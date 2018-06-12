Astsubay olmak isteyen genç kızları böyle seçtiler

24 bin kişi başvurduğu sınavlar sonrası ihtiyaçlar doğrultusunda 4 bin 500 astsubay adayının alınacak.

Genç kızlar Astsubay olmak için ter döktü

1 / 18 İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımları başladı. Binlerce aday mülakatlara girmek için Ankara'da bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne (JSGA) geldi. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi mülakatlara giren adayların heyecanına ve onları dışarıda bekleyen ailelerinin duygularına şahitlik etti.

2 / 18 Adayların gireceği mülakatlar iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada adayların belgeleri inceleniyor. Belgelerinde eksiklik olmayanlar, vücut kitle endeksinin alınması, fiziki kontrollerinin yapılması ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutuluyor. Burada başarılı olan adaylar ertesi gün ikinci aşamada sözlü mülakat sınavına girme hakkı kazanıyor.

3 / 18 JSGA Personel Temin Merkez Komutanlığı'nda görev yapan Binbaşı Atilla Tatlı, mülakat süreçleri ve sonrası hakkında bilgi verdi. Astsubay adaylarında aranan özelliklere değinen Tatlı, öncelikli olarak asgari ön lisans mezunu olması gerektiğini belirterek, "Lisans ve ön lisans mezunu olanların 27 yaşını, lisans üstü eğitimini tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Boy kriterlerine geldiğimizde, kadın adaylarımızda 162, erkek adaylarda ise 167 santimetre asgari sınır.

4 / 18 Aynı zamanda adayların KPSS'den belirlenen taban puanı almış olmaları, mevzuat hükümleri çerçevesindeki gerekli şartları taşımaları ve güvenlik soruşturmalarının olumlu olarak değerlendirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

5 / 18 MUVAZZAF ASTSUBAYLAR SUBAYLIĞA GEÇEBİBİLİYOR" Mülakatlardan geçen adayların eğitim süreçleri başlıyor. Bu doğrultuda fiziki yeterlilik ve sözlü mülakatta başarılı olan binlerce aday arasından başarı sıralamasına göre bir kontenjan belirlendiğini kaydeden Tatlı, "Adayların KPSS puanı, mülakatlardan aldıkları puanların yüzdelik dilimleri doğrultusunda sıralamaya tabi tutulacak ve İçişleri Bakanlığı'nın onayından sonra da adaylara duyurulacak.

6 / 18 Ardından kazanan adayların JSGA'ya kayıt kabulleri yapılıp eğitim süreçleri başlayacak. Eğitim süresi bir yıl, adaylar intibak, temel askerlik eğitimi, akademik eğitim gibi eğitimler ve stajlar alıyor. Bunlardan da başarılı olmaları halinde astsubay olarak mezun olmakta. Jandarma Genel Komutanlığ'nın tüm Türkiye genelinde karakol teşkilatı var. Astsubaylar her birimde görev yapacak şekilde eğitimler görüyorlar. Sözleşmeli astsubayların sınava girerek muvazzaf olmaları halinde ise subaylığa geçiş hakları da oluyor" diye belirtti.

7 / 18 "4 bin 500 astsubay adayı alınacak, 24 bin başvuru alındı" Bu dönem Jandarma Genel Komutanlığı'na 410'u kadın, 3 bin 930'u erkek olmak üzere toplam 4 bin 340 astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 9'u kadın, 151 erkek olmak üzere 160 astsubay adayı alınacak. Alımlara kadın erkek toplamda 24 bin adayın başvurduğunu dile getiren Tatlı, "Günlük 850 civarında kadın adayı mülakatlar için davet ettik. İhtiyaçlar doğrultusunda önümüzdeki dönemde de alımlar yapılacak" bilgisini verdi.

8 / 18 Tatlı, "Yoğun bir talep var bu konuda mutluyuz, bundan sonraki dönemlerde de gençlerimizin Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına katılmalarını bekliyoruz" mesajını verdi.

