Avrupa'nın en güzel 30 kasabası seçildi! Bakın Türkiye'den hangi yer listede

Her ülkeyi sokak sokak gezen Japonlar, çıktıkları yolculuğun sonunda eşsiz bir liste oluşturdu. Türkiye'nin de ilk 30'da bulunduğu listede bakın hangi sürpriz bölge bulunuyor?

Japonlar seçti! İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası

1 / 32 Telegraph'ın haberine göre Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını sıraladı. En güzel kasabalar arasında Türkiye'den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer bulunuyor. İşte en güzel kasaba ve köyler...

2 / 32 1-) Kilkenny Ülke: İrlanda Leinster eyaletindeki Nore Nehri kıyısında yer alıyor. Gezilecek yerler arasında Kilkenny Kalesi, Smithwick's Experience Kilkenny, St. Canice's Cathedral & Round Tower, Jerpoint Abbey, Black Abbey ve Woodstock House and Gardens bulunuyor.

3 / 32 2-) Berat Ülke: Arnavutluk Berat, orta güney Arnavutluk'ta Berat ilinin merkezi. Temmuz 2008'de, eski şehir (Mangalem mahallesi) UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Şehirde Osmanlı zamanından kalan tarihî Bekarlar Camii, Kurşunlu Camii, Sultan Camii (Kral Camii), Beyaz Camii, Hüseyin Paşa Camii (Saat Camii), Kırmızı Camii ve Telelka Camii bulunuyor. Ayrıca Halveti tarikât'a ait olan Halveti Tekkesi ve Rüfâi tarikât'a ait olan Rüfâi Tekkesi'de yer alıyor.

4 / 32 3-) Civita di Bagnoregio Ülke: İtalya Viterbo ilinde yer alan İtalya'nın tatil merkezlerinden Civita di Bagnoregio bölgesinin gezilecek yerleri arasında Civita di Bagnoregio, San Donato Church ve Museo Geologico e delle Frane yer alıyor. 600,000 turist nüfusuna ulaşan bölge volkanik olması sebebiyle risk altında.

5 / 32 4-) Procida Ülke: İtalya İtalya'da yer alan ada Procida için büyüleyici evlerin birbirine karıştığı pastel renklerle dolu bir pasajla ayrılan mimari film kümesinden çıkmış gibi deniyor. Bölgede gezilecek yer arasında The Port of Corricella, Terra Murata, Abbazia San Michele Arcangelo, Spiaggia del Pozzo Vecchio, Museo Casa di Graziella ve Chiaiolella bulunuyor.

6 / 32 5-) Conwy Ülke: Galler Conwy, Galler'de, Gwynedd ilinin Aberconwy ilçesinde kent. Kuzey Galler kıyısında, Conwy Nehri halici üzerinde yer alıyor. Ortaçağ kalesi ve duvarlarıyla dikkat çeken kasabada gezilecek yerler arasında Plas Mawr, Conwy Castle, Conwy Town Walls ve Conwy Suspension Bridge bulunuyor.

7 / 32 6-) Lech Ülke: Avusturya Avusturya Alp’lerinde Arlberg bölgesinde yer alan Lech, Avrupa’nın en şık köylerinden biri. Bu köy, rahat ve geniş pistleri, ısıtmalı teleferikleri, şık otelleri ve gurme restoranları ile yıllardır Avrupa sosyetesinin gözdesi olarak biliniyor. Gezilecek yerler arasında Ski Arlberg, Skirunde Der Weiße Ring, Strolz Sport and Mode bulunuyor.

8 / 32 7-) Hindeloopen Ülke: Hollanda Kuzey Hollanda'daki bu kasabada kendi dilinin yanı sıra Batı Frizcesi, İngilizce, Danca ve Norveç dilleriyle de konuşan ciddi bir nüfus bulunuyor. Bölgenin gezilecek yerleri arasında First Frisian Icescating Museum, Museum Hindeloopen, Grote Kerk van Hindeloopen ve Kitesurfschool Freeriderz bulunuyor.

