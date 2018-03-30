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Babası korkuyor, o seks bağımlısı sevgilisiyle gününü gün ediyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

İlişki bağımlısı sevgilisi Scott Disick ile birlikteliğine devam eden Sofia Richie, babasını dinlememekte kararlı gözüküyor.

Onaylamamasına rağmen Scott ile dolu dizgin aşk yaşayan Sofia, bu kez de Meksika'da görüntülendi.

Sofia Richie hala söz dinlemiyor!

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Sofia Richie bir süredir 34 yaşındaki üç çocuk babası Scott Disick ile birlikteğine dolu dizgin devam ediyor.
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Çift, son olarak Meksika'da çıktıkları yat gezisinde objektiflere takıldı.
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Bu kez çifte, Scott Disick'in, Kourtney Kardashian ile ilişkisinden dünyaya gelen çocukyarı Mason ve Penelope de eşlik etti.
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1980'li yıllara Hello adlı şarkısıyla damga vuran daha sonra da birçok unutulmaz şarkıya imzasını atan Lionel Richie, küçük kızının bu ilişkisinden rahatsız olduğunu bir röportajında dile getirmişti.
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Richie, seks bağımlısı olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan Disick ile kızının ilişkisinden rahatsız olduğunu söylemişti. Disick'in, kızına zarar vereceğinden korktuğunu itiraf etmişti.
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Scott Disick ise Kardashian ailesinin büyük kızı Kourtney ile uzun süre birlikte olup üç çocuk sahibi olduktan sonra ayrılmıştı.
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BEYAZ TANGA BİKİNİSİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

BEYAZ TANGA BİKİNİSİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Annesinin 'Kızım seks bağımlısına aşık oldu, korkuyorum' açıklamalarından sonra gözlerin üzerine döndüğün 19 yaşındaki Sofia Richie, sahillerde beyaz tanga bikinisiyle boy gösterdi.
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Richie, bir süre kumsalda yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardıktan sonra jet skiye binerek denizin keyfini sürdü.
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Kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmeyen 19 yaşındaki Sofia Richie, giydiği bikinisiyle dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.
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SEKS BAĞIMLISI SEVGİLİSİYLE AŞKA TAM GAZ DEVAM!

SEKS BAĞIMLISI SEVGİLİSİYLE AŞKA TAM GAZ DEVAM!
Daha önce Justin Bieber ile yaşadığı aşkla gündem yaratan 19 yaşındaki Sofia Richie ile 34 yaşındaki Disick, Meksika, Los Cobos'ta görüntülendi.
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Kiraladıkları villanın havuz başında güneşlenen çift, bir yandan da birbirleriyle sohbet etti.
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Disick, daha önce Kourtney Kardashian ile uzun süre birlikte olmuştu. Çiftin; bu birliktelikten üç tane çocuğu bulunuyor.
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TEDAVİ GÖRÜYOR

TEDAVİ GÖRÜYOR
Kardashian'dan ayrıldıktan sonra sık sık sevgili değiştiren Disick, bir seks bağımlısı olduğunu ve bu yüzden tedavi görmeye başladığını açıklamıştı.
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Sofia Richie'nin babası Lionel Richie ise küçük kızının bu ilişkisinden rahatsızlık duyduğunu anlatmıştı.
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Ünlü şarkıcı "Kızımın o adamla birlikte olmasından ve bundan zarar görmesinden ölesiye korkuyorum" demişti.
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Eski damattan her güne yeni bir sevgili

Eski damattan her güne yeni bir sevgili
36 yaşındaki ABD'li reality show yıldızı Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve 3 çocuğunun babası 32 yaşındaki Scott Disick, 6 ay önce seks bağımlısı olduğunu itiraf etmiş tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kardashianların eski damadı Scott Disick Fransa'da her gün bir kadınla beraber görüntülendi ve Cannes'ın en çok konuşulan isimlerinden oldu.
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Scott Disick ellerini o güzelden çekemedi!

Scott Disick ellerini o güzelden çekemedi!
Disick olaylı tatilinde Bella Thorne, Sofia Richie gibi isimlerin yanında 3 ayrı kadınla daha görüldü!
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Scott Disick Avrupa’ya geldiğinden beri bir sürü güzelle görüldü

Scott Disick Avrupa’ya geldiğinden beri bir sürü güzelle görüldü
Salı günü Cannes’a gelmesinden, Grand Prix için Monaco’ya gidene kadar gözü bir başka güzeldeydi.
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Kourtney Kardashian'ı çoktan unuttu

Kourtney Kardashian'ı çoktan unuttu
Ve Pazar günü Disick bir kez daha şanslı bir kadınla eğlencenin tadını çıkardı.
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Çapkınlıklarıyla Cannes'a damga vurdu

