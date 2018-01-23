Aldatıldığını fark etti, intikam almak için bakın nasıl değişti
Sevgilisi tarafından aldatılan 26 yaşındaki Dwayne O'Connor, sevgilisinden intikam almak için kendisine bakmaya başladı. Vücudundaki yağların 4'te 3'ünden 6 ay içinde kurtuldu. Dwayne, hayal kırıklığı yaratan durumun kendisini fitness ve rejime ittiğini söyledi. İşte Dwayne'in geçirdiği değişim süreci ve yaşadıkları...
Yok artık dedirten değişim
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'Yerel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalışıyordum. Basketbol oynamaya devam ettim ve haftasonu ağırlık kaldırıyordum. Bunu sadece kendimi sağlıklı tutmak ve iyi görünmeki çin yapıyordum.
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İlişkimin 4. yılındaydım. Ama acı sonla biten aşk hikayeleri gibi sonlandı. Sevgilimin başkasıyla bir ilişki yaşadığını fark ettim. Bu durumu ona sorduğumdaysa anahtarlarını alıp çıktı ve ilişkimizin bittiğini söyledi.
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Gururum yerlerdeydi, özgüvenim düşmüştü. Basketbol oynamayı, işe gitmeyi bıraktı. Kilo vermeye başladım.
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Abur cubur ve sağlıksız yiyecekler yemeye başladım. Aynaya her baktığımda; 'hayal kırıklığına uğrayacağımı' dedim. Fiziksel, zihinsle ve duygusal açıdan kırılmaya başlamıştım.
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Arkadaşlarım benim dönüştüğüm kişiyi görmekten hoşlanmadı. Bu yüzden spor salonu ile konuştum. Bana yardımcı oldular. Benim için yaptıkları çok şey ifade ediyordu.
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Bir süre geçmişti ama hala kiloluydum. Haftada 5 kez spora gitmeye başladım. Gittikçe güçleniyordum ve kendime olan güvenimi tekrar kazanmaya başlamıştım.'
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Sadece 6 ayda yağ oranı yüzde 28'den yüzde 7'ye düşen Dwayne, 'Altı ay az gibi gözükebilir. Ancak ayrılmadan önce bir fitness eğitmeni olduğum için kasam sağlamdı. Bu yüzden hızla toparladım.
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Motivasyon kişisel aşk hayatımda hissettiğim kontrol eksikliğinden kaynaklanıyordu. Durum ortaya çıktığındaysa yapılabilecek pek birşey olmuyor. Orada oturup gerçekleşmesine izin vermeniz yeterli' dedi.
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Dwayne sözlerine şöyle devam etti; 'Mükemmellik yerine ilerleme arayan bi yolculuğa çıktım ve dengeyi buldum. Artık kendi içimdeki savaşım bitti. Bu pozitifliğimi de diğer insanlara yansıtıyorum.'
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Dwayne şu anda fitness yarışmasına hazırlanıyor. İlerleyen aylarda gerçekleşecek olan yarışmada erkekler vücut bölümünde yarışacak.
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Dwayne'in dikkat çeken diğer sosyal medya paylaşımları...
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6 aylık dönüşüm sürecini ise bir fotoğraf serisi haline getirdi.
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32 yaşındaki fotoğrafçı annesini, babasını oğluna hamile olan eşini harekete geçirdi ve kilo verme süreçlerinin her anını fotoğrafladı.
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Kilo vermekle kalmayıp babasını spor salonuna götüren fotoğrafçı Mart ayından eylül ayına kadar sıkı bir program uygulamış.
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İşte ailenin öncesi ve sonrası fotoğrafları...
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