Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 20.01.2018 13:35 |6 saat önce

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates basından uzak bir şekilde büyüdü. Ancak son dönemlerde sosyal paylaşım sitesi Instagram'da hayatından kesitleri gözler önüne seriyor.

Bill Gates paylaşma diyor ama... Babasının yasakları umurunda bile değil

1 / 47 Stanford Üniversitesi’nde okuyan Jennifer, İngiliz medyası tarafından yakın takibe alındı.

2 / 47 Son dönemde biniciliğe ağırlık veren ve ABD Binicilik Federasyonu sıralamasında 19’uncu sırada yer alan Jennifer, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

3 / 47 Bol bol tatil yaptığı fotoğrafları paylaşan Jennifer’ın karelerinde Kuveytli erkek arkadaşıyla çekilen fotoğrafları dikkat çekiyor.

4 / 47 Washington doğumlu Jennifer, Stanford Üniversitesi’nde biyoloji lisansı yaparken, erkek arkadaşı Nayel Nassar ile üniversitede tanıştığı ortaya çıktı.

5 / 47 Kuveyt'te doğup büyüyen Mısırlı Nassar’ın 26 yaşında olduğunu yazan Daily Mail, ekonomi bölümünden mezun olan genç iş adamının ayrıca Jennifer gibi binici olduğunu vurguladı.

6 / 47 Her ne kadar Bill ve Melinda Gates çifti çocuklarına sosyal medyadan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunsa ve sık sık kamuoyu karşısında sosyal medyanın aşırı kullanılması durumunda olumsuz sonuçlar oluşturabileceğini söylese de Jennifer Gates bu kurala pek uyuyor gibi gözükmüyor.

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22 / 47 BABASININ İZİNDEN GİDİYOR Babasının bu efsanevi hareketini tekrarlayan bu genç kızın soyadını artık tahmin ettiniz büyük olasılıkla.

23 / 47 Aksiyon yıldızı Jean Claude Van Damme'ın 27 yaşındaki kızı Bianca Brigitte de babasınınn izinden gidiyor.

24 / 47 Rol aldığı filmlerdeki akıllara durgunluk veren dövüş sahneleriyle hafızalara kazınan Van Damme'ın kızı Bianca da tıpkı babası gibi hem sporcu hem de oyuncu.

25 / 47 Annesi Gladys Portugues de eski bir vücut geliştirmeci olan Bianca Bree esnek bedeniyle dikkat çekiyor.

26 / 47 Çocukluk yıllarında dövüş sanatlarından hiç hoşlanmadığı için buz pateni yapmaya başlayan Bianca, daha sonraki yıllarda babasının da etkisiyle dövüş sanatlarına ilgi duymaya başladığını anlattı.

27 / 47 Zaman zaman babasıyla antrenman yapan Bianca Van Damme, 2012 yılından beri film setlerinden de uzak durmuyor.

28 / 47 Genç kadın çeşitli TV dizileri için kamera karşısına geçiyor.

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