Çapkınlıklarıyla Cannes'a damga vurdu
En sevdiği havuzlu villasından yatta bir gün geçirmek için ayrılan reality show yıldızı, sarışın bir güzelle yakınlaştı
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Üç çocuğunun annesini çoktan unuttu

Üç çocuğunun annesini çoktan unuttu
34 yaşındaki ‘Keeping Up With The Kardashians’ yıldızı, son randevusunda fazlasıyla tutkulu görülüyordu.
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Eski damattan her güne yeni bir sevgili

Eski damattan her güne yeni bir sevgili
Eski eşi ve çocuklarının annesi Kourtney Kardashian’ın, sevgilisi 24 yaşındaki Fransız modelle birlikte yakınlarda olduğunu bilen Scott, bu arada Ella Ross, Chloe Bartoli, İngiliz model Maggie Petrova, Bella Thorne ve Sofia Richie ile görüldü!
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Eski damattan her güne yeni bir sevgili

Eski damattan her güne yeni bir sevgili
Kendisinden 15 yaş küçük olan Bella ile görülen Scott, ertesi günü de genç oyuncu ve kardeşi Dani ile kendi özel havuzunda eğlenerek geçirdi. Fazlasıyla tutkulu ve aşık görünen Scott’ın sadece bir gün sonra eski sevgilisi Chloe Bartoli ile görülmesi Bella Thorne’u son derece üzmüştü. Scott, seksi bikinili stilistten ellerini ayıramıyordu.
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Eski damattan her güne yeni bir sevgili

Eski damattan her güne yeni bir sevgili
Cannes’da güzellerle geçirdiği yoğun haftanın ardından Scott asla durmayacağını gösterdi ve 34. yaşını kutladığı yatta sarışın bir güzelle birlikte görüldü. Mini bir şort ve seksi beyaz bir büstiyer giymiş olan güzel, sarı düz saçlarını omuzlarından süzülecek şekilde açık bırakmıştı.
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Eski damattan her güne yeni bir sevgili

Eski damattan her güne yeni bir sevgili
Disick olaylı tatilinde Bella Thorne, Sofia Richie gibi isimlerin yanında 3 ayrı kadınla daha görüldü!
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Eski damattan her güne yeni bir sevgili

Eski damattan her güne yeni bir sevgili
Disick olaylı tatilinde Bella Thorne, Sofia Richie gibi isimlerin yanında 3 ayrı kadınla daha görüldü!
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Eski damattan her güne yeni bir sevgili

Eski damattan her güne yeni bir sevgili
Disick olaylı tatilinde Bella Thorne, Sofia Richie gibi isimlerin yanında 3 ayrı kadınla daha görüldü!
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Eski damattan her güne yeni bir sevgili

Eski damattan her güne yeni bir sevgili
Disick olaylı tatilinde Bella Thorne, Sofia Richie gibi isimlerin yanında 3 ayrı kadınla daha görüldü!
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Eski damattan her güne yeni bir sevgili

Eski damattan her güne yeni bir sevgili
Disick olaylı tatilinde Bella Thorne, Sofia Richie gibi isimlerin yanında 3 ayrı kadınla daha görüldü!
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Eski damat bir gün arayla iki kadınla görüntülendi

Eski damat bir gün arayla iki kadınla görüntülendi
Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, geçtiğimiz aylarda Kardashian’ların reality şov programı ‘Keeping Up With The Kardashians’a katılarak seks bağımlısı olduğu itirafında bulunmuş Disick'in konuşmaları magazin gündemini hayli meşgul etmişti.
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Disick, bir gün önce Bella Thorne ile romantik dakikalar yaşadı

Disick, bir gün önce Bella Thorne ile romantik dakikalar yaşadı
Scott Disick, magazin gündemine yine çok konuşulacak görüntüler verdi. Scott Disick dün 19 yaşıdaki oyuncu Bella Thorne Cannes'ta tatil yaparken görüntülenmişti. Disick bugün de ünlü stilist Chloe Bartolli ile geçirdiği sıcak dakikalarla çok konuşulacak.
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Bir gün sonra aynı havuz başında Chloe Bartolli ile samimi anlar böyle görüntülendi

Bir gün sonra aynı havuz başında Chloe Bartolli ile samimi anlar böyle görüntülendi
2015 yılında Kourtney Kardashian'ı Chloe Bartolli ile aldatan Scott, yine Bartolli ile yakalandı.
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Kardashianların eski damadı geçtiğimiz aylarda seks bağımlısı olduğunu itiraf etmişti

