Aman Kim Jong-Un bu fotoğrafları görmesin
Fotoğrafçı Eric Lafforgue, Kuzey Kore'nin gerçekte nasıl bir yer olduğunu görmeyi başaran az sayıda kişiden biri. 2008'den bu yana Kuzey Kore'yi fotoğraflayan Eric, 'Digital hafıza kartları sayesinde yasaklanan veya zihnimden silinen fotoğrafları ölümsüzleştirdim. Polis, ordu vb. fotoğraflarını çekmeme izin vermediler. Fakat 300 mm'lik bir zoom objektifi ile otobüsün arkasındaki bir koltukta gizlenerek yasaklananları belgelemeyi başardım.' dedi.
Kuzey Kore'nın yasaklı yüzü
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'Kırsal kesimde evde yemek yerken, rehberlerim sayesinde yerli halkla konuşabildim. Bana nasıl yaşadıklarını ve hayallerindeki yaşamı anlattılar. Kuzey Korelilerle ilgili asıl bilmeniz gerekense; sıcak insanlar ve ziyaretçileriyle çok ilgililer ve sunacak birşeyleri olmamasına rağmen çok cömertler. ' diyen Eric Lafforgue'nin yasak olmasına rağmen çektiği o fotoğraflar...
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Askerlerden oluşan bir kalabalığın ortasında duran bir kadın. Resmi yetkililer ordunun içinde bulunmasına kesinlikle izin vermez.
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Aile ziyaretinde bilgisayarla olan ilgisini göstermek için çocuklarının pozlanmasını istiyor fakat elektrik olmadığını fark edince gördüklerinizin tarihe karışmasını tercih ediyorlar.
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Asker, sıklıkla çiftliklerde yaşayanlara yardıma gidiyor.
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Kuzey Kore'de disiplinsiz bir çocuk görmek oldukça zor. Bu fotoğrafsa nadir anlardan birine örnek oluşturuyor. Otobüs hareket halindeyken, çocuk yolun ortasında duruyor.
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Kuzey Koreliler çim biçme makineleri olmadığında açık alanlarda gönüllü olarak çevreyi düzenliyor.
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Otomobilin oldukça yaygınlaşmasına rağmen bu çocukların araç yolunda gönüllerince hareket edebiliyor olmaları burada araç hareketliliğinin bulunmadığını özetliyor gibi.
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Metro sistemleri bombalı saldırı sırasında sığınma alanı olarak tasarlandığından dünyanın en derin metro istasyonları arasında bulunuyor.
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Duvar üzerinde çalışan ressamın fotoğrafını çekmesi sonucu çevresindeki herkes Eric Lafforgue'ye ateş etmeye başlamış. Fotoğrafçı, böyle bir durumla karşılaşınca resmin bitmiş halini pozlayamamış.
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Yetersiz beslenmeden dolayı tedavi görmesi gerektiği halde ülkesine bağlılığını dile getirmek için ülkesinin askeri liderinin rozetini takan adam.
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Askerlerin mola sırasında fotoğrafının çekilmesi yasak.
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Balıkçı teknesi olmadığı için lastik kullanan köylü.
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Kırsal alandan merkeze gelen çocuklar yürüyen merdivenle ilk kez karşılaşınca nasıl hareket edeceğini bilemiyor.
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Kiliseye giden adam bir bankta uyuya kalıyor.
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Köydeki bir evin banyosu görüntüleniyor. Bazen bir sarnıç olarak kullanılan alandaki detaylar hayat şartlarının zorluğunu gözler önüne seriyor.
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Ülkede yoksulların fotoğraflanması yasak.
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