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Ana Braga, Malibu'yu yaktı geçti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.06.2018 07:58 | Son Güncelleme

Bugüne kadar pek çok ünlü derginin vazgeçilmez yüzlerinden olan Ana Braga, bu kez Malibu'da poz verdi.

35 yaşındaki Brezilyalı model, verdiği pozlarla bir kez daha hayranlarını kendisine aşık etti.

Ana Braga yine çok iddialı

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Ana Braga, Malibu'da gerçekleşen çekimlerde, altın rengi mayosuyla cesur pozlar verdi.
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Brezilyalı model Ana Braga, Malibu'da gerçekleşen bir mayo çekiminde görüntülendi.
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Bugüne kadar Playboy, People, Cosmopolitan, InTouch, Bild, ProSieben gibi pek çok dergiye kapak olan Braga, birbirinden çarpıcı pozlar verdi.
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36 yaşındaki güzel, aynı zamanda sıkı bir hayvan hakları aktivisti.
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ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas şehrinde yaşayan Braga, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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1981 doğumlu modelin, Instagram'da 174 bin takipçisi bulunuyor.
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Rio de Janeiro doğumlu Braga'nın hayatı, düşük bütçeli bir televizyon programına da konu olmuştu.
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Braga, "The Ana Show" adlı programı, bu gibi girişimlerde bulunmak isteyen insanlara cesaret vermek için yaptığını söylemişti.
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Ana Braga, "Bence herkes hayallerinin peşinden koşmalı" diyor.
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Ana Braga'nin diğer çekimlerinde verdiği seksi pozlar...
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