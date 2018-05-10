Avuç içindeki X işaretinin gizemi keşfedildi!

Çoğu kişi inanmasa da bilim insanları da yaptığı araştırma ile bunu kanıtladı. İşte yapılan araştırmanın detayları...

Avuç içindeki işaretler ne anlama geliyor?

1 / 31 Avuç içinizdeki işaretlere bakarak geleceği anlayabileceğinizi daha önce duymuş muydunuz? Ya da birisi yanınıza gelip avuç içlerinize bakıp gelecekten haber verse ne tepki verirdiniz?

2 / 31 Rusya STI Üniversitesinde yapılan bir araştırmada bazı insanların ellerine bakılarak, o kişinin kim olduğuna ve gelecekte nasıl yaşayacağına dair bilgilere ulaşıldı.

3 / 31 ''X Palm Mystery and Spirit Science Formula'' adı altında yapılan araştırmada insanların avuç içlerinde yer alan X işaretinin gizemi keşfedildi.

4 / 31 Avuç içlerinde ''X'' işaretleri olan kişilerin, daha dikkat çekici bir hayat yaşadıkları belirtildi. Bu işarete sahip olan kişilerin hayatlarında büyük başarılar sağladığı, seçilmiş ve sıradışı insanlar olduğu anlaşıldı.

5 / 31 Yapılan açıklamalarda avuç içi okumanın batıl bir inanç olmadığı hatta tarifi büyük İskenderin hayatta olduğu zamandan günümüze kadar geldiği ortaya çıkmıştır.

6 / 31 Büyük iskender gibi olacağınızın garantisini veremesekte iki elinde x işareti olan insanların, büyük mücadeleler kazanacakları, çok başarılı olacakları söyleniyor.

7 / 31 AVUÇ İÇİ ÇİZGİLERİ KİŞİLİĞİNİZİ YANSITIYOR İnanması güç olsa da avuç içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.

8 / 31 1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir. Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek.

9 / 31 Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz.

10 / 31 Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz.

11 / 31 Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz.

12 / 31 Kalp çizginiz yaşam çizginize değiyorsa kalbiniz çok kolay kırılıyor. Alıngan bir yapıya sahip olmanız etrafınızdakileri bunaltıyor.

13 / 31 Çizgi parmaklara doğru kavisli bir haldeyse, aşırı şevkatli bir insansınız. Aynı şekilde, uzun ve eğimliyse duygularınızı ve hislerinizi kolayca dile getirebiliyorsunuz.

14 / 31 Kalp çizginizin ortasında bir daire varsa depresyondan çıkamamanız gayet normal.

15 / 31 Silik bir kalp çizginiz varsa duygusal travmalarla dolu bir hayatınız var.

16 / 31 2) Yaşam çizginiz reflekslerinizi ve yaşam uzunluğunuzu gösterir. Baş parmağınıza yakın başlıyorsa, enerjiniz yok denecek kadar azdır.

17 / 31 Çok eğrili bir yaşam çizginiz varsa enerjiniz etrafınızdaki herkese yeter.

18 / 31 Uzun ve derin bir yaşam çizgisine sahip olanlar inanılmaz diri insanlardır. Hayatınız da diri olduğunuz kadar uzun olacak.

19 / 31 Kısa ve sığ bir çizginiz varsa başkaları tarafından çok kolay kontrol edilebiliyorsunuz..

20 / 31 Çizgiler düz ve avucunuzun ortasında kalıyorsa, çok çekingen birisiniz demektir

21 / 31 Yaşam çizginizden birden fazla varsa bu, pozitif biri olduğunuzu ve yaşamdan zevk aldığınızı gösterir.

22 / 31 3) Akıl çizginiz ne düşündüğünüzü yansıtır. Eğimli bir akıl çizginiz varsa çok yaratıcı bir insansınız.

23 / 31 Kısa bir akıl çizginiz varsa fiziksel başarıları, mental olanlara tercih ediyorsunuz.

24 / 31 Hayat çizginize paralel bir kalp çizgisine sahipseniz, macera tutkunusunuz, ve risk almaya bayılıyorsunuz. Yapışık bir şekildeyse korkuları olan bir kişiliğiniz var.

25 / 31 Derin ve uzun bir akıl çizginiz vasa çabuk odaklanan zeki bir insansınız.

26 / 31 İkili bir akıl çizginiz varsa düşünceleriniz de bir o kadar tutarsız.

27 / 31 Düz bir çizginiz varsa, gerçekçi bir düşünce dünyasındasınız.

28 / 31 4) Kader çizgisi ise bazı insanlarda bulunur. Kaderinizle ilgili ipuçlarını size verir. Derin bir kader çizginiz varsa, onun tarafından güçlü bir şekilde kontrol ediliyorsunuz.

29 / 31 İki yönlü bir kader çizgisi, başkaları için hayatını kolayca değiştirebilen bir insan olduğunuzu gösterir.

30 / 31 Kader çizginiz, hayat çizginizin başladığı yerde başlıyorsa, eskileri çok özleyen bir yapınız var.