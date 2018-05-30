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Aslanın başına gelmeyen kalmadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

Yalnız başına uyuyan dişi aslan beklenmedik bir hareketle karşılaştı.

Bufalo sürüsüyle karşılaşan aslan bir anda beklenmedik bir saldırı ile karşılaştı.

Vahşi doğadan kareler

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Boynuz darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.
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Güney Afrika'da yaşanan anlar büyük şaşkınlık yarattı.
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Johan Smalman tarafından kaydedilen anlarda Krugar Hayvanat Bahçesi'nde bir impala akarsuyun içinde ilerlerken vahşi köpeklerle karşılaşıyor.
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Bir impalanın arkasında beliren su aygırı avını böyle yedi.
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Vahşi doğadan yine ilginç anlar kameralara yansıdı.
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Erkek aslanlar bu defa kendileri gibi bir bir avcıyı avladı.
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Dünyanın en hızlı hayvanlarından olan çitayı gözlerine kestiren ormanın kralları onu böyle avladı.
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Vahşi doğadan ilginç anlar gelmeye devam ediyor.
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Yeni doğan antilop yavrusunun başına gelenler görenleri şaşırttı.
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Aslan tarafından anne ve yavru antilop böyle gözetlendi.
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Aslan birden atağa kalktı.
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Anne antilop kaçmayı başardı.
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Ancak yavru yeni doğduğu için kaçmayı becermedi.
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Ancak beklenmedik bir şey oldu.
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Aslan yavruya dokunmadı ve annesinin yanına dönmesine izin verdi.
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Anahtar Kelimeler:
bufalo Aslan vahşi doğa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
demekki yenile yenile .yenmeyi öğrenmişler demekki aslanlarda yenilebiliyormuş...
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