9 / 32 8-) Lefkara Ülke: Kıbrıs Latin döneminde Mezato denilen bölgede, yani Lârnaka kazasında, eski Lefkoşa yoluna yakın bir konumda yer alıyor. Trodos Dağları'nın güney yamaçlarına yayılan bu köy, Yukarı ve Aşağı Lefkara diye, ikiye ayrılıyor. Köyde bulunan, biri hristiyanlığın başlangıç dönemine öteki ise Bizans dönemine ait iki kilisenin varlığı, tarihinin çok eskilere dayanıyor. Lefkara İşi denilen ve bütün dünyada bilinen nakış, köyün kendisinden daha ünlü.Efsaneye göre, Leonardo da Vinci 1481'de ziyaret etti ve bir elişi dantel satın aldı. * Lefkara Unesco tarafından koruma altına alınan dantel ve nakışın buluştuğu el sanatıdır.

10 / 32 9-) Rovinj Ülke: Hırvatistan Slovenya şehrinde yer alan Rovinj, Istria bölgesinin küçük ama en çok bilinen şehirlerinden biri. Özellikle İtalya ve Almanya’dan çok turist alan bu küçük kasaba, ününü denize sıfır inen tarihi evleri ve kiliseleri ile pitoresk manzarasına borçlu.

11 / 32 10-) Soglio Ülke: İsviçre Neredeyse tamamı dağlık bir arazi üzerinde yer alan Graubünden Kantonunun güneyinde yer alan Soglio, yüksek dağların arasında 1090 metre yüksekliğindeki bir tepede konuşlanmış. Etrafı dağlarla çevrili bu şirin köy, muhteşem tabi güzellikleri yansıtan bir vadiye bakıyor. Soglio’da ilk dikkat çeken özellikler köyün evlerinin granit gri taşlardan oluşması. Şehrin merkezinde bulunan 1630 yılında yapılmış Salis Sarayı ise İsviçre’nin en eski tarihi miraslarından bir tanesi.

12 / 32 11-) Visby Ülke: İsveç İsveç'in Gotland adasındaki Visby, Ortaçağ'dan kalma yapılarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Bu tarihi kalıntılardan en önemlisi, Ringmuren adı verilen surlar olup, kenti ve eski kilise kalıntılarını çevreliyor. Günümüzde, özellikle yazın aldığı turist sayısıyla, şehir çevresiyle beraber İskandinavya'daki en turistik yerler arasında yer alıyor.

13 / 32 12-) Setenil de las Bodegas Ülke: İspanya Setenil de las Bodegas, İspanya'nın 17 özerk bölgesinden, ülkenin güneybatı köşesinde en fazla nüfusa sahip Endülüs otonom bölgesinin 8 ilinden biri olan Cádiz İli'ne bağlı Sierra de Cádiz İlçesi'nin 19 belediyesinden biri. Setenil de las Bodegas kasabası koskoca bir kayalığın altında. Kasaba Rio Trejo nehrinin aşındırması sonucu oluşmuş ve bir zaman sonra yerleşim yeri olmuş.Setenil de las Bodegas’ta ev inşa edilmiyor sadece ön cephe oluşturularak kayalığın içinde yaşanıyor. Kayalığın içinde kalınmasına rağmen evler her iklime uyum sağlıyor.

14 / 32 13-) Piran Ülke: Slovenya Piran, Slovenya'nın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan Piran Körfezi'nin güneybatısında bulunan bir şehir. Şehir Slovenya Istra bölgesinde bulunuyor. Şehrin geneli Ortaçağ mimarisinin zengin kültürel mirasını gösteren bir açık hava müzesi gibi. Şehirdeki dar sokaklar ve birbirleri ile iç içe sıkı şekilde yapılmış olan evler ayrı bir çekicilik oluşuyor. Piran Slovenya'nın en önemli turistik merkezlerinden birisi.

15 / 32 14-) Vlkolinec Ülke: Slovakya Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Vlkolinec bölgesinde gezilecek yerler arasında Vlkolínec Village, Thermal park Besenova ve Liptovske Museum bulunuyor.

