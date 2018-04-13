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Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

Hoşlandığı kişi tarafından reddedilen ABD'li Aaron Anderson, büyük bir değişim geçirdi. Hayatını tamamen değiştirip herşeye sıfırdan başlayan Aaron, bu değişimden 2 yıl sonra hiç beklemediği bir gelişme yaşadı.

O da reddedildiği kişinin kendisinden çok etkilenerek kapısına gelmesi oldu. İşte ABD'de yaşanan o ilginç hikaye...

Aaron Anderson'un değişimine tanık olun

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ABD'de yaşayan Aaron Anderson, hoşlandığı adam tarafından reddedilince hayatını değiştirdi.
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Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve hormon tedavisi gören Anderson, Erin olarak başladığı yeni hayatında geçmişte elde edemediği mutluluğa ulaştı.
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ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Aaron Anderson, 2 yıl önce Jared Norris'e ondan hoşlandığını söyledi.
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Norris ise kendisine karşı bir şey hissetmediğini söyleyince ikili uzun bir süre iletişim kurmadı.
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Anderson bu süreçte cinsiyet değiştirme kararı alırken, yeni hayatına Erin olarak başladı.
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2 yıl sonra Erin’i sosyal medyadan ekleyen Norris, gördüğü kişinin Aaron olduğunu anladı.
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İkili yeniden bir araya gelirken, bu kez Norris’in teklifiyle sevgili oldu.
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İki sevgilinin benzersiz aşk hikayesi ABD ve İngiliz basınına da konu oldu.
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değişim ABD

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