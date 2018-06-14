Albert Einstein'ın günlükleri ortaya çıktı!

İşte yabancılar hakkında olumsuz eleştirilerde bulunduğu dikkat çeken Albert Einstein'ın günlüklerinde yazanlar....

Albert Einstein'ın günlükleri yayınlandı

1 / 26 Çinliler'i "pis, kalın kafalı insanlar" olarak niteleyen Einstein, "başka ırkların yerini alsalardı yazık olurdu" ifadelerini kullanıyor.

2 / 26 Einstein, yaşamının ileriki yıllarında ise ABD'nin insan hakları mücadelesinde rol oynamış, ırkçılığı da "beyazların hastalığı" olarak tanımlamıştı.

3 / 26 Günlüklerdeki Einstein ise çok daha farklı.

4 / 26 Princeton Üniversitesi'nin yayınladığı metinler, Einstein'ın İspanya'da başlayıp Sri Lanka üzerinden Çin ve Japonya'ya uzanan yolculuğuna ışık tutuyor.

5 / 26 Mısır'daki Port Said limanından izlenimlerini kaleme alan Einstein, karşılaştığı bazı satıcılar için "Levantenlerin her tonu.... sanki cehennemden fışkırmışlar gibi" ifadelerini kullanmış.

6 / 26 'ÇİNLİ ÇOCUKLAR HEM RUHSUZ HEM DUYGUSUZ' Eski adıyla Seylan Adası, şimdiki Sri Lanka için yazdıkları ise şöyle:

7 / 26 "Büyük bir kirlilik içinde yaşıyorlar, yerler pislik dolu, az şey yapıyor, az şeye ihtiyaç duyuyorlar. Hayatın basit ekonomik döngüsü işte..."

8 / 26 Ünlü fizikçinin en dikkate değer yorumları ise, Çinliler hakkında.

9 / 26 İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Einstein Çinli çocuklar için "ruhsuz ve duygusuz" tabirini kullanırken, Çin'den "tuhaf ve sürüye benzeyen bir ulus" diye bahsediyor.

10 / 26 Einstein yazılarında, ülkede yaşayan erkekler ve kadınlar arasında ise fazla bir farklılık olmadığını öne sürüyor.

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