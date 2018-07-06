Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı

Paylaşımlarıyla kısa sürede yankı uyandırmayı başaran Adem Deniz'in her fotoğrafı binlerce beğeni alıyor.

Adem Deniz'in her paylaştığı fotoğraf binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

Zaman zaman Hakkari'de katıldığı düğünlerden, zaman zamansa özel hayatından kareler paylaşan marjinal aşiret çocuğu Adem Deniz, memleketiyle ilgili mesaj vermeyi de ihmal etmiyor.

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Hakkari ile ilgili olumsuz düşünenler için şehrin sınırında yer alan tabela önünde poz veren Adem, 'Kafanızdaki Kötü Hakkari profilini silin. BİZ dışı bomba yağdığını görmedik. İşte size şehrin gerçek bombaları' sözleriyle oradaki hayatı özetliyor.