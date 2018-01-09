Aman Kim Jong-Un bu fotoğrafları görmesin

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'Kırsal kesimde evde yemek yerken, rehberlerim sayesinde yerli halkla konuşabildim. Bana nasıl yaşadıklarını ve hayallerindeki yaşamı anlattılar. Kuzey Korelilerle ilgili asıl bilmeniz gerekense; sıcak insanlar ve ziyaretçileriyle çok ilgililer ve sunacak birşeyleri olmamasına rağmen çok cömertler. ' diyen Eric Lafforgue'nin yasak olmasına rağmen çektiği o fotoğraflar...