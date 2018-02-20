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Askerlerin hayatta kalma eğitimi dehşete düşürdü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.02.2018 09:53 | Son Güncelleme

Tayland'da 29 ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Cobra Gold 2018' askeri tatbikatında birbirinden ilginç görüntüler vardı. 'Hayatta kalma' dersi alan askerler canlı canlı sürüngenleri yedi, kobra yılanı kanı içti.

Askeri uzmanlar, tatbikata katılan 12 bin askere vahşi doğada yılanlarla dost olma eğitimi de verdi. ABD haber ajansı Reuters, sınırları zorlayan tatbikattan çok özel fotoğraflar servis etti. İşte onlardan bazıları;

Askeri tatbikatta kobra kanı içip doğada hayatta kalmayı öğrendiler

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Tayland'da düzenlenen "Cobra Gold 2018" askeri tatbikatı sırasında ilginç görüntüler oluştu.
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Askerler, "hayatta kalma tatbikatı" kapsamında canlı hayvanları yiyip, kobra yılanlarının kanını içti.
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Görüntüler ise herkesin bakmaya cesaret edemeyeceği cinsten.
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Tayland’da 29 ülkenin katılımıyla düzenlenen Cobra Gold 2018 (CG18) askeri tatbikatında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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“Hayatta kalma” dersi alan askerler, canlı canlı sürüngen yedi, kobra yılanlarının kanını içti.
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Askeri uzmanlar ayrıca tatbikata katılan yaklaşık 12 bin askere, vahşi doğada yılanlarla “dost olma” tekniklerini de gösterdi.
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asker TAYLAND yılan

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girdiğiniz kul haklarının haddi hesabı yok yazık bunları cehennem bile paklamaz..
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