16 / 32 15-) Marianske-Lazne Ülke: Çek Cumhuriyeti Mariánské Lázně, Çek Cumhuriyeti'nin batısında, Karlovy Vary ilinde kaplıca ve şehir. Karlovy Vary'nin güneybatısındaki ormanlık tepelerin kenarında yer alıyor. Kentteki 40'ı aşkın madensuyu kaynağı uzun yıllar şehrin bir kilometre doğusunda bulunan Teplá'daki Premontre Manastırı'nın özel mülküydü. Manastırın doktoru Josef Nehr, 19. yüzyıl başlarında, yöredeki kaynak sularının romatizma ve çeşitli sindirim hastalıklarına iyi geldiğini kanıtlayınca keşişler kaplıcayı parasal yönden desteklemeye başladılar. 1808'de Almanca adıyla anılmaya başlayan kaplıca 1868'de kent beratı aldı.

17 / 32 16-) Quedlinburg Ülke: Almanya Quedlinburg, minik çaplı kasabalardan. Quedlinburg'un tarihi 9'uncu yüzyıla kadar gidiyor aslında. İlk defa o tarihlerde şehrin adı yakın şehirlerde imzalanan antlaşmalarda geçmeye başlamış. Şehrin zamanızdaki en önemli özelliği katman katman olan sokaklarda son 5 yüzyıla ait hiç bozulmamış yapıların olması. İkinci Dünya Savaşı'nda birçok Nazinin bulunduğu, hatta şehrin kalesi ve kilisesinin zamanında Nazilerin toplanma yeri olarak kullanılmış olmasına rağmen yine de savaştan fiziksel olarak yara almamış bir şehir. Quedlinburg'un en büyük özelliklerinden biri tabi ki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunması.

18 / 32 17-) Bernkastel-Kues Ülke: Almanya Bernkastel-Kues, Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaleti sınırında Mosel Nehri kenarında yer alıyor. Bölgede gezilecek yerler arasında Curanus Stift köprüsü, Landshut Kalesi, üzümlükler, Saint Michael Çeşmesi ve Craach Kapısı bulunuyor.

19 / 32 18-) Gölyazı Ülke: Türkiye Tarihi Roma dönemine kadar uzanan Gölyazı, Bursa'da yer alıyor. Gölyazı, Bursa-İzmir karayolunda Uluabat gölü (Apollont gölü) kıyısında küçük bir yarımadada olarak kurulmuş durumda. Tarihi, Roma dönemine kadar uzanıyor. Roma döneminden kalanları, evlerin temel taşlarında görmek mümkün. Tarihi ve coğrafi orijinal özellikler taşıyor. Apollon Krallığı'nın merkezi olarak biliniyor.

20 / 32 19-) Reine Ülke: Norveç Reine Norveç'in küçük bir kasabası. Norveç'in en büyük haftalık dergisi (Allers) tarafından 1970'lerin sonlarında Norveç'te en güzel köy olarak seçildi. Güzel manzarasıyla Norveç'i tanıtan broşürlerde sıkça kullanıyor.Reine, 1743 yılından bu yana bir ticaret merkezi oldu. Günümüzde köyde turizm önemli yer tutuyor ve uzak konumuna rağmen, binlerce insan her yıl bu köyü ziyaret ediyor. Köyün içinden geçen Avrupa E10 karayolunda kapalı bir burunda yer alıyor. Reine, Sakrisoya ve Hamnøya'nın güneyinde yer alıyor.

21 / 32 20-) Sopron Ülke: Macaristan Sopron, Neusiedl Gölü / Fertö gölü yakınlarındaki Avusturya sınırındaki Macaristan'da bir kent. Sopron uzun menzilli doğa yürüyüş (trekking) yolu olan Sultanlar Yolu üzerinde yer alıyor. Sopron, 300'den fazla diş kliniğine sahip bir şehir olarak Dünya diş başkenti olarak biliniyor.

22 / 32 21-) Koprivştitsa Ülke: Bulgaristan Bulgaristan'da, Orta Dağ dağları arasında, Topolnita Nehri üzerinde, Sofya (il) merkezi'ne bağlı Koprivshtitsa Belediyesi'nde tarihi bir kasaba olarak biliniyor. 1876 Nisan Ayaklanmasının merkezlerinden biriydi ve çok popüler bir turizm beldesi, otantik Bulgar mimarisi ve halk müziği festivalleri ile ünlü. Bölgede çok sayıda mimari anıt bulunuyor.

