Annesi ve ablasının işkencesi ortaya çıktı... Şoke eden kareler!

38 kiloyken bulunan genç ailesinin kendisini nasıl ölüme terk ettiğini anlattı.

Şoke eden işkence ortaya çıktı!

1 / 17 İngiltere'de annesi, ablası ve anneannesi tarafından aç bırakılan ve vücudundaki yaralarla adeta çürüyerek ölüme terk edilen 18 yaşındaki gencin yaşadığı drama ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflar İngiliz kamuoyunu şoke etti.

2 / 17 38 kiloya inmiş bir halde bulunan gencin ailesi tarafından bilinçli bir şekilde ailesi tarafından ölüme terk edildiği ortaya çıkmıştı. Genci ölüme terk edenler arasında gencin annesi ve ablasının yanı sıra anneannesi de bulunuyor.

3 / 17 18 yaşındaki gencin cesedinde yaralar bulunduğu ifade edilirken, çocuğun eve gelen sağlık ekipleri tarafından kirli bir şişme yatağın üzerinde, kirli bir bez giymiş halde ve vücudu yaralarla kaplı olarak bulunduğu aktarıldı.

4 / 17 Yetersiz beslenme ve hareketsizlik sonucu vücudunda yaralar oluşan genç, enfeksiyon ile boğuşarak can verdi.

5 / 17 18 yaşındaki gencin anlaşılamayan nedenlerle ailesi tarafından çürüyerek ölüme terk edildiği açıklanırken ölümünün arkasında bundan başka herhangi bir sebep olmadığı ifade edildi.

6 / 17 Gencin 16 yaşında ailesi tarafından okuldan alınana kadar son derece normal bir hayat sürdüğü belirtildi. Jordan daha sonra evde eğitim görmeye başlamıştı.

7 / 17 Polis evdeki bilgisayarda, genç çocuğun ölümünden sekiz hafta önce yapılmış ve bu tarz hareketsizlik kaynaklı enfekte olmuş yaraların tedavisi ile ilgili aramalar yapıldığını tespit etti.

8 / 17 Bulunan bebek kemiklerinin anne Dawn Craston 'ın geçmiş bir hamileliğine ait olduğu anlaşıldı. Üç kadın da suçlamalar karşısında sessizliklerini korumayı tercih etti.

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