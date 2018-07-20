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Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.07.2018 01:35 | Son Güncelleme

Herkes bir gün bir hazine bularak birden bire zengin olmanın hayaliyle yaşar. Arka bahçesindeki deliği kazarak 'sonuca ulaşmaya' çalışan adamın yaptıkları ise oldukça ilginç...

Arka bahçeyi neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştürdüler ve her kareyi internette paylaştılar. Buldukları şeyler karşısında sosyal medya adeta yıkıldı...

Sosyal medyayı salladılar

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Arka bahçesindeki gizemli deliği gören adam önce bu deliğin bu kadar derin olduğunu düşünmedi.
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Daha sonra deliğin çevresinin kolayca aşındığını gören adam bir süre sonra gözlerine inanamadı. Deliğin için oldukça derindi ve etrafı tuğlalarla çevrelenmişti.
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Daha sonra bu yapının içine girdi ve olayın evrelerini sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştı.
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Kısa süre içinde bölge neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştü.
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İçinde bir metal düğme buldular. Bu ilk buldukları şeydi. Daha fazla şey bulacakları konusunda umutları artmaya başladı.
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Eve doğru giden bir boru hattı olduğunu gördüler.
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Uzun süre devam eden kazıların ardından sonunda en dibine kadar oluştular. Bu sürede her kareyi internet ile paylaştılar. Buldukları şeyler karşısında internet adeta yıkıldı.
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Çünkü internetten bu olayı takip edenler deliğin aslında bir septik çukur olduğu yorumunu yaptılar. İşte internetteki bazı yorumlar:
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"100 yıllık bir b.k çukurunu kazıyorsun"
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"İnsan vucütlarına varana kadar kazmayı kesme"
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"Bu, yemekleri soğuk tutmak için yapılmış bir yer olabilir"
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Adam kazısının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı...
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