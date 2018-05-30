Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Bufalo sürüsüyle karşılaşan aslan bir anda beklenmedik bir saldırı ile karşılaştı.

Vahşi doğadan kareler

1 / 46 Boynuz darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.

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9 / 46 Güney Afrika'da yaşanan anlar büyük şaşkınlık yarattı.

10 / 46 Johan Smalman tarafından kaydedilen anlarda Krugar Hayvanat Bahçesi'nde bir impala akarsuyun içinde ilerlerken vahşi köpeklerle karşılaşıyor.

11 / 46 Bir impalanın arkasında beliren su aygırı avını böyle yedi.

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16 / 46 Vahşi doğadan yine ilginç anlar kameralara yansıdı.

17 / 46 Erkek aslanlar bu defa kendileri gibi bir bir avcıyı avladı.

18 / 46 Dünyanın en hızlı hayvanlarından olan çitayı gözlerine kestiren ormanın kralları onu böyle avladı.

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29 / 46 Vahşi doğadan ilginç anlar gelmeye devam ediyor.

30 / 46 Yeni doğan antilop yavrusunun başına gelenler görenleri şaşırttı.

31 / 46 Aslan tarafından anne ve yavru antilop böyle gözetlendi.

32 / 46 Aslan birden atağa kalktı.

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36 / 46 Anne antilop kaçmayı başardı.

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38 / 46 Ancak yavru yeni doğduğu için kaçmayı becermedi.

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40 / 46 Ancak beklenmedik bir şey oldu.

41 / 46 Aslan yavruya dokunmadı ve annesinin yanına dönmesine izin verdi.

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