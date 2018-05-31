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AKM tamamen yıkıldı! İşte havadan çekilen görüntüler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

Şubat ayından bu yana devam eden çalışmalar tamamlandı ve büyük tartışmaya sebep olan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı tamamlandı.

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi’nden geriye kalan ve yıkılmayı bekleyen son duvar, yapılan çalışma sonrasında dün akşam yıkıldı. AKM'nin son durumu havadan görüntülendi.

AKM'nin yıkımı tamamlandı

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Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi kapsamında eski binanın yıkım çalışması tamamlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni AKM projesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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Mimar Murat Tabanlıoğlu'nun hazırladığı projenin ilk aşaması olan yıkım çalışması tamamlandı. Yıkım çalışmalarından sonra hafriyatı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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AKM'nin yıkımına şubat ayında başlanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
AKM Atatürk Kültür Merkezi yıkım

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