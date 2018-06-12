Ana Braga, Malibu'yu yaktı geçti!

35 yaşındaki Brezilyalı model, verdiği pozlarla bir kez daha hayranlarını kendisine aşık etti.

Ana Braga yine çok iddialı

1 / 34 Ana Braga, Malibu'da gerçekleşen çekimlerde, altın rengi mayosuyla cesur pozlar verdi.

2 / 34 Brezilyalı model Ana Braga, Malibu'da gerçekleşen bir mayo çekiminde görüntülendi.

3 / 34 Bugüne kadar Playboy, People, Cosmopolitan, InTouch, Bild, ProSieben gibi pek çok dergiye kapak olan Braga, birbirinden çarpıcı pozlar verdi.

4 / 34 36 yaşındaki güzel, aynı zamanda sıkı bir hayvan hakları aktivisti.

5 / 34 ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas şehrinde yaşayan Braga, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

6 / 34 1981 doğumlu modelin, Instagram'da 174 bin takipçisi bulunuyor.

7 / 34 Rio de Janeiro doğumlu Braga'nın hayatı, düşük bütçeli bir televizyon programına da konu olmuştu.

8 / 34 Braga, "The Ana Show" adlı programı, bu gibi girişimlerde bulunmak isteyen insanlara cesaret vermek için yaptığını söylemişti.

9 / 34 Ana Braga, "Bence herkes hayallerinin peşinden koşmalı" diyor.

10 / 34 Ana Braga'nin diğer çekimlerinde verdiği seksi pozlar...

11 / 34

12 / 34

13 / 34

14 / 34

15 / 34

16 / 34

17 / 34

18 / 34

19 / 34

20 / 34

21 / 34

22 / 34

23 / 34

24 / 34

25 / 34

26 / 34

27 / 34

28 / 34

29 / 34

30 / 34

31 / 34

32 / 34

33 / 34