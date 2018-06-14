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Albert Einstein'ın günlükleri ortaya çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.06.2018 09:40 | Son Güncelleme

Alman fizikçi Albert Einstein'ın 1922-23 yıllarında Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan izlenimlerini aktardığı günlükleri ortaya çıktı.

İşte yabancılar hakkında olumsuz eleştirilerde bulunduğu dikkat çeken Albert Einstein'ın günlüklerinde yazanlar....

Albert Einstein'ın günlükleri yayınlandı

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Çinliler'i "pis, kalın kafalı insanlar" olarak niteleyen Einstein, "başka ırkların yerini alsalardı yazık olurdu" ifadelerini kullanıyor.
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Einstein, yaşamının ileriki yıllarında ise ABD'nin insan hakları mücadelesinde rol oynamış, ırkçılığı da "beyazların hastalığı" olarak tanımlamıştı.
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Günlüklerdeki Einstein ise çok daha farklı.
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Princeton Üniversitesi'nin yayınladığı metinler, Einstein'ın İspanya'da başlayıp Sri Lanka üzerinden Çin ve Japonya'ya uzanan yolculuğuna ışık tutuyor.
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Mısır'daki Port Said limanından izlenimlerini kaleme alan Einstein, karşılaştığı bazı satıcılar için "Levantenlerin her tonu.... sanki cehennemden fışkırmışlar gibi" ifadelerini kullanmış.
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'ÇİNLİ ÇOCUKLAR HEM RUHSUZ HEM DUYGUSUZ'

'ÇİNLİ ÇOCUKLAR HEM RUHSUZ HEM DUYGUSUZ'
Eski adıyla Seylan Adası, şimdiki Sri Lanka için yazdıkları ise şöyle:
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"Büyük bir kirlilik içinde yaşıyorlar, yerler pislik dolu, az şey yapıyor, az şeye ihtiyaç duyuyorlar. Hayatın basit ekonomik döngüsü işte..."
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Ünlü fizikçinin en dikkate değer yorumları ise, Çinliler hakkında.
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İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Einstein Çinli çocuklar için "ruhsuz ve duygusuz" tabirini kullanırken, Çin'den "tuhaf ve sürüye benzeyen bir ulus" diye bahsediyor.
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Einstein yazılarında, ülkede yaşayan erkekler ve kadınlar arasında ise fazla bir farklılık olmadığını öne sürüyor.
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