Ayrıldığı sevgilisine sitem dolu sözler

Yıldız oyuncu ayrılığı sosyal medya hesabından açıklarken, Ruiz Jese'ye karşı tepkili.

Jese Rodrigues sevgilisi Aurah Ruiz'den ayrıldı

1 / 31 İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'de forma giyen eski Real Madrid ve PSG futbolcusu Jese Rodriguez, güzel sevgilisi Aurah Ruiz'den ayrıldı.

2 / 31 İspanyol futbolcu ve televizyon yıldızı sevgilisinin hastanede yaşam savaşı veren Nyan isimli çocukları vardı.

3 / 31 Jese Rodriguez ayrılığı Twitter'dan doğrularken Ruiz ise "Hayatımızın en kötü döneminde bizi yarı yolda bıraktın" diye sitemde bulundu.

4 / 31 Ruiz ayrıca Jese'nin hayata tutunmaya çalışan bebekleriyle gereğince ilgilenmediği yönünde eski sevgilisini suçladı.

5 / 31 Jese ayrılığı konusunda şu açıklamayı yaptı: Bilmenizi isterim ki Aurah ile olan ilişkim sona erdi. Ortaya çıkacak spekülasyonların önüne geçmek için bu açıklamayı yapıyorum. Ona, çocuklarıma, aileme, son ameliyat ile birlikte iyileşme yoluna giren oğlumuz Nyan'a saygı gösterilmesini istiyorum. Yakın bir zamanda hastaneden çıkmasını bekliyoruz. Umarım ben, Aurah ve çocuğumuzun iyi ve sakin bir yaşamı olur.

6 / 31 Aurah Ruiz ise ayrılıktan sonra Jese'nin çocuğu ile ilgilenmediğini ifade ederek, kendisinin sürekli çocuğun yanında olduğunu ve onun da destek vermesi gerektiğini söyledi.

7 / 31 24 yaşındaki Jese, Real Madrid ve PSG gibi dünya kulüplerinde top koşturduktan sonra Stoke City'de futbol yaşamına devam ediyor. Aurah Ruiz ise bir İspanyol kanalında izdivaç programı sunuyor.

8 / 31 İkilinin ilişkisi İspanyol yıldızın PSG'ye transferinde dünya kamuoyunun ilgisini çekti.

9 / 31 İmza töreninde Jese'nin yanında olan Aurah, güzelliğiyle PSG patronu Nasser Al-Khelaifi'nin bile bakışlarını üzerine çekmişti.

10 / 31 Sosyal medyada çok aktif olan Ruiz'in paylaşımları büyük ilgi uyandırıyor.

11 / 31 İşte seksi sunucunun paylaşımlarından bazıları...

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