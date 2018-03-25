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Babası için 'iğrenç adam' demişti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk 'iğrenç bir adam' diye nitelendirdiği ve görüşmeme kararı aldığı babası hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesinin özel haberine göre, Elon Musk'ın 72 yaşındaki üvey babası Errol, 30 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan çocuk sahibi oldu.

'Üvey kızından çocuk sahibi oldu'

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Güney Afrikalı bir iş adamı olan Errol, 'çocuk sahibi olduğu' iddia edilen Jana'nın annesiyle evlendiğinde Jana henüz 4 yaşındaydı.
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"GÜÇLÜKLE HATIRLIYORUM"

"GÜÇLÜKLE HATIRLIYORUM"
Errol, Mailonline'a verdiği mülakatta 18 yıl evli kaldığı ve 2 çocuk sahibi olduğu eski eşi hakkında, 'Jana'nın annesi Heide'yi güçlükle hatırlıyorum' ifadesini kullandı.
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Daily Mail'e konuşan ve aileyi tanıyan bir kişi ise "Errol Jana'yı hamile bıraktı. Çocuğunun babası o." diyerek olayı doğruladı.
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İddiaların merkezindeki Errol'un aksine Jana ise, konuyla ilgili konuşmayı reddetti.
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Musk, babası hakkında daha önce"Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" demişti.
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Errol Musk ise, "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ne ben, ne de 3 çocuğumuzun annesi Maye, Elon ile çok fazla ilgilenemedik. Ama Elon'ın artık büyümesi gerekiyor"
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"Şımarık bir çocuk gibi davranıyor. İstediğini alamadığı için şimdi bana ‘Şeytan' diyor" sözleriyle oğluna yanıt vermişti."
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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk SpaceX Tesla

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