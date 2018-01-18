Apple evinde oturup çalışacak eleman arıyor!
Apple evinde yerinden kalkmadan çalışacak ve dolgun maaş vereceği elemanlar (10 bin TL'den başlıyor) arıyor!
Dünya devi duyurdu, 10 bin TL maaş...
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Peki bu elemanlar ne iş yapacak dersiniz?
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Ancak bu işe girmenin bir şartı var!
Yapılacak iş gayet basit! Evde oturmak ve tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözmek...
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Apple işe alacağı kişlere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün!
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İşte o sorular.... İlk sorudan başlayalım
Seni buraya ne getirdi?
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8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.
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En yakın arkadaşınız kim?
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Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?
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İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!
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Her gün dünyada kaç çocuk doğuyor?
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100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90’ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?
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Kendini anlat, seni ne meraklandırıyor?
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Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?
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3 kutu var. 1’inde elma, 1’inde portakal ve 1’inde hem elma hem portakal var. Kutuların etiketi de yanlış ve sen yalnızca 1’ini açıp bakarak diğerlerinin etiketini nasıl düzeltirsin?
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Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?
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Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?
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Bir kişi bilgisayarı için ‘beton gibi’ diyor. Ne yaparsın?
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Hataların neler ve bunlardan ne öğrendin?
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Bir yöneticinin kararına katılmadığın oldu mu ve bu olaya nasıl yaklaştın? Bir örnek ver ve tepkilerini açıkla.
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Bir bardağa su doldurdun ve bardağı, pikabın üzerine koydun. Yavaşça hızlanmaya başladı. İlk önce ne olur?
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Hayatında gurur duyarak yaptığın bir şey söyle!
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Seni neden işe alalım? Apple , Eleman , Çalışacak , Evden , İş İlanı
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Yaratıcı mısın? Yaratıcı bir şey söyle!
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Bir alçak gönüllülük örneği tarif et.
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Bir müşterinin problemini çözmekten veya iyi bir deneyim yaşatmaktan daha iyi olan şey nedir?
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Apple, ismini Apple Computers Incorporated’tan Apple Inc.’e neden çevirdi?
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Bana sadece sesinle, bir müşteriye nasıl yardım ettiğini gösterir gibi rol yap!
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Seni her gün buraya getiren şey ne?
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iTunes gibi bir uygulamada resimlerin yüklenmesi baya zaman alıyor. Kullanılmayan resimleri zaman içinde temizlemek için nasıl bir strateji geliştirirsin?
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Size yazı mı tura mı olduğunuzu bilmediğiniz paralar verseler ve her birini 3 defa atmanız gerekse, ve tura, tura, tura, yazı gelse; geri kalan paraların yazı veya tura gelme olasılığı nedir?
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Geçtiğimiz 4 yıl içinde en iyi ve en kötü gününüz hangileriydi?
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Apple Store’a bir müşteri olarak vardığında ilk olarak ne hissettin?
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Niçin burada çalışmak istiyorsunuz ve bizim tarafımızdan işe alınırsanız, eski işinizde kaçıracağınız şeyler nedir?
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En sevdiğiniz uygulamayı nasıl test edersiniz?
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Şu andan itibaren 5 yıl içinde ne yapmak istiyorsun?
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Tost makinesini nasıl test edersin?
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