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Anzak Koyu'nda, 'Şafak Ayini' düzenlendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.04.2018 04:37 | Son Güncelleme

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı münasebetiyle Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" düzenlendi.

Gece Çanakkale'den Gelibolu'ya geçen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, töreni izledi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. Yılı

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Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı münasebetiyle Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Anzak Koyu'nda, "Şafak Ayini" düzenlendi.
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Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.
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Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlandı.
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Anzaklar va Anzak Günü

Anzaklar va Anzak Günü
Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşuyor. Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı.
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Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.
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