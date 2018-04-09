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Arakanlı 120 yaşındaki kadın: Azime Hatun

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

9 ay önce Myanmar'daki evini terk ederek Bangladeş'e sığınan 120 yaşındaki Azime Hatun, Türkiye'nin desteğiyle yaşama tutunuyor.

6 günlük kaçış hikayesini paylaşan Azime Hatun, çocukları sayesinde hayatta kalmış. Sandalyeye geçirdikleri bambularla annelerini sırtında taşıyan çocukları da Azime Hatun gibi Türkiye'ye duacı.

Arakanlı 120 yaşındaki kadın Türkiye'nin desteğiyle yaşama tutundu

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Myanmar'daki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı 120 yaşındaki Azime Hatun, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrine karayoluyla bir saatten fazla mesafedeki Balukhali Kampında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sahra hastanesinde tedavi görüyor.
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Yılların izlerini yer yer benlerle kaplı yüzünde taşıyan Azime Hatun, hastanenin 8 numaralı çadırında tedavi görüyor. Oldukça zayıf görünen 120 yaşındaki Azime Hatun'a kızı Ayşe Hatun refakat ediyor.
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İleri yaşı nedeniyle konuşamayan yaşlı kadının kızı Ayşe Hatun, Myanmar'daki evlerini 9 ay önce terk ettiklerini, Bangladeş'e kadar ulaşmalarının 6 gün sürdüğünü söyledi.
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AZİME HATUN BU YOLCULUĞU NASIL YAPTI?

AZİME HATUN BU YOLCULUĞU NASIL YAPTI?
Ayşe Hatun, Bangladeş'e kadar uzun bir yol kat ettiklerini, annesini çok zor getirdiklerini ifade etti.Annesinin bir sandalye üzerine oturtulduğunu aktaran Ayşe Hatun, sandalyenin altından iki bambu geçirildiğini ve iki kardeşinin bambuları tutarak Azime Hatun'u taşıdıklarını anlattı.
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Ayşe Hatun, beş kardeş olduklarını, iki kardeşinin daha önce Myanmar'da öldüğünü, annesini taşıyan iki erkek kardeşinin ise Bangladeş'e geldikten sonra hayatını kaybettiklerini ifade etti. Şu anda annesine kendisinin baktığını söyleyen Ayşe Hatun, "Burada iyiyiz. Türkiye için her zaman dua ediyoruz." diye konuştu.
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MİLLETVEKİLLERİ YAŞLI KADINLA İLGİLENDİ

MİLLETVEKİLLERİ YAŞLI KADINLA İLGİLENDİ
Azime Hatun, AFAD ile bölgeye ziyarette bulunan milletvekilleri arasında yer alan AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan'ın da ilgisini çekti.
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Erdoğan, tercüman aracılığıyla Azime Hatun'a şifa diledi ve "İnsanların mutlu olması, hastanelerde tedavi olmaları hem bizim adımıza hem Türkiye adına gurur verici." ifadelerini kullandı.
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Doğan da "Nerede insan varsa, onların insan gibi yaşaması için oradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın önderliğinde buraya insanlara, insan gibi yaşamaları için destek olmaya geldik." bilgisini verdi.
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Anahtar Kelimeler:
arakan Myanmar saldırı Azime Hatun

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