Aşk yogası sanal alemi salladı

Ünlülerin olduğu kadar pek çok insanın hayatınıın ayrılmaz bir parçası haline gelen yoga, sosyal medya kullanıcılarını etkilemenin güçlü bir yolu. Hal böyle olunca sağlıklı yaşamını takipçileriyle paylaşan ünlüler bakın nasıl fotoğraflar yayınlıyor...
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