etti.
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Anahtar Kelimeler:
seçim 24 haziran kutlama ak parti MHP

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne zamandan beri gece insanların evdeki huzurunun çay keyfinin korna sesiyle bölünmesi çocukların korna sesinden korkarak ağlayarak uykudan uyanması hastahanelerde yatan insanların rahatsızlık yaşaması ne zamandan beri kutlama oldu he? Yapılıyosa gündüz saatlerinde belirli yerlerde yapın kardeşim gece gece milletin huzurunu bozmaya havayı kirletmeye ses kirliliği yaratmaya ne hakkınız var
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