HABER

Antalya'da ikinci kez felaket yaşandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 07:14 | Son Güncelleme

Antalya'nın Elmalı ilçesi selin yaralarını sarmaya çalışırken bölgede ikinci bir sel olayı yaşandı.

Çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi, onlarca küçükbaş hayvan öldü. Evler çamur yığıntısı altında kaldı.

Elmalı'yı ikinci kez sel vurdu

1 / 26

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ikinci sel vakası yaşandı. Yılmazlı ve Salur'dan sonra Karaköy Mahallesi'ni de sel vurdu.
2 / 26

Bölgeye sevk edilen Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede su tahliyesi ve kurtarma çalışması başlattı.
3 / 26

Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Dilaver Demir, ilk belirlemelere göre Karaköy Mahallesi'nde 20'den fazla küçükbaş hayvanın telef olduğunu, bazı ev ve ahırları su bastığını söyledi.
4 / 26

Mahallede çalışmaların devam ettiğini belirten Demir, "Bugün akşam saatlerinde sağanak yapışla birlikte Karaköy Mahallemizde sel yaşandığı bilgisiyle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Ekiplerimiz ilk olarak sel baskını yaşanan ahırlarda hayvanların kurtarılması çalışmasını yaptı. Can kaybı yok, ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.
5 / 26

Can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde tahmini zararın 15 milyon lira civarında olduğu tahmin edilirken, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.
6 / 26

Elmalı ilçesinde önceki gün akşam saatlerindeki sağanağın ardından yaşanan selde, Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerindeki 12 ev, 450 dekar sera ve tarım arazileri zarar görmüştü.
7 / 26

8 / 26

9 / 26

10 / 26

11 / 26

12 / 26

13 / 26

14 / 26

15 / 26

16 / 26

17 / 26

18 / 26

19 / 26

20 / 26

21 / 26

22 / 26

23 / 26

24 / 26

25 / 26

26 / 26

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Elmalı sel felaketi

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya fenomeni olmak için haftada 110 saat çalıştı!

Sosyal medya fenomeni olmak için haftada 110 saat çalıştı!

Doğu Karadeniz'in gözdesi Ayder Yaylası

Doğu Karadeniz'in gözdesi Ayder Yaylası

Bambaşka bir hayat! Onların ne zenginlik, ne teknoloji umurlarında

Bambaşka bir hayat! Onların ne zenginlik, ne teknoloji umurlarında

Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor

Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor

Instagram'ın rüya ailesi

Instagram'ın rüya ailesi

Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu

Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.