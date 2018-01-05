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Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 05.01.2018 11:01 | Son Güncelleme 2 saat önce

Reddit'te dün gece yayınlanan bir video, sosyal medyada fırtına yarattı. Videoya göre uzaylılar Dünya'yı işgal etmeye başlıyordu.

Uzaylılar Alaska'da görüntüsü olay oldu

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Reddit'te yayımlanan görüntülerde, havada süzülen bir UFO ve karla kaplı ormanlık alanda yürüyen bir 'uzaylı' görülüyor.
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Bir süre yürüyen 'uzaylı' araca biniyor. Daha sonra 'UFO' havalanıyor ve gözden kayboluyor.
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Video, sosyal medyada fırtına gibi esti. Hatta Twitter'da #UzaylılarAlaskada hashtagi TT oldu.
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İşte sosyal medyada yankı uyandıran o görüntüler...
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DİNLER UZAYLILAR İÇİN NE DİYOR?

DİNLER UZAYLILAR İÇİN NE DİYOR?
Vanderbilt Üniversitesi'nden astronomi profesörü David Weintraub yeni kitabında çeşitli dinlerde uzaylılarla ilgili inanışları araştırdı. "Dinler ve Dünyadışı Yaşam" başlığıyla yayınlanan kitapta dinlerin uzaylıların varlığına bakış açıları değerlendiriliyor.
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2000 bin yılında astronomlar diğer yıldızlarda 50 gezegen tespit etti. Bugün bu sayı bini geçti. 2045'te tespit edilen güneş sistemi dışı gezegen sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor.
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Peki bu kadar gezegen varken hayat sadece Dünya'da mı var?
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Tespit edilen dünyadışı gezegenlerden birinde biyolojik aktivite işaretlerine bile rastlandığı düşünülürse uzaylıların olabileceği fikri hiç de uzak görünmüyor.
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Ancak aksi ispatlanana kadar evrendeki en yaşanabilir gezegeni Dünya olarak kabul etmek durumundayız.
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Peki farklı dinlere mensup kişiler uzaylıların varlığıyla ilgili ne düşünüyor?
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Weintraub'un yaptığı araştırmaya göre herhangi bir dine inanmayanlar ve kendini ateist olarak tanımlayanların yüzde 55'i uzaylıların varlığına inanıyor.
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Müslümanların yüzde 44'ü, Yahudilerin yüzde 37'si, Hinduların yüzde 36'sı da dünya dışı yaşam olabileceğini düşünüyor.
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İlahi dinler arasında uzaylılar fikrine en uzak olan din ise Hıristiyanlar. Bu dinin mensuplarının yüzde 32'si uzaylıların olabileceğini düşünüyor. Hıristiyanlar arasında uzaylılar fikrine en yakın grup Ortodokslarken en uzak grup ise Baptistler.
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Asya'da yoğun olarak görülen dinler ise genel olarak bu olasılığı kabul etmiyor.
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İslamiyet'te diğer gezegenlerde ruhsal hareketlerin olabileceği fikrini destekleyen ifadeler var.
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Bunlardan iki ayet özellikle dikkat çekici: Kur'ân'ın 16'ncı sûresi olan Nahl sûresinin 49'uncu âyeti: "ve Allâh'a secde eder ne (var) göklerde ve ne (var) yer(yüzün)de dâbbeden (kımıldayandan, canlıdan) ve melekler ve onlar büyüklenmezler .” derken
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Kur'ân'ın 42'nci sûresi olan Şûrâ sûresinin 29'uncu âyeti de "ve O'nun (Allâh'ın) âyetlerinden (belirtilerinden), yaratılış (tarz)ı gökler ve yer(yüzünü)n ve ne yaydı o ikisinde dâbbeden (kımıldayandan, canlıdan) ve o (onların)toplanmalarına dilediğinde kadîr (çok iyi ölçüler koyan) .” demektedir.
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Öte yandan İslamiyet dininin zadece yeryüzündeki insanoğlu için tasarlandığına inanılır.
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Yahudi inanışında ise Talmud ve Kabala şehrlerinde uzaylılara dair birkaç gönderme bulunmakla birlikte Yahudiler dünya dışı bir zekanın keşfedileceğine genel olarak inanmıyor.
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Ayrıca Yahudilerle Tanrı arasındaki ilişkinin bundan etkilenmeyeceğini düşünüyorlar.
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UZAYLILARIN KAÇIRDIĞI İLK İNSAN

