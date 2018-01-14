Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 14.01.2018 00:40 |6 saat önce

Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya'nın Kim Kardashian'ı olarak bilinen dünyaca ünlü top model Metisha Schaefer'ın Türk olduğu ortaya çıktı. ABD'de Kim Kardashian'ın ikizi olarak gösteriliyor.

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Ünlü model Türk çıktı

1 / 22 Asıl adı Mehtap Yavuz olan model Amerika'da Kim Kardashian'ın ikizi olarak gösteriliyor.

2 / 22 Almanya'da birçok projede yer alan Metisha Schaefer, daha sonra Amerika'nın en önemli kanallarında boy gösterdi.

3 / 22 Amerika'da Kim Kardashian'a rakip gösteriliyor Amerika'nın E!Entertainment isimli kanalında reality şov programı yapan ve daha sonra Amerika'nın önde gelen dizi ve filmlerinde başrol oyunculuğu yapan ünlü aktrist ve model Metisha, Amerika'da Kim Kardashian'a rakip gösterilmesiyle tanınıyor.

4 / 22 Almanya'nın Köln şehrinde hayata gözlerini açan ve Metisha Schaefer olarak tanınan 1985 doğumlu Mehtap Yavuz, radikal bir karar alarak 2010 senesinde Amerika'nın Mıami eyaletine taşındı.

5 / 22 Metisha Schaefer, Amerika'da da güzelliği ve yeteneğiyle kısa bir sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

6 / 22 Metisha, Jennifer Lopez, 50 Cent, Nicki Minaj, David Guetta, Sean Paul, Chris Brown, Pitbull, FloRida gibi sanatçıların çeşitli müzik videolarında önemli roller üstlendi.

7 / 22 İletişim fakültesi Gazetecilik bölümünde lisans mezunu olan model Metisha Schaefer, beş dil biliyor.

8 / 22 Schaefer, WAGS Miami isimli dizide ve Blood Feast isimli korku filminde başrol olarak rol aldı.

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