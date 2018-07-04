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Antalya'da nem oranı yüzde 98'e çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan vatandaşlar gece saatlerinde yüzde 98'e ulaşan nem sebebiyle zor anlar yaşadı.

Neredeyse yüzde 100'e ulaşan nem, gündüz saati de kendini 40 dereceyi geçen sıcağa bıraktı. Antalya'da yaşayan vatandaşlar ve turistlerden bazıları saklanacak gölge ararken bazıları da denizde serinlemeyi tercih etti.

Antalya'da nem oranı vatandaşlara zor anlar yaşattı

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Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı sıcaklık uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren başlayan artış, nem oranına da yansıdı.
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Gece 01.30 sıralarında nem oranı rekor bir artış göstererek yüzde 98’i gördü, sıcaklık ise 30’dereceye kadar yükseldi.
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Temmuz ayına sıcak hava dalgasının etkisiyle başlayan turizm kenti Antalya, dün gece adeta neme boğuldu.
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Gece etkili olan yüksek orandaki nem, saatler 01.30’u gösterdiğinde yüzde 98’e kadar yükseldi.
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İlerleyen saatlerde nem oranı yavaş yavaş yüzde 60’lara kadar düşerken, sıcaklık ise 30 dereceye kadar yükseldi.
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Meteorolojinin uyarısının ardından gece saatlerinde Antalya’yı bunaltmaya başlayan sıcak hava dalgası, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
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09.00-12.00 saatleri arasında 39 dereceyi gören kentte, hava sıcaklığının öğle saatlerinde 42 dereceye kadar yükselmesi, nem oranının ise yüzde 15-25 oranında olması bekleniyor.
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Antalya sıcak Nem

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