UZAYLILARIN KAÇIRDIĞI İLK İNSAN
Tüm zamanların en ünlü ve ilk temasçılarından sayılan Polonyalı Profesör George Adamski, insana benzeyen uzaylı varlıklarla temasa geçtiğini söyleyen ilk kişidir.
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Adamski’nin “uzaylılarla” karşılaşması ve teması, Frank Sculy tarafından yazılan “Uçan Daireler İndi” adlı kitapla başlayarak pek çok kitapta yer almıştır.
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Adamski ile temasçılar çağı başlamıştır. Adamski’den sonra, bu tür karşılaşmalarla ilgili pek çok rapor tutulmuştur. Adamski’nin dünya dışı varlıklarla teması 1952’lerin sonlarında başlamıştır.
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20 Kasım 1952’de piknik yapmak için Kaliforniya’daki Mohave Çölü’ne giden Adamski ve arkadaşları, bu sırada, askeri jetler tarafından takip edilen puro şeklinde bir cisim gördüler.
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Cisimden çıkan gümüşi, disk şeklindeki bir aracın bölgenin biraz uzağına indiğini gören Adamski ve arkadaşları diskin yanına gitmeye karar verdiler.
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Uçan dairenin bulunduğu yere giden Adamski, burada tek parça bir kıyafet giymiş bir “adam”ın kendine yaklaştığını gördü. Adamski, kendisiyle telepatik olarak iletişim kuran bu varlıktan, Venüs’ten geldiklerini öğrenmiştir.
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Irkının atom bombalarından yayılan radyasyonun etkisinin uzaya kadar ulaşmasından kaygı duyduğunu söyleyen uzaylı varlık, Adamski’ye bunun hem kendi uygarlığını ve başka dünyaları olumsuz etkilediğini söylemiştir.
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Uzaylı ayrıca, dünyanın güneş sistemindeki ve diğer galaksilerdeki gezegenlerden gelen birçok varlıklar tarafından ziyaret edilmekte olduğunu bildirmiştir.
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Bu karşılaşmayı dürbünle gözlemleyen görgü tanıkları, olayın gerçek olduğuna dair yazılı ve yeminli ifadeler vermişlerdir.
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Adamski’nin uzaylı varlıklarla olan teması bu olaydan sonra da devam etmiş, bu insan benzeri varlıklar Adamski’yi gemilerine alarak uzaya ve Ayın karanlık yüzüne götürmüşlerdir.
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Adamski, uzaya yaptığı ilk yolculuktaki gözlemini anlatırken, “her yanımızda, sanki milyarlarca ateş böceği aynı anda yanıp sönüyor gibi muazzam görüntüler sergileniyordu” ifadesini kullanmıştır.
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Bu tür bir açıklama hayal ürünü olamazdı. Astronot John Glenn, 20 Şubat 1962’de Dünya yörüngesindeyken şunları söylemişti: “Yıldız olduğunu düşündüğüm bu küçük şeyler aslında parlak, sarımsı yeşil ışıklar. Ateş böceklerinin gece karanlığındaki görünümünü andırıyorlar.. Burada onlardan binlerce var.”
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Rus kozmonotlar da aynı olayı rapor etmişler, bu ilginç olaya ışıkları yansıtan milyarlarca toz zerreciğinin yol açtığı ortaya çıkmıştı. Peki George Adamski bunu nasıl bilebilmişti?
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13 Aralık 1952’de, Adamski’nin keşif gemisi olarak adlandırdığı çan şeklindeki uzay aracı Palomar Bahçeleri üstünde uçuyordu. Adamski ve arkadaşı Madeleine Rodeffer ağaçlarn üzerinde, havada asılı duran bir şey gördüler.
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Tam bu sırada yanlarından bir araba geçti ve içindeki üç kişi Adamski’ye, “Kameralarınızı alın, Buradalar!” diye bağırdı. Adamski, cisim tekrar hareket etmeye başlamadan önce teleskobuyla cismin 4 fotoğrafını çekmeyi başardı.
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Evlerin çatısı üzerinde süzülen araç, Adamski’nin evinin üzerine geldiğinde bir film kartuşunu bitirmişti ve sonra ağaçların ardına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
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Adamski’nin komşularından Hava Kuvvetleri Çavuşu Jerrold Baker da, uçarak uzaklaşan cismin bir fotoğrafını çekmeyi başarmıştı. Adamski’nin çektiği, puro biçimindeki “ana gemi”nin fotoğrafları ve disk şeklindeki keşif araçlarına ait fotoğraflar bir çok tartışmaya yol açmıştır.
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Fakat, Adamski’nin savunması sırasındaki içtenliği şüpheci kesimi bile etkilemiştir ve fotoraflara yapılan analizler bunların gerçek olduklarını kanıtlamıştır. Bilim muhabiri Robert Chapman ‘UFO-İngiltere Üzerindeki Uçan Daireler’ i yazarken Adamski’den şöyle bahsetmiştir:
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“Adamski o kadar normaldi ki, onun hakkındaki tüm izlenimim bu oldu. O Venüs’ten gelen bir adamla temasa geçtiğine inanıyor, ve ona insanların neden kendisine inanmadıklarını anlayamıyor. Eğer bizleri aldatıyorsa bunu hayatımda gördüğüm en mantıklı ve zekice yoldan yapıyor.”
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Dünyada Adamski adını hiç duymamış birtakım diğer kişiler de, Adamski’nin keşif gemisine oldukça benzeyen cisimler gördüklerini raporlar etmişlerdir.
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Bunlardan Stephen Darbishire adlı ilkokul öğrencisi, Şubat 1954’de kuzeniyle birlikte Coniston’da gördükleri bu cismin iki fotoğrafını çekmiştir.
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Fotoğrafları ortografik projeksiyon sistemi kullanarak inceleyen havacılık mühendisi Leonard Cramp, Adamski ve Darbishire’ın fotoğraflarında görülen cisimlerin oransal olarak aynı olduğunu belirtmiştir.
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ABD'de NBC Televizyon Kanalı, Adamski'nin deneyimi ve çektiği olağanüstü fotoraflarla ilgili TV Programı gerçekleştirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
ABD uzaylı Alaska Ufo

