Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Hem kendini hem eşinin sevgilisini öldürdü

Jennair Gerardot daha sonra intihar etti.

İnanılmaz intikam planı

1 / 18 ABD'de yaşayan bir akademisyen, eşinin üniversitede çalışan başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince inanılmaz intikam planını devreye soktu.

2 / 18 Mark Gerardot ile mutlu bir birlikteliği olan 48 yaşındaki Jennair Gerardot bir gün kocasının kendisini aldattığını öğrendi.

3 / 18 Kocasının ilişki yaşadığı kişi aynı üniversitede çalışan 33 yaşındaki Meredith Chapman'dı.

4 / 18 İkilinin e-posta ve telefon mesajları üzerinden flörtleştiğini öğrenen Gerardot, bir plan hazırlayarak Chapman’i öldürmek için plan yaptı.

5 / 18 Gerardot, şüphe uyandırmayacak bir şekilde giyindikten sonra evi Delaware’den trene binerek Chapman’ın evinin olduğu Radnor’a gitti.

6 / 18 Polisin aktardığı bilgilerde Gerardot’nun peruk takarak gizlendiği ve Chapman’ın evine erken saatlerde girdiği ortaya çıktı.

7 / 18 Gerardot, Chapman’in eve girmesiyle genç kadını vurdu.

8 / 18 Daha sonra namluyu kendine doğrultan Gerardot, intihar etti. Bu sırada eşinden haber alamayan Mark Gerardot polise haber vererek, “Eşimi Chapman’ın evinde bulabilirsiniz” diye uyarıda bulundu.

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