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Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.07.2018 14:50 | Son Güncelleme

Marjinal Aşiret Çocuğu Adem Deniz şu günlerde sosyal medyanın en çok takip edilenleri arasında bulunuyor.

Paylaşımlarıyla kısa sürede yankı uyandırmayı başaran Adem Deniz'in her fotoğrafı binlerce beğeni alıyor.

Marjinal Aşiret Çocuğu Adem Deniz sosyal medyayı salladı

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Adem Deniz 'Marjinal Aşiret Çocuğu' ismiyle oluşturduğu Instagram hesabıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasına girdi.
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Kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Adem Deniz, 40 binin üzerinde takipçiye sahip.
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Adem Deniz'in her paylaştığı fotoğraf binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.
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Zaman zaman Hakkari'de katıldığı düğünlerden, zaman zamansa özel hayatından kareler paylaşan marjinal aşiret çocuğu Adem Deniz, memleketiyle ilgili mesaj vermeyi de ihmal etmiyor.
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Hakkari ile ilgili olumsuz düşünenler için şehrin sınırında yer alan tabela önünde poz veren Adem, 'Kafanızdaki Kötü Hakkari profilini silin. BİZ dışı bomba yağdığını görmedik. İşte size şehrin gerçek bombaları' sözleriyle oradaki hayatı özetliyor.
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İşte Hakkari'nin marjinal aşiret çocuğu Adem Deniz'in sosyal medya paylaşımları...
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Adem Deniz instagram sosyal medya fenomen

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gay olmak ya da ona özendirmek marjinallikse ben almayayım
kerimcan bunun yanında erkek kalır
LA BU NEEEE TAM BENLİK BU YAAAAAA
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