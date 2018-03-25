Babası için 'iğrenç adam' demişti!

İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesinin özel haberine göre, Elon Musk'ın 72 yaşındaki üvey babası Errol, 30 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan çocuk sahibi oldu.
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