9 / 18 "Vatan, millet ve bayrak sevdalısı gençlerden biriyim" Küçükken televizyonda bir askerin Zap Şiiri'ni okuduğunu gören ve oldukça etkilenen adaylardan Dudu Erdoğmuş, o zamanlarda bordo bereli olmaya karar verdiğini ifade ederek, "Vatan millet ve bayrak sevdalısı gençlerden biriyim. Küçüklükten beri bu benim hayalim, hedefim, hayat felsefem, sırf bu mesleğe girebilmek için Beden Eğitimi bölümünü okudum. Vatanıma ve milletime o üniformanın içerisinde hayırlı bir insan olarak görev yapmak ve hizmet etmek istiyorum" diye kaydetti.

10 / 18 Mülakatlara üçüncü kez girdiğinin altını çizen Erdoğmuş, "Buradan Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza seslenmek istiyorum, benim gibi bu mesleğe gönül vermiş olan bütün gençlerin elinden tutmalarını istiyorum, inşallah bu defa kazanırım ve yemin törenimizde birlikte oluruz" temennisinde bulundu.

11 / 18 İHA muhabirinin neden bu mesleği seçtiğini sorduğu bir diğer aday Gülbahar Sert ise, "Cihan hakimiyetine talibim, tamamen vatan meselesi. 15 Temmuz'dan sonra bu bende daha bir canlandı. Kesinlikle ben bu meslekte olmalıyım diye düşünüyorum ve üniformayı hakkıyla taşıyabileceğime inanıyorum. Ayrıca bu cinsiyet değil, tamamen yürek meselesi" ifadelerini kullandı.

12 / 18 Spor mülakatından çıkan Zekiye Balcı ise, "Çok güzeldi, başarılı bir mülakattı, beklediğim gibi oldu. 45 saniye ile bitirdim, tam istediğim, hedeflemiş olduğum bir rakamdı. Parkuru tanıyordum, daha önce de girmişliğim vardı zaten. Her şey çok güzeldi, çok heyecanlı bir süreçti. Hayırlısı olur inşallah küçüklüğümden beri çok istiyorum. İnşallah arkamızdan gelecek insanlara da daha iyi örnek olabilmek ve sevdiğimiz işi yapabilmek için istiyorum" dedi.

13 / 18 "Vatana kurban getirdim" İçeride mülakatlar devam ederken dışarıda ise heyecanlı bekleyiş sürdü. Binlerce aday beraberinde geldiği ailesini dışarıda bırakarak mülakatlardan geçmeyi hedefledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen aileler çocukları için dualar etti. Aralarında Sinop'tan dördüncü kez gelenler de oldu, Isparta, Konya'dan gelip kaldırımlarda uyuyanlar da. Bitlis'ten gelen Cemil Buhan, kızını diğer aileler gibi dışarıda bekleyen babalar arasındaydı. Mülakatlar için 3 gündür Ankara'da olduklarını ifade eden Buhan, kızının astsubaylık olmazsa polisliğe müracaat edeceğini belirtti. Bitlis'te iyi bir şekilde hazırlandığını ifade eden Buhan, "Ben kızımdan eminim" dedi.

14 / 18 Yozgat'tan gelen bir diğer baba, üniforma giymenin gurur verici bir şey olduğunu belirterek, "Bu ülkenin güvenliği açısından en önemli şey askerin iyi yetiştirilmesi. Bizim askerimiz ne kadar iyi yetişirse, ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlü olur" diye konuştu.

15 / 18 Kızı bir önceki gün spor mülakatından çıkan adayın babası, "Spor mülakatında 45 saniye ile 100 puan aldı. Bugün soruları bilirse geçecek inşallah. Disiplini seviyor" dedi.

16 / 18 Kayseri'den gelen bir adayın annesi ise kızının çok istekli olduğunu ve çok severek hazırlandığını kaydederek, "Bayrağına vatanına sahip çıkmak için bu mesleği seçti. Çok heyecanlıyım. Vatana kurban getirdim" ifadelerinde bulundu.

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