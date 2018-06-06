Atık pet şişelerden inanılmazı başardı

Tekneyi yapan Topçu, "Çevreye en çok pet şişeler, alışveriş torbaları, içecek kutuları atılıyor. Bunları çocuklarımızla topluyorum. Onlara bu bilinci aşılamak istiyorum" dedi.

Atık pet şişelerden yapılan tekne denize indirildi

1 / 32 Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şeref Topçu'nun iki ay boyunca sokaktan topladığı pet şişelerden yaptığı tekne, Çalış Plajı'ndan denize indirildi.

2 / 32 Foça Mahallesi'nde yaşayan Topçu, iki ay önce mahalle ve sokaklardaki atık pet şişeleri toplamaya başladı.

3 / 32 Topladığı pet şişeleri yine atık balık ağlarıyla birbirine bağlayan Topçu, yaklaşık 2 metre boyunda tekne yaptı.

4 / 32 Topçu, "Geridönüşüm" adını verdiği tekneyi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çalış Plajı’ndan denize indirerek yüzdürdü.

5 / 32 Bölgede bulunan yabancı turistler tekneye ilgi gösterdi.

6 / 32 Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede yaşayan çocuklarla genellikle etraftaki atıkları topladıklarını söyledi.

7 / 32 Topladıkları atık şişelerden farkındalık oluşturmak için tekne yaptıklarını anlatan Topçu, "İnsanların çevreyi nasıl kirlettiğini göstermek istedik. Çevreye en çok pet şişeler, alışveriş torbaları, içecek kutuları atılıyor. Bunları çocuklarımızla topluyorum. Onlara bu bilinci aşılamak istiyorum" dedi.

8 / 32 Tekne yapımında kullandığı şişeleri iki çocukla iki ayda topladığını, teknede yaklaşık 400 1,5 litrelik, 550 yarım litrelik pet şişe bulunduğunu belirten Topçu, "Balıkçıların attıkları misinalarla şişeleri birbirine bağladık. Kanaldan kestiğimiz kargılarla iskeletini oluşturduk. Yüzüp yüzmeyeceğini bilmediğim için çok heyecanlıydım. İnşallah çocuklarımıza güzel bir dünya bırakacağız. Bu konuda herkesin duyarlı olacağına inanıyorum. Ümidimizi yitirmeden benzer çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

9 / 32 Atık pet şişelerden yapılan tekne, bir hafta boyunda Beşkaza Meydanı'ndaki Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde sergilenecek.

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12 / 32 Çöpten topladıklarıyla sal yaptı New Yorklu sanatçı Swoon 30 kişilik ekibiyle inşaat alanlarından çöplüklere, her yere girerek önce ne kadar işlerine yarayabilecek şey varsa topladı.

13 / 32 Ardından yüksekliği 6-7 metreye varan sallar inşa ettiler. Slovenya'dan yola çıkıp Venedik'e vardılar.

14 / 32 Hikayenin özetine ve fotoğraflara bakınca masal gibi görünen bu şey gerçek ve tam iki sene önce bu aylarda yaşandı. "Serenissima'nın Yüzen Şehirleri” adını taşıyan proje suyun üzerinde gerçekleşen bir "Burning Man Festivali” adeta.

15 / 32 Birbirinden yaratıcı ve kopuk tasarımların üzerinde seyahat edilirken yolda uğranılan her yerde müzik yapılırken çiçekler toplandı, sabahlara kadar eğlenip, dans edildi..

16 / 32 Yolculuk boyunca şiddetli rüzgarla da karşılaştılar, tutuklanmalarla da. Uluslarlarası denizcilik kurallarının etrafından dolaşmaya çalışırken sigorta formlarıyla da uğraştılar İtalyan Kıyı Güvenliği'yle de.

17 / 32 Ancak onları dalga sesi ve huzurun çekiciliği sakinleştirdi. 3 haftalık yolculuğun sonunda Venedik'e vardıklarında onları sanat, müzik ve tiyatro karşıladı. Çünkü Venedik Bienali'nin orta yerindelerdi.

18 / 32 Davetli değillerdi ama bütün diğer ziyaretçiler tarafından hoş karşılandılar. Birlikte çalıp, birlikte dans ettiler.

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