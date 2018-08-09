Artuklu Hamamı'nın zemine inmesine 80 cm kaldı!

Artuklu Hamamı'nın zeminle buluşmasına 80 cm kaldı. 1200 yıllık tarihi eserin taşınma işlemi için yapılan harcamalar büyük yankı uyandırmıştı.
Artuklu Hamamı zemine oturtuluyor
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen bin 500 ton ağırlığındaki bin 200 yıllık Artuklu Hamamı'nın, ara verilen indirme çalışması yeniden başladı.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle 6 Ağustos'ta baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınan, tarihi 1200'lü yıllara dayanan, bin 500 ton ağırlığındaki hamamın yeni yerine yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.
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Dün hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı ara verilen indirme çalışmaları bugün saat 05.00'ten itibaren yeniden başladı.
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Kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracından krikolar üzerine indirilen tarihi hamamın krikolardan zemine indirme çalışmaları kapsamında dün 36 santimetre indirilen hamam, bugün başlayan çalışmalar kapsamında 44 santimetre daha indirildi.
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Şu ana kadar 80 santimetre indirilen tarihi hamamın zemine ulaşmasına 80 santimetre kaldı. Hamamın gün içinde zemine ulaştırılması öngörülüyor.
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Tarihi hamam 6 Ağustos'ta 256 tekerlekten oluşan kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile arkeoparka taşınmış, yeni yerine krikolar aracılığıyla indirilmesi çalışmasına başlanmıştı.
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Yıl sonuna kadar İmam Abdullah Türbesi, Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Süleyman Han Camisi, Kızlar ve Koç camileri de baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınacak.
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540 yaşında olması nedeniyle dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni yerine başarıyla taşınmıştı.
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