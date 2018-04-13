Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı

O da reddedildiği kişinin kendisinden çok etkilenerek kapısına gelmesi oldu. İşte ABD'de yaşanan o ilginç hikaye...

Aaron Anderson'un değişimine tanık olun

1 / 30 ABD'de yaşayan Aaron Anderson, hoşlandığı adam tarafından reddedilince hayatını değiştirdi.

2 / 30 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve hormon tedavisi gören Anderson, Erin olarak başladığı yeni hayatında geçmişte elde edemediği mutluluğa ulaştı.

3 / 30 ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Aaron Anderson, 2 yıl önce Jared Norris'e ondan hoşlandığını söyledi.

4 / 30 Norris ise kendisine karşı bir şey hissetmediğini söyleyince ikili uzun bir süre iletişim kurmadı.

5 / 30 Anderson bu süreçte cinsiyet değiştirme kararı alırken, yeni hayatına Erin olarak başladı.

6 / 30 2 yıl sonra Erin’i sosyal medyadan ekleyen Norris, gördüğü kişinin Aaron olduğunu anladı.

7 / 30 İkili yeniden bir araya gelirken, bu kez Norris’in teklifiyle sevgili oldu.

8 / 30 İki sevgilinin benzersiz aşk hikayesi ABD ve İngiliz basınına da konu oldu.

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