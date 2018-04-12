Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!

Sizin için geçici ama içeri girmenize yardımcı olacak birkaç çözüm maddesi derledik. 'Benim başıma gelmez' demeyin, ileride işinize yarayabilir.

Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

1 / 82 Tenis topu kullanın Tenis topunda bir delik açın, anahtar deliğinin üzerine yerleştirin ve itin. Topdaki hava kuvveti, arabanın kilidini açacaktır.

2 / 82 Elbise askısı Bu yöntem yalnızca yatay kilitlerle çalışır. Tel askıyı ters yöne çevirin ve kanca haline getirin. Daha sonra kapının içine sokun. kancayı kilidin çevresine getirin ve çekin.

3 / 82 Tornavida yöntemi Tornavida, aracın iç ve dışına kolayca zarar verebileceğinden, bu yöntemle çok dikkatli olmanız gerekir. Prensip aynı: tornavida ile biraz boşluk oluşturun ve çubukla kilidi itin.

4 / 82 Şişirilebilir bir kama kullanın Bu yöntem, tornavida yöntemine benziyor. Metal bir nesne yerine kapıyı açmak için hava kullanılıyor. Bu araçla, arabayı bir dakika içinde açabilirsiniz. Bu yöntemin artı tarafı tornavida ile karşılaştırıldığında boya hasarı olmaması.

5 / 82 Plastik bir şerit kullanın Şeridi bükün, kapı karterinden geçirin ve kilidi kaldırın.

6 / 82 Profesyonel bir kilit açma aracı kullanın Kilit takozlarının nasıl kullanılacağını biliyorsanız, çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

7 / 82 Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler - (Lastik bantları değişik şekilde kullanarak hayatımıza çeşitli kolaylıklar sağlayabiliriz) 'Bir lastik bu kadar mı işe yarar?' diyeceğiniz ilk örnekle başlayalım - Otomobil kullanırken cep telefonu aparatı yoksa zorluk yaşıyor olabilirsiniz...

8 / 82 İşte böyle durumlarda bir lastik hayatınızı kolaylaştırabilir. Lastiğin uçlarını otomobilin havalandırma çıkışlarına geçirin.

9 / 82 Daha sonra iki ayrı uçtan cep telefonunuzu çapraz şekilde lastiğin içine geçirin. İşte bu kadar kolay.... (ŞİMDİ İNANILMAZ AMA GERÇEK OLAN DİĞER YÖNTEMLERİ İNCELEYELİM)

10 / 82 Bazı kıyafetler askıdan düşebiliyor.

11 / 82 Bu sorunu çözebilmenin en kolay yolu bir lastiği askının ucuna geçirmek.

12 / 82 Askının iki ucuna lastiği fotoğrafta görüldüğü gibi dolayın.

13 / 82 Ardından kıyafetlerinizi üzerine asın ve farkı görün.

14 / 82 Meyvelerinizi soyulduğundaki tazeliğinde saklayabilirsiniz.

15 / 82 Elmayı bıçakla kestikten sonra hiç ayırmadan lastik geçirin.

16 / 82 Lastiği açtığınızda kestiğiniz andaki tazelikte olduğunu görebilirsiniz.

17 / 82 Çerçeve içindeki fotoğrafınız mı kayıyor?

18 / 82 Çözüm, resim arkasına iki adet lastik koymak.

19 / 82 Artık fotoğrafınız daha sağlam bir şekilde çerçeve içinde kalacaktır.

20 / 82 Bir penseyi lastik ile bağlarsanız,

21 / 82 kablo tutmak (sıkıştırmak) gibi işlerinizi tehlike içinde olmadan yapabilirsiniz.

22 / 82 Lastikle bağladığınız yerler,

23 / 82 kaymadan işlemler yapabileceğiniz zeminler haline dönüşüyor.

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25 / 82 Sıkışmış konserve sişelerini açmak için,

26 / 82 şişe kapağına lastik koymanız yeterli olacaktır.

27 / 82 Onun yaptığı baskı ve elinizi kaydırmaması kapağı açmanıza yardımcı olur.

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29 / 82 Kirli bir zemini bir kaşıkla silmek için,

30 / 82 kaşığa bir bez sarın ve lastik ile bağlayın.

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33 / 82 Patlayan hortumlar herkesin canını sıkar.

34 / 82 Üzülmeyin. Birkaç lastik ile sıkıca doladığınız hortum bir süre su kaçırmadan işinizi görecektir.

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36 / 82 Boya yaparken yere damlatmamak profesyonellerin işi sanmayın.

37 / 82 Boya kutusuna bağladığınız lastik ile boya (vernik v.b) fırçasını süzerek yere damlamasını engelleyebilirsiniz.

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39 / 82 Parmağınız kırıldığında doktora gitmelisiniz! Ancak gidene kadar atel yapmak isterseniz bir kürdan ve bir lastik size yeterli olan malzemedir.

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41 / 82 Ucu bozulan vidaları sıkmak en sıkıcı şeydir.

42 / 82 Kolay yolu ise bir lastiği ucunu koyup sıkıştırarak torna vida ile döndürme işlemi yapmaktır.

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44 / 82 Partidesiniz ve çok kalabalık.

45 / 82 İçtiğiniz şişeyi karıştırmamak için yanınızdaki farklı renkteki lastikler şişeleri ayırt etmekte işinize yarayacaktır.

46 / 82 Ev taşırken birinin kapıyı tutması gerekir.

47 / 82 "Kapı kapanmasın" derdine son vermek için,

48 / 82 Kapı kilit yerine şekildeki gibi lastik geçiriniz.

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51 / 82 Çorba içerken kasenin içine kaşık düşürmeyenimiz yoktur.

52 / 82 İşte çaresi...

53 / 82 Böyle bir şey olmaz tabii ki... Bakın kaşık çorbaya nasıl düşmez?

54 / 82 Bunun da çözümü kaşığımıza bir lastik bant geçirmekten geçiyor.

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56 / 82 Sıvı sabun şişesi fazla kaçırıyorsa,

57 / 82 sıkma yerine lastik dolamanız yeterli olacaktır.

58 / 82 İşte daha az akan sabun.

59 / 82 Fermuar ve düğme sorunu yaşayanlar içinde pratik çözüm lastik bantlar.

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65 / 82 Parmağınıza doladığınız bant sayfadaki yazıları silmenize de yardımcı olacaktır.

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67 / 82 Ayrıca sayfa çevirirken...

68 / 82 Yemek yapanların pratik bilgilere çok ihtiyacı vardır.

69 / 82 Eğer mutfağınızda bir tutacağınız yoksa,

70 / 82 iki çatal yada kaşığı lastik bantlar ile tutacak haline getirebilirsiniz.

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74 / 82 Lastikler, telefonlarınızda ve şarj cihazlarınızda pratik çözümler üretmenize yardımcı olur.

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79 / 82 Tuvalet kağıdını peçetelik olarak kullanmak isteyenler şekildeki gibi yapabilirler.

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