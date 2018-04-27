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Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Hem kendini hem eşinin sevgilisini öldürdü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.04.2018 01:43 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan 48 yaşındaki Jennair Gerardot kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Kocasının ilişki yaşadığı kişi aynı üniversitede çalışan 33 yaşındaki Meredith Chapman'ı gizli bir plan yaparak öldürdü.

Jennair Gerardot daha sonra intihar etti.

İnanılmaz intikam planı

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ABD'de yaşayan bir akademisyen, eşinin üniversitede çalışan başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince inanılmaz intikam planını devreye soktu.
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Mark Gerardot ile mutlu bir birlikteliği olan 48 yaşındaki Jennair Gerardot bir gün kocasının kendisini aldattığını öğrendi.
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Kocasının ilişki yaşadığı kişi aynı üniversitede çalışan 33 yaşındaki Meredith Chapman'dı.
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İkilinin e-posta ve telefon mesajları üzerinden flörtleştiğini öğrenen Gerardot, bir plan hazırlayarak Chapman’i öldürmek için plan yaptı.
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Gerardot, şüphe uyandırmayacak bir şekilde giyindikten sonra evi Delaware’den trene binerek Chapman’ın evinin olduğu Radnor’a gitti.
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Polisin aktardığı bilgilerde Gerardot’nun peruk takarak gizlendiği ve Chapman’ın evine erken saatlerde girdiği ortaya çıktı.
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Gerardot, Chapman’in eve girmesiyle genç kadını vurdu.
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Daha sonra namluyu kendine doğrultan Gerardot, intihar etti. Bu sırada eşinden haber alamayan Mark Gerardot polise haber vererek, “Eşimi Chapman’ın evinde bulabilirsiniz” diye uyarıda bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Jennair Gerardot cinayet intihar ihanet

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