HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.06.2018 15:39 | Son Güncelleme

2015 yılına damga vuran aşk yeniden canlandı. Hailey Baldwin, 'arkadaşız' dediği Justin Bieber'la aynı evde görüntülendi.

Genç çift, Miami'de villa kiraladı. Saçlarını ıslatan Justin Bieber'ın saçlarını havluyla kurulayan Hailey Baldwin'in ünlü şarkıcıya aşkla baktığı objektiflere saniye saniye yansıdı.

Hailey Baldwin ve Justin Bieber yeniden birlikte!

1 / 21

Model Hailey Baldwin ve şarkıcı Justin Bieber, Miami'de Miami'de kiraladıkları villanın balkonunda görüntülendi.
2 / 21

Hailey Baldwin ve Justin Bieber ilişkisi, 2015 yılının en çok konuşulan aşklarından biri olmuştu.
3 / 21

Ancak görünen o ki ikilinin aşkı yeniden yeniden filizlendi!
4 / 21

21 yaşındaki Hailey ve 24 yaşındaki Justin, Miami'de kiraladıkları bir villanın balkonunda görüntülendi.
5 / 21

Çift önceki gece de Miami'de bir gece kulübü çıkışında, yine birlikte görüntülenmişti.
6 / 21

Kanadalı şarkıcı Bieber, balkonda yüzünü yıkadı ve saçlarını ıslattı. Hailey ise ona havlu uzattı.
7 / 21

Justin'e gülümseyerek bakan genç modelin aşk dolu bakışları, fark edilmeyecek gibi değildi.
8 / 21

Hailey, geçtiğimiz günlerde Bieber ile geçmişteki ilişkisiyle ilgili açıklama yapmıştı.
9 / 21

Baldwin, yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşadığı Justin Bieber ile arkadaş olduklarını söylemişti.
10 / 21

Güzel model, “Ayrıldığımızda önce hiç konuşmadık ama şimdi bunu aştık. O gerçekten çok sevdiğim biri” demişti.
11 / 21

12 / 21

13 / 21

14 / 21

15 / 21

16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21

21 / 21

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hailey baldwin Justin Bieber

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Efsane haline gelmiş komik tweetler

Efsane haline gelmiş komik tweetler

İlginç zeka soruları

İlginç zeka soruları

Trakya'nın "saklı cenneti" Kırklareli bayram tatiline hazır

Trakya'nın "saklı cenneti" Kırklareli bayram tatiline hazır

Devasa istiridyenin içinden çıkanlar şok etti

Devasa istiridyenin içinden çıkanlar şok etti

Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov

Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov

Dünya böyle gördü: Fotoğraflarla Kim-Trump görüşmesi!

Dünya böyle gördü: Fotoğraflarla Kim-Trump görüşmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.