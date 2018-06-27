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Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

Bilecik'in ardından Bodrum'da da görülen sarıkız vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Et yiyerek beslenen camel spider isimli örümcek, bu kez Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüldü. Sıradan bir örümcek sanarak öldürdüğü örümceğin sarı kız olduğunu öğrenen ev sahibi koşarak kendisini dışarı attı.

Sarıkız örümceği bu kez Bodrum'da görüldü

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Bodrum'da 'sarı kız' paniği! Bodrum’un Kumbahçe Mahallesinde yaşayan 49 yaşındaki Müjde Apay, evinin salonunda dünyada ‘Camel Spider’ olarak bilinen, ülkemizde de ‘Sarı kız’ olarak adlandırılan 7 cm büyüklüğünde örümcek gördü.
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Sarı kızı ilk olarak akrep zanneden Apay örümceği öldürdü. Öldürdüğü haşerinin et yiyerek beslenen Sarı kız örümceği olduğunu farkeden Apay daha sonra büyük tedirginlik yaşadı. O gece evinde kalamayan Müjde Apay ertesi gün durumu yetkililere bildirerek Bodrum genelinde tedbir alınmasını istedi.
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Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Apay şu sözlere yer verdi "Dün sabaha karşı salonda gördüm ve ilk olarak akrep zannettim. O anki korkuyla öldürdüm. Öldürdükten sonra Sarı kız olduğunu anladım. Daha önce fark etseydim kaçardım, akrep diye yaklaştım ben.
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Öldükten sonra kendi evimde kalamadım arkadaşımın evine gittim. Durumu yetkililere bildirdim özellikle Belediyeden bu konuyla ilgili tedbir almalarını bekliyorum"dedi.
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ETLE BESLENİYOR

ETLE BESLENİYOR
Sarı kız böceği ülkemizde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, dünya üzerinde ise yoğun olarak Afrika’ da Namibya’ da bulunmaktadır.
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Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır.
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Sarıkız böceği türlerinin hemen hemen hepsi et ile beslenmektedir.
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Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız böcekleri akrep dahi birçok hayvanı yiyerek beslenebilirler
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Bu türlere halk arasında sarıkız böceği isminin haricinde böğü yada böyü de denmektedir.
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Çok hızlı hareket edebildikleri bilinmekte olup zehirsiz olduğu uzmanlar ve araştırmacılar tarafından belirtilmektedir.
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Boyları 8-10 cm arasında değişmekte olup, avlarını dişleri ile ovuşturdukları için ısırıldığını fark edemezler.
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Isırdığı kısma dişleri sayesinde eti yumuşatıp yiyebileceği kıvama getiren bir sıvı bırakmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Sarıkız Örümcek sarı kız camel spider

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