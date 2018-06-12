'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı

Genç çift, Miami'de villa kiraladı. Saçlarını ıslatan Justin Bieber'ın saçlarını havluyla kurulayan Hailey Baldwin'in ünlü şarkıcıya aşkla baktığı objektiflere saniye saniye yansıdı.

Hailey Baldwin ve Justin Bieber yeniden birlikte!

1 / 21 Model Hailey Baldwin ve şarkıcı Justin Bieber, Miami'de Miami'de kiraladıkları villanın balkonunda görüntülendi.

2 / 21 Hailey Baldwin ve Justin Bieber ilişkisi, 2015 yılının en çok konuşulan aşklarından biri olmuştu.

3 / 21 Ancak görünen o ki ikilinin aşkı yeniden yeniden filizlendi!

4 / 21 21 yaşındaki Hailey ve 24 yaşındaki Justin, Miami'de kiraladıkları bir villanın balkonunda görüntülendi.

5 / 21 Çift önceki gece de Miami'de bir gece kulübü çıkışında, yine birlikte görüntülenmişti.

6 / 21 Kanadalı şarkıcı Bieber, balkonda yüzünü yıkadı ve saçlarını ıslattı. Hailey ise ona havlu uzattı.

7 / 21 Justin'e gülümseyerek bakan genç modelin aşk dolu bakışları, fark edilmeyecek gibi değildi.

8 / 21 Hailey, geçtiğimiz günlerde Bieber ile geçmişteki ilişkisiyle ilgili açıklama yapmıştı.

9 / 21 Baldwin, yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşadığı Justin Bieber ile arkadaş olduklarını söylemişti.

10 / 21 Güzel model, “Ayrıldığımızda önce hiç konuşmadık ama şimdi bunu aştık. O gerçekten çok sevdiğim biri” demişti.

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