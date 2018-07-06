Aşk Adası yarışmacısı Megan Hanson'un eski fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı

Estetik operasyondan önceki haline ait fotoğrafı Megan ile ilgili ilginç bir gerçeği de ortaya çıkardı.

Megan Hanson'ın eski hali şaşkına çevirdi

1 / 20 İngiltere'nin Southend-on-Sea şehrinde doğan 24 yaşındaki Megan Barton Hanson, adını katıldığı Love Island (Aşk Adası) programıyla duyurdu.

2 / 20 Güzelliği ile hem yarışmayı hem de ülkeyi sallayan Megan'ın eski halini gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

3 / 20 İşte Megan Barton Hanson'un eski hali.

4 / 20 150 BİN LİRA HARCAMIŞ Pek çok estetik operasyon geçirdiği anlaşılan Megan'ın fotoğrafı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından bulundu.

5 / 20 Megan'ın bu operasyonlar için yaklaşık 25 bin sterlin (150 bin lira) harcadığı öğrenildi.

6 / 20 MEĞER ESTETİK BAĞIMLISIYMIŞ! Megan'ın eski hali ile bugünü arasında inanılmaz fark görenleri şaşırdı.

7 / 20 Megan'ın eski bir meslektaşı, eski striptizci Megan'ın "estetik ameliyata bağımlı" olduğunu iddia etti.

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