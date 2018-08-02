Alaska Körfezi'ndeki sır çözüldü!

Farklı renklerdeki görünümüyle dikkat çeken körfez suyunun karışmıyor gibi gözükmesinin ardındaki sır bakın neymiş...

Alaska Körfezi'nin gizemi ortaya çıktı

1 / 29 Alaska Körfezi, Büyük Okyanus'un kuzey doğusunda yer alıyor. Sadece Alaska'nın değil, Kanada'nın da kıyısının bulunduğu Alaska Körfezi'nde, iki suyun bir araya geldiği ancak karışmadığı iddia ediliyor.

2 / 29 Peki iki su gerçekten karışmıyor mu? İşin aslına bakılırsa Dünya üzerindeki su kütlelerinin tamamı birbiriyle karışmak zorunda.

3 / 29 Ancak Dünya üzerindeki nehirler, okyanuslar veya denizler, içlerindeki mineral ve içerik farklılıkları nedeniyle farklı renklerde görünüyor.

4 / 29 Bu nedenle tatlı ve tuzlu sular bir araya geldiğinde karışmıyor gibi görünüyor.

5 / 29 Ancak tüm su kütleleri aslında birbiriyle karışıyor.

6 / 29 Alaska Körfezi'nde okyanus ve buzul sularının birleştiği nokta içerik farklılıkları nedeniyle ayrışmış gözüküyor.

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11 / 29 BAŞKA BİR DÜNYAYA KAPI OLABİLİR DİYORLAR! İŞTE GERÇEK Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.

12 / 29 Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.

13 / 29 Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.

14 / 29 Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.

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