HABER

Araba kazası şoke etti! Deve içeri nasıl girdi?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 08:26 | Son Güncelleme

Hindistan'da deveye çarpan otomobil Twitter'da büyük yankı uyandırdı. Kazanın görüntülerinin paylaşılmasıyla viral olan olay herkesi hayrete düşürdü.

İzleyenlerin içini sızlatan görüntülerde devenin kendisini çarpan aracın içine nasıl girdiği kafalarda soru işareti bıraktı.

Otomobil deveye çarptı

1 / 14

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan'da hızlı giden bir otomobil, deveye çarptı.
2 / 14

Zavallı hayvan, çarpmanın şiddetiyle arabanın ön camından içeri girdi.
3 / 14

Çok korkan deve, çaresizce kaçmaya çalışsa da başaramadı.
4 / 14

Çevredeki insanlar 4 saat boyunca uğraştı.
5 / 14

Otomobilin bir kısmı kesilerek deve kurtarıldı.
6 / 14

Tedaviye alınan devenin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.
7 / 14

Olayın görüntüleri dünyayla yeni paylaşıldı. Videoyu izleyen binlerce kişi, devenin otomobilin içine girmesine inanamadı
8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deve Kaza Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin gündemine damga vuran seri katiller

Türkiye'nin gündemine damga vuran seri katiller

Ordu'da sel afete dönüştü

Ordu'da sel afete dönüştü

Brezilya'da bir garip an! Dünyayı şaşkına çevirdiler

Brezilya'da bir garip an! Dünyayı şaşkına çevirdiler

YÖK bu bölümlerde okuyacak gençlere burs verecek

YÖK bu bölümlerde okuyacak gençlere burs verecek

İnanılır gibi değil ama onu kola bağımlılığı zengin yaptı!

İnanılır gibi değil ama onu kola bağımlılığı zengin yaptı!

Gören şaşkına dönüyor

Gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.