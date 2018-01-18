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Apple evinde oturup çalışacak eleman arıyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 18.01.2018 08:17 | Son Güncelleme 6 saat önce

Apple evinde yerinden kalkmadan çalışacak ve dolgun maaş vereceği elemanlar (10 bin TL'den başlıyor) arıyor!

Dünya devi duyurdu, 10 bin TL maaş...

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Peki bu elemanlar ne iş yapacak dersiniz?
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Ancak bu işe girmenin bir şartı var!

Ancak bu işe girmenin bir şartı var!
Yapılacak iş gayet basit! Evde oturmak ve tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözmek...
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Apple işe alacağı kişlere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün!
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İşte o sorular.... İlk sorudan başlayalım

İşte o sorular.... İlk sorudan başlayalım
Seni buraya ne getirdi?
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8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.
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En yakın arkadaşınız kim?
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Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?
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İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!
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Her gün dünyada kaç çocuk doğuyor?
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100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90’ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?
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Kendini anlat, seni ne meraklandırıyor?
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Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?
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3 kutu var. 1’inde elma, 1’inde portakal ve 1’inde hem elma hem portakal var. Kutuların etiketi de yanlış ve sen yalnızca 1’ini açıp bakarak diğerlerinin etiketini nasıl düzeltirsin?
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Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?
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Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?
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Bir kişi bilgisayarı için ‘beton gibi’ diyor. Ne yaparsın?
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Sen, zeki misin?
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Hataların neler ve bunlardan ne öğrendin?
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Bir yöneticinin kararına katılmadığın oldu mu ve bu olaya nasıl yaklaştın? Bir örnek ver ve tepkilerini açıkla.
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Bir bardağa su doldurdun ve bardağı, pikabın üzerine koydun. Yavaşça hızlanmaya başladı. İlk önce ne olur?
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Hayatında gurur duyarak yaptığın bir şey söyle!
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Seni neden işe alalım? Apple , Eleman , Çalışacak , Evden , İş İlanı
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Yaratıcı mısın? Yaratıcı bir şey söyle!
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Bir alçak gönüllülük örneği tarif et.
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Bir müşterinin problemini çözmekten veya iyi bir deneyim yaşatmaktan daha iyi olan şey nedir?
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Apple, ismini Apple Computers Incorporated’tan Apple Inc.’e neden çevirdi?
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Bana sadece sesinle, bir müşteriye nasıl yardım ettiğini gösterir gibi rol yap!
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Seni her gün buraya getiren şey ne?
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iTunes gibi bir uygulamada resimlerin yüklenmesi baya zaman alıyor. Kullanılmayan resimleri zaman içinde temizlemek için nasıl bir strateji geliştirirsin?
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Size yazı mı tura mı olduğunuzu bilmediğiniz paralar verseler ve her birini 3 defa atmanız gerekse, ve tura, tura, tura, yazı gelse; geri kalan paraların yazı veya tura gelme olasılığı nedir?
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Geçtiğimiz 4 yıl içinde en iyi ve en kötü gününüz hangileriydi?
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Apple Store’a bir müşteri olarak vardığında ilk olarak ne hissettin?
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Niçin burada çalışmak istiyorsunuz ve bizim tarafımızdan işe alınırsanız, eski işinizde kaçıracağınız şeyler nedir?
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En sevdiğiniz uygulamayı nasıl test edersiniz?
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Şu andan itibaren 5 yıl içinde ne yapmak istiyorsun?
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Tost makinesini nasıl test edersin?
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Apple çalışan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kps sınav soruşumu kafayı yemedim daha satamadıkları telefon ıcın fıkır dünyanın en curuk telefonu bence
Begendim.
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