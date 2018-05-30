Aşk yogası sanal alemi salladı

Ünlülerin olduğu kadar pek çok insanın hayatınıın ayrılmaz bir parçası haline gelen yoga, sosyal medya kullanıcılarını etkilemenin güçlü bir yolu. Hal böyle olunca sağlıklı yaşamını takipçileriyle paylaşan ünlüler bakın nasıl fotoğraflar yayınlıyor...

Onları bir de böyle görün

1 / 39 Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir trend başlamasın.

2 / 39 Son dönemlerde sağlıklı yaşamdan vaz geçmeyip fit vücuda kavuşan pek çok kişi sanal alemin en ünlü isimleri arasına adını yazdırıyor.

3 / 39 Kısa sürede ünlenen ve fenomen haline dönüşen kişiler, hem güzellikleri hem de yaşam tarzlarıyla diğer kişilerin ulaşmak istediği noktada olduklarını gösteriyorlar.

4 / 39 Tabi o kişiler arasında çift olanlar da mevcut.

5 / 39 Özellikle yoga ile sergiledikleri esnek hareketlerle sosyal medya kullanıcılarını adeta büyüleyen çiftler, paylaşımlarıyla pek çok insanı yakalamayı başarıyor.

6 / 39 Tabi bu yaşam tarzını benimsemiş pek çok ünlü de bulunuyor. İşte o ünlüler ve hayatlarının vaz geçilmez bir parçası haline dönen yoga...

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11 / 39 Diğer egzersiz disiplinleri bir yana en çok tercih edilen yoga ve pilates. Özellikle son yıllarda yoga yükselişe geçti. Fotoğraflar: Instagram

12 / 39 Bu sayede hem ruhsal olarak dinginleşiyor hem de bedenlerini sıkılaştırıp kaslarını güçlendiriyorlar. Bu sırada da kelimenin tam anlamıyla şekilden şekle giriyorlar. İşte yoga tutkunu o ünlüler...

13 / 39 Berrak Tüzünataç

14 / 39 Nurgül Yeşilçay

15 / 39 Özge Özpirinççi için yoga hayatının ayrılmaz bir parçası.

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20 / 39 Salma Hayek, 52 yaşında hâlâ gençlik yıllarındaki formunu koruyabilmesini yoganın yanı sıra pilatese de borçlu.

21 / 39 Serenay Sarıkaya

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25 / 39 Demet Şener, yoganın ülkemizdeki öncülerinden biri.

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27 / 39 Emina Sandal

28 / 39 Gisele Bundchen

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31 / 39 Alec Baldwin'in yoga eğitmeni karısı Hilaria için yoga yapmanın yeri ve zamanı yok.

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33 / 39 Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle da formunu yoga ile koruyor.

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35 / 39 Buğra Gülsoy'un sevgilisi olarak adını duyuran Nilüfer Gürbüz de kelimenin tam anlamıyla bir yoga tutkunu.

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