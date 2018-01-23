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Akıl alır gibi değil! Bu fotoğraf mecliste çekildi

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.01.2018 13:55 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ruslar, yaşam tarzları gündelik yaşamdaki absürt davranışları ile, internetin fenomen görüntülerinde birinci sırada geliyor. Ancak günlük yaşamla siyasiler arasında pek de fark olduğu söylenemez. Bakın çılgın rus milletinin parlamento için seçtiği insanlar nasıl görüntülerle sosyal medyada gündem olmuşlar...

Bu kareleri sadece Rusya'da görebilirsiniz!

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Rus meclisinden gelen bu fotoğraflar akıl alır gibi değil.
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İşte Rusların parlamentosundan sosyal medyaya yayılmış fotoğraflardan bazıları...
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SADECE RUSYA'DA GÖREBİLECEĞİNİZ İLGİNÇ FOTOĞRAFLAR

SADECE RUSYA'DA GÖREBİLECEĞİNİZ İLGİNÇ FOTOĞRAFLAR
Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç manzaralar sosyal medyanın dilinde.
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İşte birbirinden ilginç o karelerde yaşananlar...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya parlamento meclis

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Karadeniz'e yakınlar ya normaldir. Suyundan sanırım.
cicek_serdar_1978 senin hamuruna kimşn suyu karıştı acep
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