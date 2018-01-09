HABER

Aldatılan kadın kocasını otelde bastı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 09.01.2018 11:35 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Yaklaşık 240 kilometre kat ederek yasak aşkıyla buluşan adam, otel çıkışında bir anda karşısında karısını buldu.

Kocasını basınca olay çıkardı

1 / 9

Saniye saniye kaydedilen yüzleşmede beklendiği gibi küfürler havada uçuştu.
2 / 9

İngiltere'de bir kadın, kendisini aldatan kocası ile sevgilisini otelde bastı.
3 / 9

Saniye saniye görüntülenen baskında yakalanan iki çocuk babası erkek, yasak aşkıyla buluşmak için yaklaşık 240 kilometre yol kat etti ve Wellingborough'tan Dover'a geldi.
4 / 9

Ancak kocasından şüphelenen kadın, yanına annesini de alarak eşini takip etti.
5 / 9

Otel çıkışında gerçekleşen yüzleşme, beklendiği gibi küfürlerin havada uçuştuğu bir gerilime dönüştü. Kayıtlarda en hafifi 'Kes sesini! Aşağılık herif...' olan birçok küfür duyuluyor.
6 / 9

Videoda ayrıca, aldatılan eşin diğer kadına "Senin suçun değil, kocamın suçu. Sana kızgın değilim" dediği de yer aldı.
7 / 9

Kayınvalide tarafından videoya çekilen görüntüler, sosyal medyada 100 binden fazla izlendi.
8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın aldatma

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum

Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum

'SRC' belgesi de e-Devlet'te

'SRC' belgesi de e-Devlet'te

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle sempatik güzel bi hatunu aldatmak için herhalde dünya starı bi manken falan ayarlamıştır
Diğer Haberler
Kardeşi için kendi hayatını ortaya attı!

Kardeşi için kendi hayatını ortaya attı!

Koca yürekli simitçiden bütün ilçeyi ayağa kaldıran kampanya!

Koca yürekli simitçiden bütün ilçeyi ayağa kaldıran kampanya!

7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!

7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!

Bu köyün her tarafından yeraltı suyu çıkıyor

Bu köyün her tarafından yeraltı suyu çıkıyor

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

Erkek öğrencisiyle birlikte olduğu duyulunca...

Erkek öğrencisiyle birlikte olduğu duyulunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.