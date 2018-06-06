HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ateşli tv programının yarışmacısı ezber bozdu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

İngiltere'nin en popüler yarışması 'Love Island'ın (Aşk Adası) avukat yarışmacısı Rosie Williams, izleyicilere program sürecinde yaşayacakları ile ilgili bir söz verdi.

Rosie Williams, izleyicilere Aşk Adası'nda olduğu sürece ilişkiye girmeyeceğini söyledi. İşte seksi yarışmacının konu ile ilgili açıklamaları...

'Love Island'ın avukat yarışmacısı Rosie Williams'tan izleyicilere cinsel ilişki sözü

1 / 18

Genç bekarların bir villada birlikte yaşayarak aşkı aradığı program Love Island'ın avukat yarışmacısı Rosie Williams, kariyerine geri dönebilmek için program boyunca cinsel ilişkiye girmeyeceğine yemin ett
2 / 18

26 yaşındaki avukat güzel, özel hayatını kapalı kapılar ardında yaşamak istediğini ve Mayorka'daki villada geçirdiği süre boyunca yakınlaşmasının sınırlı kalacağını söyledi.
3 / 18

Williams, konu ile ilgili şunları söyledi:
4 / 18

'Televizyonda cinsel ilişkiye girmeyeceğim. Bu çok özel ve kişisel bir şey. Yarışmacı arkadaşlarımdan biri bunu yapmak isterse de tamamen kendi seçimidir ama benim böyle bir ilişkim asla olmayacak.'
5 / 18

Avukat Rosie Williams, Love Island evinde kendini 'ciddiye almak istemediğini' de ekledi.
6 / 18

7 / 18

8 / 18

9 / 18

10 / 18

11 / 18

12 / 18

13 / 18

14 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18

18 / 18

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rosie Williams Love Island Aşk Adası yarışma ilişki

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız arkadaşına silikon taktırmak için dedesini soydu!

Kız arkadaşına silikon taktırmak için dedesini soydu!

1963 model Porsche 356 B yenilendi

1963 model Porsche 356 B yenilendi

NASA "Mars keşfi"ni açıklayacak

NASA "Mars keşfi"ni açıklayacak

Ne olduğunu biliyor musunuz?

Ne olduğunu biliyor musunuz?

Köpek sahibini uluyarak kurtardı! Banyo kapısını açan kadın hayatının şokunu yaşadı...

Köpek sahibini uluyarak kurtardı! Banyo kapısını açan kadın hayatının şokunu yaşadı...

Drakulanın Trabzon'a nasıl geldiği ortaya çıktı!

Drakulanın Trabzon'a nasıl geldiği ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.