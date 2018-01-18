Apple evinde oturup çalışacak eleman arıyor!

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 18.01.2018 08:17 |6 saat önce

Apple evinde yerinden kalkmadan çalışacak ve dolgun maaş vereceği elemanlar (10 bin TL'den başlıyor) arıyor!

Dünya devi duyurdu, 10 bin TL maaş...

1 / 36 Peki bu elemanlar ne iş yapacak dersiniz?

2 / 36 Ancak bu işe girmenin bir şartı var! Yapılacak iş gayet basit! Evde oturmak ve tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözmek...

3 / 36 Apple işe alacağı kişlere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün!

4 / 36 İşte o sorular.... İlk sorudan başlayalım Seni buraya ne getirdi?

5 / 36 8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.

6 / 36 En yakın arkadaşınız kim?

7 / 36 Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?

8 / 36 İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!

9 / 36 Her gün dünyada kaç çocuk doğuyor?

10 / 36 100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90’ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?

11 / 36 Kendini anlat, seni ne meraklandırıyor?

12 / 36 Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?

13 / 36 3 kutu var. 1’inde elma, 1’inde portakal ve 1’inde hem elma hem portakal var. Kutuların etiketi de yanlış ve sen yalnızca 1’ini açıp bakarak diğerlerinin etiketini nasıl düzeltirsin?

14 / 36 Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?

15 / 36 Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?

16 / 36 Bir kişi bilgisayarı için ‘beton gibi’ diyor. Ne yaparsın?

17 / 36 Sen, zeki misin?

18 / 36 Hataların neler ve bunlardan ne öğrendin?

19 / 36 Bir yöneticinin kararına katılmadığın oldu mu ve bu olaya nasıl yaklaştın? Bir örnek ver ve tepkilerini açıkla.

20 / 36 Bir bardağa su doldurdun ve bardağı, pikabın üzerine koydun. Yavaşça hızlanmaya başladı. İlk önce ne olur?

21 / 36 Hayatında gurur duyarak yaptığın bir şey söyle!

22 / 36 Seni neden işe alalım? Apple , Eleman , Çalışacak , Evden , İş İlanı

23 / 36 Yaratıcı mısın? Yaratıcı bir şey söyle!

24 / 36 Bir alçak gönüllülük örneği tarif et.

25 / 36 Bir müşterinin problemini çözmekten veya iyi bir deneyim yaşatmaktan daha iyi olan şey nedir?

26 / 36 Apple, ismini Apple Computers Incorporated’tan Apple Inc.’e neden çevirdi?

27 / 36 Bana sadece sesinle, bir müşteriye nasıl yardım ettiğini gösterir gibi rol yap!

28 / 36 Seni her gün buraya getiren şey ne?

29 / 36 iTunes gibi bir uygulamada resimlerin yüklenmesi baya zaman alıyor. Kullanılmayan resimleri zaman içinde temizlemek için nasıl bir strateji geliştirirsin?

30 / 36 Size yazı mı tura mı olduğunuzu bilmediğiniz paralar verseler ve her birini 3 defa atmanız gerekse, ve tura, tura, tura, yazı gelse; geri kalan paraların yazı veya tura gelme olasılığı nedir?

31 / 36 Geçtiğimiz 4 yıl içinde en iyi ve en kötü gününüz hangileriydi?

32 / 36 Apple Store’a bir müşteri olarak vardığında ilk olarak ne hissettin?

33 / 36 Niçin burada çalışmak istiyorsunuz ve bizim tarafımızdan işe alınırsanız, eski işinizde kaçıracağınız şeyler nedir?

34 / 36 En sevdiğiniz uygulamayı nasıl test edersiniz?

35 / 36 Şu andan itibaren 5 yıl içinde ne yapmak istiyorsun?