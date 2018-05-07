Ay'da insanları bekleyen tehlike

Astronotların Ay'a gidip uzay üssü kurmayı planladığı şu günler, bilim insanlarından ciddi bir açıklama geldi. Yapılan araştırmaya göre, ay tozuna maruz kalmak insanlar için ciddi tehlike oluşturuyor.

Ay tozu insanlar üzerinde tehlikeli

1 / 25 Tarihte bir ilk olarak 1969'da Ay'a inen ilk astronotlar, daha uyduya ayak basar basmaz bilmedikleri bir tehditle karşılaştılar.

2 / 25 Astronotların Ay’a geri döneceği ve hatta orada kalıcı bir uzay üssü kuracağının konuşulduğu şu günlerde, ABD’nin Stony Brook Üniversitesi’nden bilim adamları, Ay tozu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

3 / 25 Araştırmalara göre Ay tozuna maruz kalmak ciddi tehlikeler barındırıyor.

4 / 25 Simule edilmiş Ay toprağı ile gerçekleştirilen testlerde, bu toz parçacıkları insan akciğer hücrelerinin %90’ını öldürüyor.

5 / 25 Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde tozun, nöronlar ve sinir hücrelerini de yok ettiği gözlendi. Ayrıca potansiyel bir kanser riski oluşturduğu da ortaya çıktı.

6 / 25 Dünya’nın aksine Ay’da atmosfer olmadığı için bu uydudaki toprak, milyonlarca yıldır aşırı sıcaklık değişimlerine, kozmik ışın bombardımanına ve mikrometeoitlerin (küçük meteor parçaları) çarpmasına maruz kalıyor.

7 / 25 Oksijensiz, susuz ve biyolojik aktivitenin olmadığı ortamda ufacık, aşındıran, kimyasal olarak reaktif, yüksek statik yük taşıyan tozlar haline geliyor.

8 / 25 Bu yüzden Ay’daki toprak büyük çoğunlukla toz halinde uydunun yüzeyini kaplıyor ve astronotların kostümüne yapışarak büyük tehlike arz ediyor.

9 / 25 NASA, AY GÖREVİNİ NEDEN İPTAL EDİYOR? Ay'ın kutup bölgelerindeki su kaynaklarını araştıracak olan NASA, yeni görevini durdurdu! Peki bu önemli Ay görevi neden durduruldu?

10 / 25 Ay'da hidrojen, oksijen ve suya dair bileşenleri araştırmak için bir gezgin robot göndermeyi planlayan NASA, ani bir kararla görevi iptal etmek için düğmeye bastı.

11 / 25 Görev için üretim aşaması süren roketin yapımının durdurulmasıyla projede görevli bilim insanları büyük şaşkınlık yaşadı.

12 / 25 2020'de gerçekleşecek lansmanla detaylı şekilde tanıtılması planlanan Ay görevi, NASA'nın projeyi durdurma kararıyla iptal olmuşa benziyor.

13 / 25 26 Nisan'da, projede görevli bilim insanlarına iletilen karar göre mayıs ayı sonuna kadar proje durdurulmuş durumda.

14 / 25 Bu karar, ABD başkanı Donald Trump'ın izlediği uzay politikasıyla pek de örtüştüğü söylenemez. Zira Trump, astronotları Ay'a geri göndermek istiyordu.

15 / 25 AY GÖREVİ NEDEN ASKIYA ALINDI? 21 Temmuz 1969'da gerçekleşen Apollo 11 görevi ile insanoğlu Ay'a ilk kez ayak basmıştı.

16 / 25 Sonradan ortaya çıkan bazı görüşlere göre Apollo 11 görevi aslında hiç gerçekleşmemiş, bir stüdyo ortamında kurgulanmıştı.

17 / 25 Apollo 11'den bu yana NASA'nın Ay ile ilgili yaklaşımı üzerinde hep bir şaibe kaldı.

18 / 25 Yeni Ay görevinin geçtiğimiz 26 Nisan'da gerçekleşen iptal kararı için gerekçe olarak, projenin odak noktasında yaşanan bir anlaşmazlık işaret ediliyor.

19 / 25 İnsanlık için çok değerli bir çalışma olacakken açıklanmayan sebeplerden dolayı projenin amacında bazı sapmalar yaşandı.

20 / 25 Bunun üzerine NASA, projeyi mayıs ayı sonuna kadar durdurma alma kararı aldı.

21 / 25 27 Nisan'da konuyla ilgili açıklama yapan NASA, Trump'ın yönergesi doğrultusunda genişletilmiş ay hedeflerine uygun olarak bir araştırma stratejisi geliştirdiklerinin de altını çizdi.

22 / 25 İddialara göre mevcut görev iptal olsa da, ay yüzeyinde bir dizi yeni robotik görev planlanıyor.

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