Kardashianların eski damadı geçtiğimiz aylarda seks bağımlısı olduğunu itiraf etmişti
Scott Bartolli'yi zaman zaman havuz başında, zaman zamanda şezlongta öpücük yağmuruna tuttu.
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Scott Disick ve 19 yaşındaki oyuncu Bella Thorne Cannes'ta tatil yaparken görüntülendi

Scott Disick ve 19 yaşındaki oyuncu Bella Thorne Cannes'ta tatil yaparken görüntülendi
Scott bir gün önce aynı şezlongda 19 yaşındaki Bella Thorne'u ile vakit geçirdi.
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Scott ve Bella'nın aşkı 1 gün sürdü

Scott ve Bella'nın aşkı 1 gün sürdü
Scott ve Bella pazartesi günü Batı Hollywood’da Catch isimli bir restorantta yemek yemişti.
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Scott ve Bella'nın aşkı 1 gün sürdü

Scott ve Bella'nın aşkı 1 gün sürdü
Yemekten sonra ikili The Nice Guy ve The Peppermint Club adlı iki ayrı gece kulübünde eğlendi.
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Scott ve Bella'nın aşkı 1 gün sürdü

Scott ve Bella'nın aşkı 1 gün sürdü
İkili son gittikleri mekandan 1:30’a kadar çıkmadı, ardından Scott’ın arabasıyla birlikte ayrılmışlardı.
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Scott ve Bella'nın aşkı 1 gün sürdü

Scott ve Bella'nın aşkı 1 gün sürdü
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Elbette Kourtney de boş durmuyor!

Elbette Kourtney de boş durmuyor!
Disick, Bella Thorne ile birlikte geçirdikleri zamanların keyfini çıkarırken, eski sevgilisi Kourtney Kardashian da yine Cannes'da yeni sevgilisi olduğu ileri sürülen 24 yaşındaki Younes Bendjima ile objektiflere takıldı.
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Elbette Kourtney de boş durmuyor!

Elbette Kourtney de boş durmuyor!
38 yaşındaki Realty Show yıldızı, model Younes Bendjima ile Fransa'da tatil yapıyor
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Çocuklar Kourtney'in annesi Kris'e emanet

Çocuklar Kourtney'in annesi Kris'e emanet
Kourtney ve Scott Cannes'da bu şekilde vakit geçirirken büyükanne Kris Jenner çiftin 3 çocuğuna bakmakla görevliydi.
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Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
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Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
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Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
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Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
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Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
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Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
94 / 107

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
95 / 107

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
96 / 107

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
97 / 107

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
98 / 107

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
99 / 107

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
100 / 107

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
101 / 107

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları

Scott Disick'in Chloe Bartolli ile samimi anları
Scott Disick'in ünlü stilist Chloe Bartolli ile geçirdiği sıcak dakikalar da çok konuşulacak.
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Eski damattan seks bağımlılığı itirafı

Eski damattan seks bağımlılığı itirafı
Kardashian/Jenner ailesinin eski damadı Scott Disick, Kardashian’ların reality şovunda seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.
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Eski damattan seks bağımlılığı itirafı

Eski damattan seks bağımlılığı itirafı
Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, Kardashian’ların reality şov programı ‘Keeping Up With The Kardashians’a katılarak seks bağımlısı olduğu itirafında bulundu.
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Eski damattan seks bağımlılığı itirafı

Eski damattan seks bağımlılığı itirafı
33 yaşındaki Disick’in katıldığı ve 12 Mart’ta yayınlanacak programın tanıtımında, Kardashian’ların en büyük kızı Kourtney Krdashian’ın Disick için “Hayatımın aşkı” demesi de dikkat çekti. Kardashian ayrıca Disick ile bir gelecek görmediğini de belirtti.
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Eski damattan seks bağımlılığı itirafı

Eski damattan seks bağımlılığı itirafı
Kourtney Kardashian ile Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick ve Reign Aston Disick adında üç çocuğu bulunan Disick, Kardashian ile ayrıldıktan sonra da aileyle birlikte TV şovunda yer almaya devam ediyor.
106 / 107

Eski damattan seks bağımlılığı itirafı

Eski damattan seks bağımlılığı itirafı
Son dönemde Kourtney Kardashian ile yeniden barıştığı konuşulan Scott Disick, geçtiğimiz ocak ayında Florida'da sarışın bir kadınla tatil yaparken görüntülenmişti.
107 / 107

Eski damattan seks bağımlılığı itirafı

Eski damattan seks bağımlılığı itirafı
Scott Disick, Kardashian'dan ayrılmasına rağmen ikili sık sık bir araya geliyor. Aileyle bağını sürdüren Disick, son olarak Kendall Jenner’ın 21’inci doğum günü partisine de katılmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
sofia richie Scott Disick

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