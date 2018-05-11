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Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

Doğru çekildiğinde oldukça etkileyici fotoğrafların ortaya çıktığı panoramik çekimler, bu kez gerçekleri olduğundan çok daha farklı gösterdi.

İşte çekim hatalarının ortaya çıkardığı sonuçlar...

Panoramik fotoğraf çekimi hiç bu kadar garip olmamıştı

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Geniş açılı selfie çekerken hapşıran kadın
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İnsan bi tuhaf oluyor.
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Fotoğrafa ilk bakıldığında herkesin kafası ters yöne dönse de yaşanan yalnızca bir çekim hatası.
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Profil fotoğrafı hiç bu kadar paranormal olmamıştı!
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Sandalyede oturuyormuşum gibi çek panpa!
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Dünyalı olduğuna inanmak çok zor! Ne dersiniz?
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1 elmanın 2 yarısı
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Yüzeyselleşmek bu olsa gerek...
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Kıyamet?
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İşte diğer ilginç fotoğraflar...
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Anahtar Kelimeler:
Panoramik fotoğraf

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