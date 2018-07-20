Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçeyi neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştürdüler ve her kareyi internette paylaştılar. Buldukları şeyler karşısında sosyal medya adeta yıkıldı...
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