Antalya'da nem oranı yüzde 98'e çıktı

Neredeyse yüzde 100'e ulaşan nem, gündüz saati de kendini 40 dereceyi geçen sıcağa bıraktı. Antalya'da yaşayan vatandaşlar ve turistlerden bazıları saklanacak gölge ararken bazıları da denizde serinlemeyi tercih etti.
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