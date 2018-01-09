Aldatılan kadın kocasını otelde bastı!

Son Güncelleme 37 dakika önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 09.01.2018 11:35 |37 dakika önce

Yaklaşık 240 kilometre kat ederek yasak aşkıyla buluşan adam, otel çıkışında bir anda karşısında karısını buldu.

Kocasını basınca olay çıkardı

1 / 9 Saniye saniye kaydedilen yüzleşmede beklendiği gibi küfürler havada uçuştu.

2 / 9 İngiltere'de bir kadın, kendisini aldatan kocası ile sevgilisini otelde bastı.

3 / 9 Saniye saniye görüntülenen baskında yakalanan iki çocuk babası erkek, yasak aşkıyla buluşmak için yaklaşık 240 kilometre yol kat etti ve Wellingborough'tan Dover'a geldi.

4 / 9 Ancak kocasından şüphelenen kadın, yanına annesini de alarak eşini takip etti.

5 / 9 Otel çıkışında gerçekleşen yüzleşme, beklendiği gibi küfürlerin havada uçuştuğu bir gerilime dönüştü. Kayıtlarda en hafifi 'Kes sesini! Aşağılık herif...' olan birçok küfür duyuluyor.

6 / 9 Videoda ayrıca, aldatılan eşin diğer kadına "Senin suçun değil, kocamın suçu. Sana kızgın değilim" dediği de yer aldı.

7 / 9 Kayınvalide tarafından videoya çekilen görüntüler, sosyal medyada 100 binden fazla izlendi.

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