Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Son Güncelleme 8 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 18.01.2018 11:39 |8 saat önce

Bilim insanları İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester Müzesi'nde bulunan 4 bin yıllık 'Two Brothers' mumyalarının sırrını çözdü.

Mısır'ın 4 bin yıllık sırrı çözüldü!

1 / 56 İngiltere'deki Manchester Müzesi'nde bulunan 'Two Brothers' isimli mumya kardeşler 1907 yılında Birleşik Krallık'ın ilk kadın Mısırbilimci Dr. Margaret Murray tarafından keşfedildi.

2 / 56 Khnum-nakht ve Nakht-ankh isimli iki kardeşin MÖ 1800'lü yıllarda dünyaya geldiğine inanılıyordu. Mısır'ın başkenti Kahire'nin 400 km güneyinde Deir Rifeh kasabasında yaşıyorlardı.

3 / 56 4 bin yıl önce Antik Mısır'ın elit kamarasında yaşayan iki kardeşin dişlerinden alınan DNA örnekleriyle kendileri ile ilgili önemli bir sır çözüldü.

4 / 56 Bilim insanları yaptıkları yeni nesil DNA testleri ile Khnum-nakht ve Nakht-ankh'ın öz kardeş olmadığını ortaya koydu.

5 / 56 İki kardeşten alınan diş örnekleri aynı anneden dünyaya geldiklerini ancak babalarının farklı olduğunu ortaya çıkardı.

6 / 56 MISIR FİRAVUNUNUN MEZARI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ Mısır firavunu Tutankhamun'un mezarı keşfinden 20 yıl sonra ilk defa görüntülendi. 31 Ekim'de meydana gelen ve 224 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ülkede turizmi kötü etkilemişti.</p>

7 / 56 Bunun üzerine yetkililer çareyi Tutankhamun'un mezar odasını açmakla buldu.

8 / 56 Firavun'un gömüldüğü yer 3 ayrı oda içeriyor.

9 / 56 Odanın duvarlarında Tutankhamun'un hemşiresinin çizimleri de bulunuyor.

10 / 56 Maia adındaki bu kadın 'Wet Nurse' adıyla tanınıyor.

11 / 56 Hakkında duvardaki yazıtlar dışında pek bilgi bulunmuyor.

12 / 56 Yazıtlarda Maia, en önde yiyecek servis ederken resmedilmiş.

13 / 56 Mezar, başkent Kahire'nin 13 mil güneyinde Saqqara adındaki bölgede ortaya çıkarılmıştı.

14 / 56 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Saqqara, sadece sarayda yaşayanlar ve üst düzey yetkililerin gömüldüğü yer olarak biliniyor.

15 / 56 Bu odanın defin odası olduğu düşünülüyor.

16 / 56 İşte Tutankhamun'un mezarından etkileyici kareler...

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