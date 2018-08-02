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Alaska Körfezi'ndeki sır çözüldü!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

İki suyun bir araya geldiği ama karışmadığı iddia edilen Alaska Körfezi'nin gizemi ortaya çıktı. Meğer gerçek çok farklıymış.

Farklı renklerdeki görünümüyle dikkat çeken körfez suyunun karışmıyor gibi gözükmesinin ardındaki sır bakın neymiş...

Alaska Körfezi'nin gizemi ortaya çıktı

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Alaska Körfezi, Büyük Okyanus'un kuzey doğusunda yer alıyor. Sadece Alaska'nın değil, Kanada'nın da kıyısının bulunduğu Alaska Körfezi'nde, iki suyun bir araya geldiği ancak karışmadığı iddia ediliyor.
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Peki iki su gerçekten karışmıyor mu? İşin aslına bakılırsa Dünya üzerindeki su kütlelerinin tamamı birbiriyle karışmak zorunda.
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Ancak Dünya üzerindeki nehirler, okyanuslar veya denizler, içlerindeki mineral ve içerik farklılıkları nedeniyle farklı renklerde görünüyor.
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Bu nedenle tatlı ve tuzlu sular bir araya geldiğinde karışmıyor gibi görünüyor.
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Ancak tüm su kütleleri aslında birbiriyle karışıyor.
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Alaska Körfezi'nde okyanus ve buzul sularının birleştiği nokta içerik farklılıkları nedeniyle ayrışmış gözüküyor.
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Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.
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Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.
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Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.
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Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.
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