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
BEN UZAYLILARIN VARLIĞINA İNANIYORUM AMA BENİM ÜLKEM SINIRLARINDA PEK FAZLA OLMUYORLAR AMA BU VARLIKLARDAN YARARLANILIYOR BİLİMLERİ BİZ DÜNYALILARDAN ÇOK ÇOK İLERİ İNSANLARA ZARARLIMI DEĞİLMİ TEK ONU BİLMİYORUM UÇAKLAR YAPILDI NERDEN İLHAM ALINDI UÇAN ARABALAR YAPILIYOR BUNLAR NERDEN İLHAM ALINDI UZAYLILARDAN YAPMADIKLARI BİR TEK UFO HIZLI UÇAN CİSİM ONUDA KULLANIYOR OLABİLİRER GİZLİDEN UZAYLILARLA ORTAK ÇALIŞAN ÜLKE YADA ÜLKELER VAR BEN İNANIYORUM SAKLIYORLAR GÖRÜNENLERDE TESPİT EDİLSEDE İNANILMIYOR BİR UZAYLI CANLIYA DOKUNMASI GEREK ANCA OZAMAN İNANANLAR ÇOĞALABİLİR UZAYLILAR FİLİMLERDE TEK
@onu64 uçakların kuşlardan alıntı olarak yapıldıgını bilmıyomusun mal
İ:isra suresi 70 ayet: Sizi yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. (yani, insandan sütün varlıklarında olduğu bu ayetle doğrlanıyor.)
@sarpa4 ayeti tam yorumla ki. saçma sapan yorum yapma... "Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık"
@sarpa4 @sarpa4 ayeti tam yorumla ki. saçma sapan yorum yapma... "Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık"
peygamberlerin tamamı dünyaya gelmiş ve kutsal kitaplarda da ünya dışı bir canlıdan söz edilmiyor eğer gerçekten uzaylı varsa o zaman din diye bir şey yok herşey yalan demektir
iyi de arkadaş, fotograflama konusunda niye hep bulanık çekiliyor bu fotolar, en dandık telefonun kamerası bile bu görüntüden iyi cıkar. uzaklık olayı felan degıl akıl oyunu. varlıgına ınanmıyor degılım
kar topu oynamaya gelmişlerdir belki
Sevgili müslümanlar ( sözde müslümanlar değil hakiki müslümanlar) .. İ:isra suresi 70 ayet: Sizi yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Kuranda geçen bir ayet bu . Hayır ben bunu buraya yazayım sımdı sözde müslümanın biri gelir '' Yoooğ bi biz varuz dünyadağ hüloğ mısır püskülü hocamız herseyı anlattı uzaylılar amarıga ajanı '' derse yazım burda hazır dursun :) Hayırlı gunler
ya arkadaş bizde uzaylıyız biz nerede yaşıyoruz eğen varsalar onlarda bizden uzaylı diye bahsederler
Bende uzaylı varlıkların olduğuna inananlardanım, onlar biz insan ırkından çok önce var olan bizden daha fazla evrim geçiren varlıklar yani onların evren yaşı bizden milyon veya milyar yıl eski olduğu için yapıları farklı ve teknolojileri çok ileri, insan ırkı evrim geçirecek zamanla sesli olarak ağızla konuşmayı unutacak, bizde onlar gibi telepatik konuşacağız ağzımız burnumuz kulak yapımız yok olacak veya değişikliğe uğrayacak vücut yapımız dünyanın değişen şartlarına uygun olarak değişecek yani evrim geçireceğiz aynı onlara benzeyeceğiz büyük ihtimalle
Videosu var madem koysanıza haberin içine. Resimb ekleyip durmuşsunuz. Videoyu izlerin bize.
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