23 / 32 22-) Porvoo Ülke: Finlandiya Helsinki'nin yaklaşık 50 kilometre doğusunda Finlandiya'nın güney sahilinde yer alıyor. Kasaba ismini kasabadan akan Porvoonjoki nehrinin yanında bulunan büyük İsveç kalesinden alıyor. Kasaba ahşap yapıları ve ismini Porvoo Mezhebi'ne vermiş olan ortaçağa ait Porvoo Katedrali ile ünlü. Katedral 29 Mayıs 2006'daki yangın ile hasar gördü, fakat iç kısmı büyük oranda sağlam kaldı. Nehir kıyısındaki ahşap depo yapıları UNESCO Dünya Miras Listesi için önerildi.

24 / 32 23-) Saint-Cirq-Lapopie Ülke: Fransa Fransa'da yer alan Saint-Cirq-Lapopie tarihi binalar ile Orta Çağ'dan kalma bir kasaba. River Nehri'nin 300 metre yüksekliğindeki bir uçurumun üzerinde yer alıyor. Gezilecek yerler arasında Chemin de Halage, Bourg Médiéval de Saint-Cirq Lapopie, Eglise de Saint Cirq Lapopie ve Le Musee Du Vin yer alıyor.

25 / 32 24-) Riquewihr Ülke: Fransa Riquewihr, Schoenenberg tepelerinde kurulmuş bir Fransız köyü. Köy; şarap bağları ve muhteşem mimarisi ile meşhur.

26 / 32 25-) Sint-Martens-Latem Ülke: Belçika Pastoral görüntüsü sebebiyle birçok ressama ev sahipliği yapmış küçük köy, Belçika'da yer alıyor. Köyde kanal ve müze bulunuyor.

27 / 32 26-) Zalipie Ülke: Polonya Zalipie, Polonya’nın en güzel şehirlerinden birisi olan Krakow şehrine yaklaşık 68 kilomtre uzaklıkta bulunuyor. Aynı zamanda daha az bilinen Tarnow isimli şehrin de 36 kilometre Kuzey Batısında yer alıyor. Zalipie köyünde, evlerin dış ve iç duvarlarını rengarenk boyama geleneği 19. yüzyılın sonlarına doğru başladı. 2. Dünya Savaşı’nın bitmesiyle beraber, savaşta yıpranan evlerin onarılması ve eski güzelliğine kavuşabilmesi adına 1948 yılından beri yarışma da düzenleniyor.

28 / 32 27-) Monsanto Ülke: Portekiz Portekiz’de bulunan Monsanto, turistleri şaşırtıyor. Dev kayaların altına inşa edilmiş evler ezilmiş gibi görünüyor.

29 / 32 28-) Ohrid Ülke: Makedonya Günümüzde Ohri turizm kenti olarak tanınıyor. İyi muhâfaza edilmiş eski kenti, Orta Çağ dönemine dayanan hisarları, yüksek sayıdaki kiliseleri, manastırları ve câmiîlerinin yanı sıra büyük, milyon yaşındaki gölü sadece Balkan ülkelerinden gelenleri değil, tüm Avrupa'dan ve Asya'nın bazı ülkelerinden gelen yabancıları kendine çekiyor. UNESCO, 1979 yılında Ohri Gölü'nü, bir sene sonra da Ohri kentini UNESCO Dünya Mirasları listesine ekledi.

30 / 32 29-) Kotor Ülke: Karadağ Kotor, Karadağ'da bir sahil kasabası. Kotor Körfezi'nin tenha bir bölümünde yer alıyor. Kotor eski bir Akdeniz limanı olup, Venedikliler döneminde inşa edilen ve ''Venedik Duvarı'' adı verilen surlarla çevrili. Kotor Körfezi, Adriyatik Denizi'nin en girintili köşelerinden birinde yer alıyor. Engebeli ve dik olması, sahip olduğu koyu ve coğrafi açıdan fiyorta benzeyen yapısıyla güzel bir Akdeniz manzarası sunuyor.

31 / 32 30-) Gura Humorului Ülke: Romanya Romanya'nın kuzeyinde, Gura Humorului, Moldova ve Mizah Nehirlerinin bir araya geldiği, renkli bir binalarla dolu bir kasaba.